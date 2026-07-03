Новак Джокович вписа името си до Федерер с историческа победа на Уимбълдън

Новак Джокович отново доказа, че е сред най-великите в тениса, след като постигна 105-ата си победа на свещената трева на "Ол Инглънд Клъб". С този успех сърбинът изравни легендарното постижение на Роджър Федерер за най-много победи на Уимбълдън, превръщайки се в част от елитен клуб, в който малцина са стъпвали.
В напрегнат мач, продължил над три часа, Джокович се изправи срещу упорития французин Артур Риндеркнех. Срещата премина през множество обрати, като Ноле демонстрира хладнокръвие и майсторство в ключовите моменти. Първите два сета бяха белязани от стабилна игра на сърбина при сервис, докато третият сет донесе изненада – Риндеркнех показа зъби и върна интригата с два пробива.
В четвъртия сет двамата тенисисти не допуснаха пробиви, а всичко се реши в драматичен тайбрек, където Джокович показа защо е бивш номер едно в света.
Погледът на Джокович вече е насочен към следващия му съперник – руснака Роман Сафиулин. Сафиулин впечатли с категорична победа над бразилеца Жоао Фонсека, като не остави съмнения в превъзходството си – 6:3, 6:3, 6:3.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
Коментиран от #2, #3
19:46 03.07.2026
2 Капут
До коментар #1 от "Дзак":Си от секъде
20:04 03.07.2026
3 Иди и му
До коментар #1 от "Дзак":Оближи корнишона на водкаджията… по може и на джуджето, ако са му останали
20:07 03.07.2026
4 Анонимен
20:15 03.07.2026
5 така, де
20:31 03.07.2026