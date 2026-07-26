Интензивен трафик и мерки на АПИ в неделя

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Летният туристически сезон е в своя пик, което предизвиква изключително интензивно движение по основните пътни артерии и граничните пунктове в страната.

Официалните данни на отговорните институции към 8:00 часа на 26 юли очертават натоварена и динамична картина по пътищата.

Трафик по границите: Опашки на ГКПП „Капитан Андреево“, „Калотина“ и „Кулата“

Пътуващите в посока съседните страни трябва да се въоръжат с търпение поради засиления туристически поток.

Турция: Според актуалния бюлетин на Главна дирекция „Гранична полиция“ трафикът е изключително интензивен на изход за леки автомобили на ГКПП „Капитан Андреево“ .

Според актуалния бюлетин на Главна дирекция „Гранична полиция“ трафикът е изключително интензивен на изход за леки автомобили на . Сърбия: Натоварено е преминаването през ГКПП „Калотина“ в двете посоки – както на вход, така и на изход.

Натоварено е преминаването през в двете посоки – както на вход, така и на изход. Гърция: Интензивно е движението за леки автомобили на ГКПП „Кулата - Промахон“ . Напомняме, че през пунктовете „Маказа“, „Златоград“, „Ивайловград“ и „Рудозем“ се пропускат само превозни средства с тегло до 3,5 тона.

Интензивно е движението за леки автомобили на . Напомняме, че през пунктовете „Маказа“, „Златоград“, „Ивайловград“ и „Рудозем“ се пропускат само превозни средства с тегло до 3,5 тона. Румъния: Трафикът през Дунав мост при Русе - Гюргево се осъществява нормално в двете платна след приключилия неотдавна ремонт. Важно предупреждение: фериботните платформи при Свищов - Зимнич и Оряхово – Бекет са преустановили работа за неопределен период поради критично ниското ниво на река Дунав.

Трафикът през Дунав мост при се осъществява нормално в двете платна след приключилия неотдавна ремонт. Важно предупреждение: фериботните платформи при и са преустановили работа за неопределен период поради критично ниското ниво на река Дунав. Северна Македония: Преминаването през всички пунктове е спокойно и трафикът е с нормална интензивност.

Спешни мерки на АПИ: Стоп за ТИР-овете в неделния ден

Агенция „Пътна инфраструктура“ въвежда временна реорганизация на движението с цел облекчаване на трафика и повишаване на безопасността.

Ограничение за камиони: Днес, 26 юли (неделя), от 15:30 ч. до 22:00 ч. се спира движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по ключови направления (api.bg). Ограничението засяга камионите, пътуващи по АМ „Тракия“ в участъка от София до Бургас, както и по път I-1 от Симитли до ГКПП „Кулата“.

Днес, се спира движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по ключови направления (api.bg). Ограничението засяга камионите, пътуващи по АМ „Тракия“ в участъка от София до Бургас, както и по път I-1 от Симитли до ГКПП „Кулата“. Алтернативни маршрути: Шофьорите на блокираните ТИР-ове могат да ползват Подбалканския път I-6 като алтернатива на АМ „Тракия“. За направлението към Гърция се препоръчва маршрутът през Гоце Делчев (road II-19 и III-198). Забраната не важи за камиони, превозващи бързоразвалящи се храни, живи животни или опасни товари.

Шофьорите на блокираните ТИР-ове могат да ползват Подбалканския път I-6 като алтернатива на АМ „Тракия“. За направлението към Гърция се препоръчва маршрутът през Гоце Делчев (road II-19 и III-198). Забраната не важи за камиони, превозващи бързоразвалящи се храни, живи животни или опасни товари. Предстоящи ремонти: От АПИ информират, че през следващата седмица (от 28 до 30 юли) между 8:00 и 15:00 ч. ще се променя организацията по АМ „Струма“ в област Кюстендил за монтаж на метални конструкции, като движението ще се пренасочва само в изпреварващата лента.

Черна статистика на КАТ и извънредни инциденти

Сводката на МВР и Пътна полиция отчита тежка пътна обстановка и увеличение на инцидентите спрямо предходната година.

Текущи произшествия: В ранните часове на деня (около 2:51 ч.) е регистрирано ПТП на път I-5 Хасково – Кърджали (при км 303 в района на птицекомбината). Движението временно се извършва двупосочно в една лента и се регулира на място от „Пътна полиция“.

В ранните часове на деня (около 2:51 ч.) е регистрирано ПТП на път I-5 Хасково – Кърджали (при км 303 в района на птицекомбината). Движението временно се извършва двупосочно в една лента и се регулира на място от „Пътна полиция“. Статистика за денонощието: По актуални данни на МВР за изминалите 24 часа са регистрирани 26 произшествия с петима загинали и 35 ранени. Общо за страната в последните дни се наблюдава негативна тенденция – при сравнение с реалните данни за същия период на 2025 г., през 2026 г. се отчитат с 30 повече загинали по пътищата.

По актуални данни на МВР за изминалите 24 часа са регистрирани 26 произшествия с петима загинали и 35 ранени. Общо за страната в последните дни се наблюдава негативна тенденция – при сравнение с реалните данни за същия период на 2025 г., през 2026 г. се отчитат с по пътищата. Контрол на пътя: ТОЛ системата продължава да изпраща автоматични данни към КАТ за опасни маневри. Само за последните 23 дни са засечени 2673 забранени изпреварвания от тежкотоварни превозни средства, което прави средно по 116 нарушения на ден.

Сводка на пожарната и условия за туризъм

Пожарна безопасност: Службите за пожарна безопасност и защита на населението остават в повишена готовност. Поради високите летни температури рискът от полски и горски пожари е екстремен. Всички граждани се умоляват да не изхвърлят незагасени цигари и да не палят открит огън в близост до сухи треви и горски масиви.

Службите за пожарна безопасност и защита на населението остават в повишена готовност. Поради високите летни температури рискът от полски и горски пожари е екстремен. Всички граждани се умоляват да не изхвърлят незагасени цигари и да не палят открит огън в близост до сухи треви и горски масиви. Условия за туризъм: По Черноморието условията за плаж са отлични, но трафикът по път I-9 (Варна - Бургас) остава критично натоварен. Движението в отсечката Слънчев бряг – Баня е възстановено след вчерашното му временно затруднение. В планините условията са подходящи за туризъм през първата половина на деня, но планинските спасители съветват преходите да се извършват рано сутрин заради следобедните горещини или възможни локални гръмотевични развиващи се процеси.