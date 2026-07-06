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Норвегия елиминира 5-кратния световен шампион Бразилия

Норвегия елиминира 5-кратния световен шампион Бразилия

6 Юли, 2026 01:04 1 265 55

  • световно първенство-
  • норвегия-
  • бразилия-
  • ерлинг холанд-
  • неймар-
  • футбол

Холанд се разписа на два пъти, а в заключителните секунди на добавеното време Неймар от дузпа вкара за бразилците

Норвегия елиминира 5-кратния световен шампион Бразилия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Норвегия победи Бразилия с 2:1 в Ню Джърси в осминафинална среща на Световното първенство по футбол в Северна Америка. На 12 юли на четвъртифиналите норвежците ще срещнат победителя от мача Мексико и Англия, предаде БТА.

Лидерът на скандинавците Ерлинг Холанд се разписа на два пъти, а в заключителните секунди на добавеното време на мача Неймар от дузпа вкара за бразилците.

Срещата започна динамично и още във 3-ата минута гол на норвежците бе отменен поради засада. Мартин Йодегор изведе отдясно Александър Сьорлот, който върна към Патрик Берг.

Бразилците много бързо показа, че няма само да се защитават. В 10-ата минута Гимараеш много добре намери Мартинели, който центрира по земя в наказателното поле към Куня. Играчът на Манчестър Юнайтед бе препънат от Айер, който скочи на необмислен шпагат. Главният рефер първоначално подмина ситуацията, но след намесата на ВАР прегледа ситуацията на монитора и отсъди 11-метров наказателен удар. Бруно Гимараеш изпълни слабо, а Ниланд хвана ъгъла и спаси.

До първата пауза за хидратация норвежците продължиха да владеят доста повече топката - в над 70% от времето, но "селесао" атакуваше по-опасно. В 24-тата минута Куня влезе в наказателното поле и падна след единоборство Волфе. Звездата на Манчестър Юнайтед поиска нова дузпа, но съдията бе категоричен, че такава няма.

В 30-ата минута Винисиус изведе отляво Мартинели, който напредна и от малък ъгъл потърси подаване към Гимараеш, но Ниланд отново се намеси и отклони с крак.

Пет минути след това Нуса направи добър рейд, след което намери Йодегор в наказателното поле. Капитанът на „викингите“ стреля встрани от вратата. Малко след това и Холанд засече от въздуха след центриране отляво, но Алисон улови без проблем.

В 41-ата минута Бразилия стигна до нова много добра възможност. Йодегор загуби топката и Мартинели изведе отляво Винисиус, който стреля опасно в близкия ъгъл, но за трети път тази вечер Ниланд се намеси много добре и спаси.

Най-добрата възможност за Норвегия дойде в добавеното време на първата част, когато Холанд се пребори с Габриел и Маркиньос за топката, която стигна до Йодегор, който бе сам срещу Алисон, но стражът на Ливърпул спаси.

Второто полувреме започна с натиск на Бразилия. В 54-ата минута Винисиус проби отляво, но не успя да подаде към свой съотборник и спечели единствено корнер.

В 58-ата минута Ендрик влезе на мястото на Куня. Секунди по-късно именно играчът на Реал имаше огромна възможност да открие резултата, след като излезе очи в очи с Ниланд и ударът му премина встрани от целта.

Ниланд в 62-рата минута за пореден път отказа играч на съперника. Райън бе оставен сам в наказателното поле, но ударът му по земя бе майсторски отразен от стража.

Малко след това Шелдеруп проби отляво и опита центриране към Холанд. Алисон не се намеси много добре, но все пак отклони топката, а след това Габриел изчисти. В 67-ата минута отново Холанд пропусна да засече отблизо.

В 75-ата минута Шелдеруп стреля от границата на наказателното поле, но Алисон се намеси на ниво.

Норвегия нанесе своя удар в 80-ата минута, когато Шелдеруп за пореден път проби добре отляво и центрира в наказателното поле, където Холанд изпревари Габриел и засече с глава, пращайки топката във вратата на Бразилия.

В 86-ата минута Каземиро опита изненадващо да прехвърли Ниланд, но вратарят със сетни усилия успя да избие топката в дясната си греда.

В последната минута на редовното време Холанд сложи точка на спора, като с мощен удар от границата на наказателното поле матира Алисон. За таранът на Манчестър Сити това бе седми гол в надпреварата.

