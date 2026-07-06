Норвегия елиминира 5-кратния световен шампион Бразилия

Норвегия победи Бразилия с 2:1 в Ню Джърси в осминафинална среща на Световното първенство по футбол в Северна Америка. На 12 юли на четвъртифиналите норвежците ще срещнат победителя от мача Мексико и Англия, предаде БТА.
Лидерът на скандинавците Ерлинг Холанд се разписа на два пъти, а в заключителните секунди на добавеното време на мача Неймар от дузпа вкара за бразилците.
Срещата започна динамично и още във 3-ата минута гол на норвежците бе отменен поради засада. Мартин Йодегор изведе отдясно Александър Сьорлот, който върна към Патрик Берг.
Бразилците много бързо показа, че няма само да се защитават. В 10-ата минута Гимараеш много добре намери Мартинели, който центрира по земя в наказателното поле към Куня. Играчът на Манчестър Юнайтед бе препънат от Айер, който скочи на необмислен шпагат. Главният рефер първоначално подмина ситуацията, но след намесата на ВАР прегледа ситуацията на монитора и отсъди 11-метров наказателен удар. Бруно Гимараеш изпълни слабо, а Ниланд хвана ъгъла и спаси.
До първата пауза за хидратация норвежците продължиха да владеят доста повече топката - в над 70% от времето, но "селесао" атакуваше по-опасно. В 24-тата минута Куня влезе в наказателното поле и падна след единоборство Волфе. Звездата на Манчестър Юнайтед поиска нова дузпа, но съдията бе категоричен, че такава няма.
В 30-ата минута Винисиус изведе отляво Мартинели, който напредна и от малък ъгъл потърси подаване към Гимараеш, но Ниланд отново се намеси и отклони с крак.
Пет минути след това Нуса направи добър рейд, след което намери Йодегор в наказателното поле. Капитанът на „викингите“ стреля встрани от вратата. Малко след това и Холанд засече от въздуха след центриране отляво, но Алисон улови без проблем.
В 41-ата минута Бразилия стигна до нова много добра възможност. Йодегор загуби топката и Мартинели изведе отляво Винисиус, който стреля опасно в близкия ъгъл, но за трети път тази вечер Ниланд се намеси много добре и спаси.
Най-добрата възможност за Норвегия дойде в добавеното време на първата част, когато Холанд се пребори с Габриел и Маркиньос за топката, която стигна до Йодегор, който бе сам срещу Алисон, но стражът на Ливърпул спаси.
Второто полувреме започна с натиск на Бразилия. В 54-ата минута Винисиус проби отляво, но не успя да подаде към свой съотборник и спечели единствено корнер.
В 58-ата минута Ендрик влезе на мястото на Куня. Секунди по-късно именно играчът на Реал имаше огромна възможност да открие резултата, след като излезе очи в очи с Ниланд и ударът му премина встрани от целта.
Ниланд в 62-рата минута за пореден път отказа играч на съперника. Райън бе оставен сам в наказателното поле, но ударът му по земя бе майсторски отразен от стража.
Малко след това Шелдеруп проби отляво и опита центриране към Холанд. Алисон не се намеси много добре, но все пак отклони топката, а след това Габриел изчисти. В 67-ата минута отново Холанд пропусна да засече отблизо.
В 75-ата минута Шелдеруп стреля от границата на наказателното поле, но Алисон се намеси на ниво.
Норвегия нанесе своя удар в 80-ата минута, когато Шелдеруп за пореден път проби добре отляво и центрира в наказателното поле, където Холанд изпревари Габриел и засече с глава, пращайки топката във вратата на Бразилия.
В 86-ата минута Каземиро опита изненадващо да прехвърли Ниланд, но вратарят със сетни усилия успя да избие топката в дясната си греда.
В последната минута на редовното време Холанд сложи точка на спора, като с мощен удар от границата на наказателното поле матира Алисон. За таранът на Манчестър Сити това бе седми гол в надпреварата.
