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ЦСКА демонстрира мощ срещу Марек: Убедителна победа в генералната репетиция

ЦСКА демонстрира мощ срещу Марек: Убедителна победа в генералната репетиция

3 Юли, 2026 21:00 572 1

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"Червените" с категоричен успех и нови герои преди старта на сезона

ЦСКА демонстрира мощ срещу Марек: Убедителна победа в генералната репетиция - 1
Снимка: ЦСКА
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В последната си контрола преди началото на официалните мачове, ЦСКА показа класа и самочувствие, като разгроми Марек Дупница с 3:0 на собствен терен в Панчарево.

В петата минута феновете на "армейците" имаха повод за радост – новопривлеченият Стефано Сенси се разписа с хладнокръвен удар, с което даде заявка за силен сезон с червената фланелка.

След почивката столичани не намалиха темпото. Петко Панайотов удвои аванса на домакините в 55-ата минута, след като се възползва от разбъркване в наказателното поле.

Само четири минути по-късно Йоанис Питас окончателно сложи точка на спора, оформяйки класическия резултат 3:0.

Треньорският щаб на "червените" заложи на следната стартова единайсеторка: Фьодор Лапоухов под рамката, защитната четворка в лицето на Дейвид Пастор, Теодор Иванов, Факундо Родригес и Анжело Мартино, капитанът Бруно Жордао в средата на терена, подкрепян от Петко Панайотов и Стефано Сенси, а в предни позиции – Исак Соле, Йоанис Питас и Жоел Цварц.


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  • 1 Гуцката

    0 0 Отговор
    Хубав мач, Гранде успех, всички дзвезди по света и у нас са в Парка на Свободата. Нема кой да им се изопне....

    21:53 03.07.2026

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