ЦСКА демонстрира мощ срещу Марек: Убедителна победа в генералната репетиция

В последната си контрола преди началото на официалните мачове, ЦСКА показа класа и самочувствие, като разгроми Марек Дупница с 3:0 на собствен терен в Панчарево.

В петата минута феновете на "армейците" имаха повод за радост – новопривлеченият Стефано Сенси се разписа с хладнокръвен удар, с което даде заявка за силен сезон с червената фланелка.

След почивката столичани не намалиха темпото. Петко Панайотов удвои аванса на домакините в 55-ата минута, след като се възползва от разбъркване в наказателното поле.

Само четири минути по-късно Йоанис Питас окончателно сложи точка на спора, оформяйки класическия резултат 3:0.

Треньорският щаб на "червените" заложи на следната стартова единайсеторка: Фьодор Лапоухов под рамката, защитната четворка в лицето на Дейвид Пастор, Теодор Иванов, Факундо Родригес и Анжело Мартино, капитанът Бруно Жордао в средата на терена, подкрепян от Петко Панайотов и Стефано Сенси, а в предни позиции – Исак Соле, Йоанис Питас и Жоел Цварц.