Карлош Кейрош подаде оставка след отпадането на Мондиал 2026

Карлош Кейрош официално подаде оставка като селекционер на националния отбор на Гана. Решението идва след отпадането на „черните звезди“ на 1/16-финалите на Световното първенство, където тимът загуби с 0:1 от Колумбия.

В емоционално обръщение португалският специалист подчерта, че напуска с чувство на гордост, но и с „здравословно недоволство“ – знак, че вярва в по-големите възможности на отбора. Той акцентира върху нуждата успехът на Гана да бъде изграден не само на терена, но и чрез създаване на по-добри условия за развитие на местните таланти.

Кейрош пое Гана през април, наследявайки Ото Адо, и стана деветият национален отбор в богатата му кариера. Преди това е водил и клубове от най-висок ранг, включително Реал Мадрид. Макар престоят му в Гана да беше кратък, той остави след себе си ясна визия за бъдещето на отбора и подчерта значението на дългосрочната работа.