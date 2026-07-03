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Новак Джокович вписа името си до Федерер с историческа победа на Уимбълдън

Новак Джокович вписа името си до Федерер с историческа победа на Уимбълдън

3 Юли, 2026 19:44 624 5

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  • спортни новини

Сърбинът триумфира в оспорван двубой и се класира за осминафиналите

Новак Джокович вписа името си до Федерер с историческа победа на Уимбълдън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Новак Джокович отново доказа, че е сред най-великите в тениса, след като постигна 105-ата си победа на свещената трева на "Ол Инглънд Клъб". С този успех сърбинът изравни легендарното постижение на Роджър Федерер за най-много победи на Уимбълдън, превръщайки се в част от елитен клуб, в който малцина са стъпвали.

В напрегнат мач, продължил над три часа, Джокович се изправи срещу упорития французин Артур Риндеркнех. Срещата премина през множество обрати, като Ноле демонстрира хладнокръвие и майсторство в ключовите моменти. Първите два сета бяха белязани от стабилна игра на сърбина при сервис, докато третият сет донесе изненада – Риндеркнех показа зъби и върна интригата с два пробива.

В четвъртия сет двамата тенисисти не допуснаха пробиви, а всичко се реши в драматичен тайбрек, където Джокович показа защо е бивш номер едно в света.

Погледът на Джокович вече е насочен към следващия му съперник – руснака Роман Сафиулин. Сафиулин впечатли с категорична победа над бразилеца Жоао Фонсека, като не остави съмнения в превъзходството си – 6:3, 6:3, 6:3.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    0 6 Отговор
    Сафиулин е по-добър от Джокович!

    Коментиран от #2, #3

    19:46 03.07.2026

  • 2 Капут

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Си от секъде

    20:04 03.07.2026

  • 3 Иди и му

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Оближи корнишона на водкаджията… по може и на джуджето, ако са му останали

    20:07 03.07.2026

  • 4 Анонимен

    0 0 Отговор
    Което предизвика гейбуря във факти.бг!

    20:15 03.07.2026

  • 5 така, де

    1 0 Отговор
    Колкото и да се напъва Джокович, никога няма да стигне Федерер! Федерер е най-великият! Той има харизма, която Джокович няма!!! Удоволствие беше да се гледа Федерер!!!

    20:31 03.07.2026

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