Новак Джокович вписа името си до Федерер с историческа победа на Уимбълдън

Новак Джокович отново доказа, че е сред най-великите в тениса, след като постигна 105-ата си победа на свещената трева на "Ол Инглънд Клъб". С този успех сърбинът изравни легендарното постижение на Роджър Федерер за най-много победи на Уимбълдън, превръщайки се в част от елитен клуб, в който малцина са стъпвали.

В напрегнат мач, продължил над три часа, Джокович се изправи срещу упорития французин Артур Риндеркнех. Срещата премина през множество обрати, като Ноле демонстрира хладнокръвие и майсторство в ключовите моменти. Първите два сета бяха белязани от стабилна игра на сърбина при сервис, докато третият сет донесе изненада – Риндеркнех показа зъби и върна интригата с два пробива.

В четвъртия сет двамата тенисисти не допуснаха пробиви, а всичко се реши в драматичен тайбрек, където Джокович показа защо е бивш номер едно в света.

Погледът на Джокович вече е насочен към следващия му съперник – руснака Роман Сафиулин. Сафиулин впечатли с категорична победа над бразилеца Жоао Фонсека, като не остави съмнения в превъзходството си – 6:3, 6:3, 6:3.