Бразилия стигна до почетен гол в последните секунди на добавеното време на срещата, когато Каземиро бе фаулиран в наказателното поле и съдията отсъди дузпа. Неймар бе точен от бялата точка, но за повече нямаше време.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    21 4 Отговор
    Приятни сънища!

    01:06 06.07.2026

  • 2 Логика и справедливост възтържествуваха

    31 5 Отговор
    Хахаааа супер. Браво. Измислените бразилци не могат да вържат 2 свестни паса.

    Коментиран от #23

    01:07 06.07.2026

  • 3 Някой

    8 15 Отговор
    Всъщност и двата отбора не изглеждаха добре. Норвегия победи заради индивидуална класа на вратаря и Холанд. Бяха зле в защита, но онези се дънеха или спасяваше вратаря. Бразилия пък не може да пресира.

    Коментиран от #32

    01:08 06.07.2026

  • 4 Кобра Кай 🥋

    29 4 Отговор
    Съдията даде 2 дузпи и трето полувреме на маннгал ите от южна америка и те пак се провалиха хахаха 🤭

    01:08 06.07.2026

  • 5 Кобра Кай 🥋

    22 2 Отговор
    Прехвалените маннгал и са като нашите чалгари от националния - татуси, чупки, стойки, прически. А да ритат топката не могат 😀

    Коментиран от #10

    01:09 06.07.2026

  • 6 Съдията - МъDията

    24 2 Отговор
    Пр0стия съдия толкова симпатизираше на Бразилия, че си изсмука от пръстите да им даде една дузпа и проточи 7 минути добавено на време до 12 с последни сили и надежди Бразилия да може да изравни! Съдията п3д3р@с Браво на Норвегия, и то заслужена ПОБЕДА!

    Коментиран от #21

    01:10 06.07.2026

  • 7 Фергюсън

    15 3 Отговор
    Норвежците ще станат и шампиони , защото заслужават

    Коментиран от #14

    01:10 06.07.2026

  • 8 викинг

    19 1 Отговор
    Адио Рио! Обратно към фавелите в Сао Паоло!

    01:12 06.07.2026

  • 9 Честито

    19 2 Отговор
    Феноменалния викинг Холанд,два пъти ритна топката и вкара два гола на Брикс

    01:12 06.07.2026

  • 10 Ще мълчиш

    8 13 Отговор

    До коментар #5 от "Кобра Кай 🥋":

    И ще си по-нисък от тревата, защото Бразилия са на световно за пореден път, а “нашите” от 28 години не са. Тръгнал да сравнява България с Бразилия. Хем голям, хем наакан е казал народът за такива като тебе. Не си фактор както националният ни

    Коментиран от #15

    01:12 06.07.2026

  • 11 Срам и позор!!!☹️

    19 7 Отговор
    Най слабото бразилско поколение (наблюдавам ги от 1974г.) , въпреки отличният си треньор успя да се изложи срещу норвежките педофили! Нито една звезда, нито техника , нито любовта към футбола! Бразилия игра европейски футбол, с европейските си играчи, с европейският си треньор, нещо което е изключително глупаво!

    Коментиран от #34, #35

    01:13 06.07.2026

  • 12 Дедо

    16 1 Отговор
    По един банан за бразилците и обратно в къщи, а там няма да са добре посрещнати.

    01:13 06.07.2026

  • 13 Ангел Ивайлов-"обективен"

    22 1 Отговор
    Съдията свиреше за Бразилия.И коментаторът ги подкрепяше.Заслужена победа за Норвегия!

    01:14 06.07.2026

  • 14 А дано, ама надали.

    3 10 Отговор

    До коментар #7 от "Фергюсън":

    Бих те подкрепил, защото са ми симпатични, но все още смятам, че Франция е по-добрия отбор. Реално без Холанд норвежците не ги виждам много да напреднат.

    Коментиран от #38

    01:14 06.07.2026

  • 15 Кобра Кай 🥋

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "Ще мълчиш":

    Тоя па я завивай краката и мий буззките бе 🤡

    Коментиран от #16

    01:14 06.07.2026

  • 16 На Бразилците

    8 7 Отговор

    До коментар #15 от "Кобра Кай 🥋":

    Не можеш им стъпиш на малкия пръст. Футболно джудже анонимник тръгнало да коментира Бразилия. Къде е България? А?