Бразилия стигна до почетен гол в последните секунди на добавеното време на срещата, когато Каземиро бе фаулиран в наказателното поле и съдията отсъди дузпа. Неймар бе точен от бялата точка, но за повече нямаше време.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
01:06 06.07.2026
2 Логика и справедливост възтържествуваха
Коментиран от #23
01:07 06.07.2026
3 Някой
Коментиран от #32
01:08 06.07.2026
4 Кобра Кай 🥋
01:08 06.07.2026
5 Кобра Кай 🥋
Коментиран от #10
01:09 06.07.2026
6 Съдията - МъDията
Коментиран от #21
01:10 06.07.2026
7 Фергюсън
Коментиран от #14
01:10 06.07.2026
8 викинг
01:12 06.07.2026
9 Честито
01:12 06.07.2026
10 Ще мълчиш
До коментар #5 от "Кобра Кай 🥋":И ще си по-нисък от тревата, защото Бразилия са на световно за пореден път, а “нашите” от 28 години не са. Тръгнал да сравнява България с Бразилия. Хем голям, хем наакан е казал народът за такива като тебе. Не си фактор както националният ни
Коментиран от #15
01:12 06.07.2026
11 Срам и позор!!!☹️
Коментиран от #34, #35
01:13 06.07.2026
12 Дедо
01:13 06.07.2026
13 Ангел Ивайлов-"обективен"
01:14 06.07.2026
14 А дано, ама надали.
До коментар #7 от "Фергюсън":Бих те подкрепил, защото са ми симпатични, но все още смятам, че Франция е по-добрия отбор. Реално без Холанд норвежците не ги виждам много да напреднат.
Коментиран от #38
01:14 06.07.2026
15 Кобра Кай 🥋
До коментар #10 от "Ще мълчиш":Тоя па я завивай краката и мий буззките бе 🤡
Коментиран от #16
01:14 06.07.2026
16 На Бразилците
До коментар #15 от "Кобра Кай 🥋":Не можеш им стъпиш на малкия пръст. Футболно джудже анонимник тръгнало да коментира Бразилия. Къде е България? А?
Коментиран от #19, #20, #33
01:16 06.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Лопата Орешник
Коментиран от #30
01:17 06.07.2026
19 Кобра Кай 🥋
До коментар #16 от "На Бразилците":Видехме ги маннгал ите кви са дървета. Ти колко евра загуби? 🤭
Коментиран от #25
01:20 06.07.2026
20 Споко бе човек
До коментар #16 от "На Бразилците":Мен, кво се палиш? Кой сравнява България с Бразилия. Този, който го написа, сравни именно “модните икони” наречени играчи на Бразилия и аз съм съгласен с него. Бразилците да обърнат внимание на тактика и дисциплина, не на външен вид.
Коментиран от #24
01:20 06.07.2026
21 Циник
До коментар #6 от "Съдията - МъDията":Да, съдията само дето не вкара гол за Бразилия, иначе каквото можеше- направи.
01:21 06.07.2026
22 Татко Марло
01:23 06.07.2026
23 Тц, тц, тц!
До коментар #2 от "Логика и справедливост възтържествуваха":Не знаех, че има фенове на "норвежкият футбол "!!!😂😂😂 Обаче не знаеш кой е шампион на Норвегия, А ?😂😂😂
Коментиран от #26
01:23 06.07.2026
24 Няма право
До коментар #20 от "Споко бе човек":На критично мнение човек от държава, която не е на световната футболна карта от 1998-ма година. Къде е Бразилия, къде е България? Този форум се напълни с такива, които си мислят, че могат да плюят по-можещите?
Айде първо да видим себе си и после да плюем другите???
Коментиран от #28
01:24 06.07.2026
25 Добре де
До коментар #19 от "Кобра Кай 🥋":Всички разбраха, че си простак!
01:25 06.07.2026
26 Не, не точно
До коментар #23 от "Тц, тц, тц!":Винаги мога да ти го кажа и не съм фен на норвежкия футбол. Не съм фен на никой, освен на България, но сме много изостанали. Хареса ми играта на норвежците и затова и така съм написал. Фен съм на добрия футбол, не на “навикани” отбори и нации. В този мач логиката и справедливостта бяха за победа на Норвегия.
01:28 06.07.2026
27 Феноменалния дорива
01:28 06.07.2026
28 Друга тема е това
До коментар #24 от "Няма право":Това е друго, което казваш. Разбира се, че точно ние не можем да се сравняваме не само с бразилците, дори сме на нивото на Гибралтар. Спор няма. Но се смесиха две теми.
