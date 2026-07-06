Винисиус: Анчелоти избра предварително кой да бие дузпата, никога не съм бягал от отговорност

Нападателят на бразилския национален отбор Винисиус Жуниор коментира защо не изпълни първата дузпа при загубата от Норвегия (1:2) на 1/8-финалите на Световното първенство. "Селесао" получи правото да изпълни 11-метров удар в 14-ата минута при резултат 0:0, но Бруно Гимараеш не успя да отбележи от бялата точка и това впоследствие се оказа фатално. Всички обаче се питаха защо Вини не пое отговорността в тази ситуация, като отговорът на крилото е, че се е съобразил с решението на селекционера Карло Анчелоти.

„Селекционерът избира предварително кой ще изпълнява. Той избра Бруно. Никога не съм бил суетен, никога не съм искал да ставам голмайстор на турнира и затова Бруно би. Той изпълняваше по-добре от мен и затова Анчелоти го избра. Това е. Никога не съм бягал от отговорност“, заяви Винисиус.

Според Карло Анчелоти, решението за изпълнителя е било взето въз основа на статистически данни за успеваемостта на играчите при дузпи през годината. Тъй като най-добрите изпълнители не са били на терена, топката е била дадена на Бруно Гимараеш.

„Нямаше никакъв дебат. Треньорът избра Бруно да изпълнява. Тренираме всеки ден и той избра Бруно. Никога не съм бил суетен, искайки да бъда голмайстор или най-добрият в турнира. Играя за отбора и правилното за момента беше Бруно да бие. За съжаление, той пропусна. Такъв е футболът, трябва да продължим с високо вдигнати глави. Пожелавам много сила на Бруно за турнира, който направи. За съжаление, той ще бъде помрачен от тази дузпа“, допълни играчът на Реал Мадрид.