    Коментиран от #19, #20, #33

    01:16 06.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Лопата Орешник

    14 0 Отговор
    Само който не разбира от футбол е изненадан! Скандинавците изобщо нямат загуба от Бразилия в цялата си история! Освен това притежават играч какъвто в Бразилия в момента изобщо нямат!! Като добавим железния , викингски нрав и го съпоставим с лабилните бразилци, които са известни със слабата си защита, какво по логично от този резултат? Браво на Норвегия!

    Коментиран от #30

    01:17 06.07.2026

  • 19 Кобра Кай 🥋

    9 4 Отговор

    До коментар #16 от "На Бразилците":

    Видехме ги маннгал ите кви са дървета. Ти колко евра загуби? 🤭

    Коментиран от #25

    01:20 06.07.2026

  • 20 Споко бе човек

    11 2 Отговор

    До коментар #16 от "На Бразилците":

    Мен, кво се палиш? Кой сравнява България с Бразилия. Този, който го написа, сравни именно “модните икони” наречени играчи на Бразилия и аз съм съгласен с него. Бразилците да обърнат внимание на тактика и дисциплина, не на външен вид.

    Коментиран от #24

    01:20 06.07.2026

  • 21 Циник

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "Съдията - МъDията":

    Да, съдията само дето не вкара гол за Бразилия, иначе каквото можеше- направи.

    01:21 06.07.2026

  • 22 Татко Марло

    7 1 Отговор
    Много поздрави на Неймар, Вини, татко Карло и Ив.Ангелов!

    01:23 06.07.2026

  • 23 Тц, тц, тц!

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Логика и справедливост възтържествуваха":

    Не знаех, че има фенове на "норвежкият футбол "!!!😂😂😂 Обаче не знаеш кой е шампион на Норвегия, А ?😂😂😂

    Коментиран от #26

    01:23 06.07.2026

  • 24 Няма право

    6 5 Отговор

    До коментар #20 от "Споко бе човек":

    На критично мнение човек от държава, която не е на световната футболна карта от 1998-ма година. Къде е Бразилия, къде е България? Този форум се напълни с такива, които си мислят, че могат да плюят по-можещите?
    Айде първо да видим себе си и после да плюем другите???

    Коментиран от #28

    01:24 06.07.2026

  • 25 Добре де

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Кобра Кай 🥋":

    Всички разбраха, че си простак!

    01:25 06.07.2026

  • 26 Не, не точно

    10 1 Отговор

    До коментар #23 от "Тц, тц, тц!":

    Винаги мога да ти го кажа и не съм фен на норвежкия футбол. Не съм фен на никой, освен на България, но сме много изостанали. Хареса ми играта на норвежците и затова и така съм написал. Фен съм на добрия футбол, не на “навикани” отбори и нации. В този мач логиката и справедливостта бяха за победа на Норвегия.

    01:28 06.07.2026

  • 27 Феноменалния дорива

    1 9 Отговор
    Великите сили запада и англосаксите сащ и Британия,си взеха поука ,и на всички нива мачкат комунистите ,навремето мекушавия Буш младши прати два Еърбъс тъпкани с долари като фалира ссср,никога не обясни защо,Мадуро го арестуваха като квартален келеш,до 10 години комунистическия интернационал ще е на бунището

    01:28 06.07.2026

  • 28 Друга тема е това

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Няма право":

    Това е друго, което казваш. Разбира се, че точно ние не можем да се сравняваме не само с бразилците, дори сме на нивото на Гибралтар. Спор няма. Но се смесиха две теми.

    Коментиран от #31

    01:31 06.07.2026

  • 29 шапка им свалям на Норвегия

    11 2 Отговор
    Не само елиминираха най-титулования световен шампион, но го направиха и въпреки съдията!

    Такова безобразно съдийско подпиране и във В група го няма.
    Не знам това същество Ишмаел някой си как ще понесе срама на пълната си излагация.

    01:33 06.07.2026

  • 30 Просто ...

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Лопата Орешник":

    ...силовият футбол е на мода ... всъщност вторият гол стана след фал срещу Винисиус пред наказателното поле на Норвегия , който не беше свирен ... първият пък стана след фал в нападение ... Холанд просто смаза защитника , нищо лично , не съм привърженик на нито един от двата отбора , а само на истината ... Бразилия с този футбол е по - слаба и от Аржентина , и от Испания , и от Франция, но определено можеше да бие Норвегия ... виж Норвегия спокойно може да бие Англия и Мексико ... Португалия играе същия силов и груб футбол като Норвегия , само дето Роналдо е вече стар и не може да се бори като едно време т.е. като Холанд ( не знам защо му казват " тотален" на грозния футбол ) .

