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Винисиус: Анчелоти избра предварително кой да бие дузпата, никога не съм бягал от отговорност

Винисиус: Анчелоти избра предварително кой да бие дузпата, никога не съм бягал от отговорност

6 Юли, 2026 07:00 1 672 8

  • винисиус жуниор-
  • бразилия-
  • норвегия-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • бруно гимараеш

Никога не съм бил суетен, никога не съм искал да ставам голмайстор на турнира и затова Бруно би

Винисиус: Анчелоти избра предварително кой да бие дузпата, никога не съм бягал от отговорност - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на бразилския национален отбор Винисиус Жуниор коментира защо не изпълни първата дузпа при загубата от Норвегия (1:2) на 1/8-финалите на Световното първенство. "Селесао" получи правото да изпълни 11-метров удар в 14-ата минута при резултат 0:0, но Бруно Гимараеш не успя да отбележи от бялата точка и това впоследствие се оказа фатално. Всички обаче се питаха защо Вини не пое отговорността в тази ситуация, като отговорът на крилото е, че се е съобразил с решението на селекционера Карло Анчелоти.

„Селекционерът избира предварително кой ще изпълнява. Той избра Бруно. Никога не съм бил суетен, никога не съм искал да ставам голмайстор на турнира и затова Бруно би. Той изпълняваше по-добре от мен и затова Анчелоти го избра. Това е. Никога не съм бягал от отговорност“, заяви Винисиус.

Според Карло Анчелоти, решението за изпълнителя е било взето въз основа на статистически данни за успеваемостта на играчите при дузпи през годината. Тъй като най-добрите изпълнители не са били на терена, топката е била дадена на Бруно Гимараеш.

„Нямаше никакъв дебат. Треньорът избра Бруно да изпълнява. Тренираме всеки ден и той избра Бруно. Никога не съм бил суетен, искайки да бъда голмайстор или най-добрият в турнира. Играя за отбора и правилното за момента беше Бруно да бие. За съжаление, той пропусна. Такъв е футболът, трябва да продължим с високо вдигнати глави. Пожелавам много сила на Бруно за турнира, който направи. За съжаление, той ще бъде помрачен от тази дузпа“, допълни играчът на Реал Мадрид.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    4 0 Отговор
    Здраве да е.

    07:05 06.07.2026

  • 2 Цъцъ

    10 4 Отговор
    А той Анчелоти откъде знае, че ще има дузпа, че и цели две😅 Много ги бутаха от фифа тия бразилци, че големите приходи зависят и от тях, ама дори и съдията и продължението на продължението не можаха да им помогнат😉 Не че тия слабаци заслужаваха да продължат де😅

    Коментиран от #3, #6

    07:11 06.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Лост

    1 1 Отговор
    Прав си Винисиус.Как да кажеш на бялото -черно.8368

    07:30 06.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Не е нужно да знае

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Цъцъ":

    Анчелоти е избрал, кой ще изпълни нак.удар, ако бъде отсъден такъв, а не дали ще бъде отсъден. Чел/а сте по диагонал.

    07:59 06.07.2026

  • 7 Черню

    0 1 Отговор
    Винисиус не спря целия мач. Пропуснаха и друго чисто положение. Просто Неймар влезе в игра много късно и това е грешка на Анчелоти.

    08:12 06.07.2026

  • 8 Aлфа Bълкът

    1 0 Отговор
    Винисиус не е искал да бие, затова не бил посочен от Анчелоти, двамата се знаят от Реал и дядо му направил услуга за да не го товари с отговорност, а какъв беше тоя отбор на Бразилия от най-гладните дето не ги зная половината, ако ги събереш лапетата от най-гладните улици на Сао Пауло и Рио Де Жанейро ще играят повече.

    08:15 06.07.2026

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