Коментиран от #31
01:31 06.07.2026
29 шапка им свалям на Норвегия
Такова безобразно съдийско подпиране и във В група го няма.
Не знам това същество Ишмаел някой си как ще понесе срама на пълната си излагация.
01:33 06.07.2026
30 Просто ...
До коментар #18 от "Лопата Орешник":...силовият футбол е на мода ... всъщност вторият гол стана след фал срещу Винисиус пред наказателното поле на Норвегия , който не беше свирен ... първият пък стана след фал в нападение ... Холанд просто смаза защитника , нищо лично , не съм привърженик на нито един от двата отбора , а само на истината ... Бразилия с този футбол е по - слаба и от Аржентина , и от Испания , и от Франция, но определено можеше да бие Норвегия ... виж Норвегия спокойно може да бие Англия и Мексико ... Португалия играе същия силов и груб футбол като Норвегия , само дето Роналдо е вече стар и не може да се бори като едно време т.е. като Холанд ( не знам защо му казват " тотален" на грозния футбол ) .
Коментиран от #39
01:33 06.07.2026
31 Идеята е
До коментар #28 от "Друга тема е това":Всеки да си знае мястото. Когато се класираме на световно и бием бразилците тогава ще ги наричаме както искаме.
01:34 06.07.2026
32 Напълно ...
До коментар #3 от "Някой":...подкрепям становището Ви. То отразява реалността.
01:35 06.07.2026
33 не думай
До коментар #16 от "На Бразилците":Ето ти работно заглавие за медия на която й стиска:
Прехвален, лансирани футболни лилипути!
А нашия отбор колкото и да е слаб или силен винаги играе против съдиите. Не сме се опозорявали с подбно брутално съдихско лансиране в нито един мач!
Играем си с чест колкото можем. И един ден пак ще сме силни.
Коментиран от #37
01:36 06.07.2026
34 Ъъъъ
До коментар #11 от "Срам и позор!!!☹️":Педофил ще викаш на баща си!
01:37 06.07.2026
35 Аз ги гледам от 1978 г., ...
До коментар #11 от "Срам и позор!!!☹️":... и да това е болката. След Роналдо и Роналдиньо , не знам по какви причини Бразилия се мъчи да играе по европейски ... ми нЕма как да стане .
Колкото до Анчелотито , след Луис Ван Гал тоя е най -големия некадърник ...
01:39 06.07.2026
36 забележете
Съдията тотално показа че го боли трибуквието от яд заради отпадането на Селесао.
Сравмота! Не бива да води повече футболен мач, ако има елементарна справедливост/
Коментиран от #52
01:40 06.07.2026
37 Не защитавам
До коментар #33 от "не думай":Бразилците и аз не ги харесвам, но човек трябва да си мери приказките в този живот и да знае къде се намира.
Като си футболно джудже ще си мълчиш и няма да надигаш глава. Когато се класираш на световно и биеш бразилците тогава ще им лепиш етикети. Иначе ставаш като ония дребните кучета чихуахуа, които лаят, но нищо не правят.
Коментиран от #41
01:41 06.07.2026
38 И не само Франция ...
До коментар #14 от "А дано, ама надали.":... очевидно и Испания , и Аржентина , Португалия играят силово и грубо също като норвежците и са по -силни , а при добро развитие на мача даже и Мароко могат да оправят викингите ...
01:42 06.07.2026
39 Много минуси ...
До коментар #30 от "Просто ...":...сте ми сложили бе пристрастни пее.раЗти ... кво искате да се гушкате с Холанд ли ?
Пак ще Ви го напиша : Просто .силовият футбол е на мода ... всъщност вторият гол стана след фал срещу Винисиус пред наказателното поле на Норвегия , който не беше свирен ... първият пък стана след фал в нападение ... Холанд просто смаза защитника , нищо лично , не съм привърженик на нито един от двата отбора , а само на истината ... Бразилия с този футбол е по - слаба и от Аржентина , и от Испания , и от Франция, но определено можеше да бие Норвегия ... виж Норвегия спокойно може да бие Англия и Мексико ... Португалия играе същия силов и груб футбол като Норвегия , само дето Роналдо е вече стар и не може да се бори като едно време т.е. като Холанд
01:46 06.07.2026
40 az СВО Победа 81
01:47 06.07.2026
41 ще ти обясня
До коментар #37 от "Не защитавам":Това че някакви 20-30 души в някакъв спортен екип не се справят, не прави останалите 6 милиона души по-малко хора и не им отнема права. Всеки има право на мнение и преценка без значение представянето на някой си отбор. Порастни.
