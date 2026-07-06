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Карлош Кейрош подаде оставка след отпадането на Мондиал 2026

Карлош Кейрош подаде оставка след отпадането на Мондиал 2026

6 Юли, 2026 07:28 1 425 0

  • карлош кейрош-
  • гана-
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Португалецът си тръгва с гордост от постигнатото, но и с недоволство, че тимът не успя да разгърне потенциала си

Карлош Кейрош подаде оставка след отпадането на Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Карлош Кейрош официално подаде оставка като селекционер на националния отбор на Гана. Решението идва след отпадането на „черните звезди“ на 1/16-финалите на Световното първенство, където тимът загуби с 0:1 от Колумбия.

В емоционално обръщение португалският специалист подчерта, че напуска с чувство на гордост, но и с „здравословно недоволство“ – знак, че вярва в по-големите възможности на отбора. Той акцентира върху нуждата успехът на Гана да бъде изграден не само на терена, но и чрез създаване на по-добри условия за развитие на местните таланти.

Кейрош пое Гана през април, наследявайки Ото Адо, и стана деветият национален отбор в богатата му кариера. Преди това е водил и клубове от най-висок ранг, включително Реал Мадрид. Макар престоят му в Гана да беше кратък, той остави след себе си ясна визия за бъдещето на отбора и подчерта значението на дългосрочната работа.


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