Неймар намекна за края си в националния отбор: „Опитах, сега приключи“

Елиминацията на Бразилия от Норвегия на осминафиналите на Световното първенство 2026 може да се окаже последният акорд в дългата и драматична история на Неймар с националния отбор. След загубата с 1:2 нападателят напусна терена видимо развълнуван и изрече думи, които звучат като сбогуване.

„Опитах, опитах. Сега приключи. Започнах тук, завърших тук“, каза той, визирайки стадион „МетЛайф“ – мястото, където дебютира за Бразилия през 2010 г. в приятелски мач срещу САЩ. Така символично затвори цикъл, продължил 16 години.

Макар Неймар да не е обявил официално оттеглянето си, изявлението му бе възприето като ясен знак, че няма да участва в бъдещи световни първенства. След години, белязани от очаквания, контузии, рекорди и разочарования, изглежда, че една ера в бразилския футбол е на път да приключи.