Всеки фен би следвало да е пълноценен идивид, дори и когато се идентифицира с определени спортисти.
Коментиран от #44
01:47 06.07.2026
42 Факт
Коментиран от #43, #47
01:47 06.07.2026
43 Ъъъъ
До коментар #42 от "Факт":Холанд, не Халанд. Изписва се Haaland, защото в английския няма буквата Å, която се чете О и се замества с две букви АА.
01:51 06.07.2026
44 На тебе
До коментар #41 от "ще ти обясня":Пука ли ти за мнението на футболен фен от Соломоновите Острови или Буркина Фасо за България? Защото това сме ние за Бразилия. Всеки има право на мнение, но не на валидно такова. Когато станеш фактор тогава ще коментираш и още повече обиждаш друга държава
Коментиран от #45
01:51 06.07.2026
45 това няма значение
До коментар #44 от "На тебе":И да ми пука и да не ми пука, няма да седна да му се карам ,че е изразил мнение, защото това си е негово право.
Смесваш нешата.
Като не ми пука, хич няма и да му обърна внмание, камо ли да тръгна да го порицавам.
....
Каквото си разбрал, разбрал.
Лека нощ
01:55 06.07.2026
46 Летящият Холандец
01:59 06.07.2026
47 Леко бе брат ...
До коментар #42 от "Факт":...просто е на 25 години ... след 5 - 6 години нЕма да е същото , щото сила много има , а техника Жгмъц ... у като свърши силата удва ред на уменията ( техниката ) , а той биля ги нЕма много ... затова на този Мондиал и Меси ( 39 години навършени , кара 40 -та ) , и Мбапе ( 27 години ) , и Холанд ( 25 години ), имат по 7 гола ...нЪл се сещаш , че да тичкаш на 40 т.е. с 15 години по - възрастен от Холанд не е толкова възможно и резултатът е в следствие на умения ... шИ го видим Холанд как ши е на 40 години ... ма не очаквай повече от на КР7 .
Коментиран от #51
01:59 06.07.2026
48 Каталана
02:03 06.07.2026
49 Един
Коментиран от #54, #55
02:03 06.07.2026
50 Изкефих се
02:06 06.07.2026
51 Самбиста
До коментар #47 от "Леко бе брат ...":Няма как без техника почти всеки удар да ти е успешен....това е за всеки спорт
Коментиран от #53
02:08 06.07.2026
52 Само пристрастен ...
До коментар #36 от "забележете":...пее.раЗт , може да напише , че дузпите са несъществуващи ... по - класическа дузпа от първата няма накъде ... нападателят чукна топката и тръгна и защитнилът го резна през крака ... във втория случай пък на бразилеца му отнесоха главата с лакът и си беше грозен фал в стил Шаолин ... друг е въпросът , че на тази фаза можеше спокойно и да не я даде, щото беше ясно, че Бразилия няма как в оставащите 20 секунди да вкара втори гол . Съдията я даде от уважение към Неймар и той показа на дългия пееДофил , че може да му вкара както си поиска.
Друг е въпросът , че кре.те. нът Анчелоти трябваше да пусне Неймар още след почивката ... той поне има хъс и заедно с Винисиус мисля, че щяха да решат проблема.
02:10 06.07.2026
53 Да бе ...
До коментар #51 от "Самбиста":... не ме разсмивай . Откога самбистите почнахте да стопляте от футбол ?
02:12 06.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ми нема как ...
До коментар #49 от "Един":...пе.еР.аЗт си ... на повторението ясно се вижда ( пет пъти го въртяха) как нападателят си повежда топката и говядото директно го резва през крака ...абсолютно нарочно и даже съм на мнение , че определено им спестиха червен картон на Норвегия .
02:18 06.07.2026