    Коментиран от #39

    01:33 06.07.2026

  • 31 Идеята е

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Друга тема е това":

    Всеки да си знае мястото. Когато се класираме на световно и бием бразилците тогава ще ги наричаме както искаме.

    01:34 06.07.2026

  • 32 Напълно ...

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    ...подкрепям становището Ви. То отразява реалността.

    01:35 06.07.2026

  • 33 не думай

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "На Бразилците":

    Ето ти работно заглавие за медия на която й стиска:

    Прехвален, лансирани футболни лилипути!

    А нашия отбор колкото и да е слаб или силен винаги играе против съдиите. Не сме се опозорявали с подбно брутално съдихско лансиране в нито един мач!
    Играем си с чест колкото можем. И един ден пак ще сме силни.

    Коментиран от #37

    01:36 06.07.2026

  • 34 Ъъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Срам и позор!!!☹️":

    Педофил ще викаш на баща си!

    01:37 06.07.2026

  • 35 Аз ги гледам от 1978 г., ...

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Срам и позор!!!☹️":

    ... и да това е болката. След Роналдо и Роналдиньо , не знам по какви причини Бразилия се мъчи да играе по европейски ... ми нЕма как да стане .
    Колкото до Анчелотито , след Луис Ван Гал тоя е най -големия некадърник ...

    01:39 06.07.2026

  • 36 забележете

    8 1 Отговор
    И двете дузпи, свирени срещу Норвегия, бяха несъществуващи. А втората дузпа бепе направо престъпление.
    Съдията тотално показа че го боли трибуквието от яд заради отпадането на Селесао.
    Сравмота! Не бива да води повече футболен мач, ако има елементарна справедливост/

    Коментиран от #52

    01:40 06.07.2026

  • 37 Не защитавам

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "не думай":

    Бразилците и аз не ги харесвам, но човек трябва да си мери приказките в този живот и да знае къде се намира.
    Като си футболно джудже ще си мълчиш и няма да надигаш глава. Когато се класираш на световно и биеш бразилците тогава ще им лепиш етикети. Иначе ставаш като ония дребните кучета чихуахуа, които лаят, но нищо не правят.

    Коментиран от #41

    01:41 06.07.2026

  • 38 И не само Франция ...

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "А дано, ама надали.":

    ... очевидно и Испания , и Аржентина , Португалия играят силово и грубо също като норвежците и са по -силни , а при добро развитие на мача даже и Мароко могат да оправят викингите ...

    01:42 06.07.2026

  • 39 Много минуси ...

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Просто ...":

    ...сте ми сложили бе пристрастни пее.раЗти ... кво искате да се гушкате с Холанд ли ?
    Пак ще Ви го напиша : Просто .силовият футбол е на мода ... всъщност вторият гол стана след фал срещу Винисиус пред наказателното поле на Норвегия , който не беше свирен ... първият пък стана след фал в нападение ... Холанд просто смаза защитника , нищо лично , не съм привърженик на нито един от двата отбора , а само на истината ... Бразилия с този футбол е по - слаба и от Аржентина , и от Испания , и от Франция, но определено можеше да бие Норвегия ... виж Норвегия спокойно може да бие Англия и Мексико ... Португалия играе същия силов и груб футбол като Норвегия , само дето Роналдо е вече стар и не може да се бори като едно време т.е. като Холанд

    01:46 06.07.2026

  • 40 az СВО Победа 81

    2 1 Отговор
    Нищо изненадващо, даже познах точния краен резултат!

    01:47 06.07.2026

  • 41 ще ти обясня

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Не защитавам":

    Това че някакви 20-30 души в някакъв спортен екип не се справят, не прави останалите 6 милиона души по-малко хора и не им отнема права. Всеки има право на мнение и преценка без значение представянето на някой си отбор. Порастни.
    Всеки фен би следвало да е пълноценен идивид, дори и когато се идентифицира с определени спортисти.

    Коментиран от #44

    01:47 06.07.2026

  • 42 Факт

    5 1 Отговор
    Тоя Халанд е като оня украински викинг Александър усик боксьора няма загуба цял живота,това са божествени неща

    Коментиран от #43, #47

    01:47 06.07.2026

  • 43 Ъъъъ

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Факт":

    Холанд, не Халанд. Изписва се Haaland, защото в английския няма буквата Å, която се чете О и се замества с две букви АА.

