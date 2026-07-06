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Бляскава красавица разгорещи плажа с волейболна топка и мини бански

Бляскава красавица разгорещи плажа с волейболна топка и мини бански

6 Юли, 2026 23:14 936 5

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Габия, бивша мажоретка и половинка на баскетболиста Джерон Блосомгейм, предизвика фурор с нова фотосесия край морето

Бляскава красавица разгорещи плажа с волейболна топка и мини бански - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лятното слънце на плажа се оказа не единственото, което нажежи страстите този уикенд. Очарователната Габия – добре позната като бивша мажоретка на баскетболния гранд „Жалгирис“ – прикова всички погледи с изкусителна визия и спортен дух. Красавицата, която споделя живота си с баскетболиста на „Монако“ Джерон Блосомгейм, се появи на волейболното игрище край морето и мигновено се превърна в сензация.

Със своята ослепителна руса коса и миниатюрен бански, Габия позира уверено с волейболна топка в ръка. Перфектните ѝ форми и спортна енергия не останаха незабелязани – снимките ѝ в Instagram предизвикаха истински фурор. Харесванията и коментарите заваляха като летен дъжд, а феновете не спестиха възторжените си реакции.

Габия не само демонстрира завидна физическа форма, но и вдъхнови последователите си със своята увереност и позитивно излъчване. Мнозина я определиха като истинска муза на плажния волейбол, а снимките ѝ се превърнаха в хит сред почитателите на спорта и модата.

Публикацията на Габия бързо набра популярност, а мъжката аудитория в социалните мрежи едва ли може да откъсне поглед от нейната свежа и секси визия. Очевидно е, че комбинацията от спортен талант и пленителна външност е печеливша формула за внимание и възхищение.



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  • 1 Еми,кво да кажем...?!

    6 1 Отговор
    Бива си го момето... и то...доста...!

    23:19 06.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гладник

    0 0 Отговор
    Има данни, ще събере парички и ще има за подобрения - дбжуки, д..пе, гърди. С повече старание може да стане хубава, като Барби от Бургас!

    00:03 07.07.2026

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