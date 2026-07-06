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Неймар намекна за края си в националния отбор: „Опитах, сега приключи“

Неймар намекна за края си в националния отбор: „Опитах, сега приключи“

6 Юли, 2026 08:30 415 0

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Емоционалните думи на звездата подсказват, че пътят му с „Селесао“ вероятно е стигнал до своя финал

Неймар намекна за края си в националния отбор: „Опитах, сега приключи“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Елиминацията на Бразилия от Норвегия на осминафиналите на Световното първенство 2026 може да се окаже последният акорд в дългата и драматична история на Неймар с националния отбор. След загубата с 1:2 нападателят напусна терена видимо развълнуван и изрече думи, които звучат като сбогуване.

„Опитах, опитах. Сега приключи. Започнах тук, завърших тук“, каза той, визирайки стадион „МетЛайф“ – мястото, където дебютира за Бразилия през 2010 г. в приятелски мач срещу САЩ. Така символично затвори цикъл, продължил 16 години.

Макар Неймар да не е обявил официално оттеглянето си, изявлението му бе възприето като ясен знак, че няма да участва в бъдещи световни първенства. След години, белязани от очаквания, контузии, рекорди и разочарования, изглежда, че една ера в бразилския футбол е на път да приключи.


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