    01:51 06.07.2026

  • 44 На тебе

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "ще ти обясня":

    Пука ли ти за мнението на футболен фен от Соломоновите Острови или Буркина Фасо за България? Защото това сме ние за Бразилия. Всеки има право на мнение, но не на валидно такова. Когато станеш фактор тогава ще коментираш и още повече обиждаш друга държава

    Коментиран от #45

    01:51 06.07.2026

  • 45 това няма значение

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "На тебе":

    И да ми пука и да не ми пука, няма да седна да му се карам ,че е изразил мнение, защото това си е негово право.
    Смесваш нешата.
    Като не ми пука, хич няма и да му обърна внмание, камо ли да тръгна да го порицавам.
    ....
    Каквото си разбрал, разбрал.
    Лека нощ

    01:55 06.07.2026

  • 46 Летящият Холандец

    3 1 Отговор
    На мен бразилски номера не ми минават !

    01:59 06.07.2026

  • 47 Леко бе брат ...

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Факт":

    ...просто е на 25 години ... след 5 - 6 години нЕма да е същото , щото сила много има , а техника Жгмъц ... у като свърши силата удва ред на уменията ( техниката ) , а той биля ги нЕма много ... затова на този Мондиал и Меси ( 39 години навършени , кара 40 -та ) , и Мбапе ( 27 години ) , и Холанд ( 25 години ), имат по 7 гола ...нЪл се сещаш , че да тичкаш на 40 т.е. с 15 години по - възрастен от Холанд не е толкова възможно и резултатът е в следствие на умения ... шИ го видим Холанд как ши е на 40 години ... ма не очаквай повече от на КР7 .

    Коментиран от #51

    01:59 06.07.2026

  • 48 Каталана

    2 0 Отговор
    Навремето имахме по добър кадър от Халанд,Марадона му се кланяше Стоичков,после стана ристю естойков сепаратиста от Каталуния,и го изгониха от Испания,а там има имоти за милиони,,вкарваше голове отсети ритнеш феномен,а сега немил недраг си харчи милионите в Мексико и маями,а Любо ако беше играл в Барса или Реал щеше да има няколко златни топки

    02:03 06.07.2026

  • 49 Един

    2 1 Отговор
    То даже май още първата дузпа беше фъндък. От една от камерите се виждаше, че норвежеца цъкна леко топката преди балтията. Ама все тая. По-добрият победи!

    Коментиран от #54, #55

    02:03 06.07.2026

  • 50 Изкефих се

    2 1 Отговор
    Страхотно ! Единствено съжалявам Анчелоти !

    02:06 06.07.2026

  • 51 Самбиста

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Леко бе брат ...":

    Няма как без техника почти всеки удар да ти е успешен....това е за всеки спорт

    Коментиран от #53

    02:08 06.07.2026

  • 52 Само пристрастен ...

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "забележете":

    ...пее.раЗт , може да напише , че дузпите са несъществуващи ... по - класическа дузпа от първата няма накъде ... нападателят чукна топката и тръгна и защитнилът го резна през крака ... във втория случай пък на бразилеца му отнесоха главата с лакът и си беше грозен фал в стил Шаолин ... друг е въпросът , че на тази фаза можеше спокойно и да не я даде, щото беше ясно, че Бразилия няма как в оставащите 20 секунди да вкара втори гол . Съдията я даде от уважение към Неймар и той показа на дългия пееДофил , че може да му вкара както си поиска.
    Друг е въпросът , че кре.те. нът Анчелоти трябваше да пусне Неймар още след почивката ... той поне има хъс и заедно с Винисиус мисля, че щяха да решат проблема.

    02:10 06.07.2026

  • 53 Да бе ...

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Самбиста":

    ... не ме разсмивай . Откога самбистите почнахте да стопляте от футбол ?

    02:12 06.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ми нема как ...

    0 2 Отговор

    До коментар #49 от "Един":

    ...пе.еР.аЗт си ... на повторението ясно се вижда ( пет пъти го въртяха) как нападателят си повежда топката и говядото директно го резва през крака ...абсолютно нарочно и даже съм на мнение , че определено им спестиха червен картон на Норвегия .

    02:18 06.07.2026

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