Люис Хамилтън най-бърз на "Силвърстоун" преди Гран при на Великобритания

Пилотът на Ferrari - Люис Хамилтън, демонстрира впечатляваща скорост по време на единствената свободна тренировка преди дългоочакваното Гран при на Великобритания във Формула 1. На легендарното трасе "Силвърстоун" седемкратният световен шампион записа най-доброто време – 1:29.260 минути, като по този начин даде сериозна заявка за предстоящите състезания през уикенда.

Въпреки доминацията на Хамилтън, конкуренцията не остана по-назад. Андреа Кими Антонели, който в момента оглавява генералното класиране при пилотите и кара за Mercedes, завърши само на 0.213 секунди след британеца.

Третото място в тренировката бе заето от съотборника на Хамилтън – Шарл Льоклер, който изостана с 0.599 секунди.

Джордж Ръсел, също представител на Mercedes, се нареди четвърти, затвърждавайки силното представяне на отбора.

Феновете на Формула 1 могат да очакват още по-големи емоции, тъй като утре предстои спринтовото състезание, което ще определи стартовата решетка за неделния основен старт на Гран при на Великобритания.