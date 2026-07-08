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Карло Анчелоти остава начело на Бразилия въпреки разочарованието на Мондиал 2026

Карло Анчелоти остава начело на Бразилия въпреки разочарованието на Мондиал 2026

8 Юли, 2026 20:17 527 4

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  • бразилска футболна конфедерация

Италианският специалист ще води "селесао" и в битката за Мондиал 2030

Карло Анчелоти остава начело на Бразилия въпреки разочарованието на Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Въпреки горчивия вкус от ранното отпадане на Световното първенство, ръководството на Бразилската футболна конфедерация демонстрира непоколебима подкрепа към Карло Анчелоти. Според водещи бразилски издания, легендарният италиански треньор ще продължи да ръководи националния отбор и през следващия квалификационен цикъл.

След проведени разговори между федерацията и Анчелоти, двете страни са постигнали съгласие да продължат съвместната си работа. Очаква се опитният наставник да остане на кормилото на "селесао" и по време на квалификациите за Мондиал 2030, като целта е да върне отбора на върха на световния футбол.

На Световното първенство в САЩ през 2026 година бразилците не успяха да оправдаят високите очаквания. Тимът достигна само до осминафиналната фаза, където бе елиминиран от Норвегия след драматична загуба с 1:2. Въпреки това, ръководството на федерацията вярва, че Анчелоти е правилният човек, който може да изведе отбора до нови успехи.

С поглед към бъдещето, бразилските фенове се надяват, че под вещото ръководство на Карло Анчелоти националният отбор ще се върне към славните си дни. Предстоят нови предизвикателства, а страстта към футбола в страната на самбата остава неугасваща.


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  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Баща и син Анчелоти могат да разсипят и най големия клуб като Реал Мадрид.Бразилия го доказа нагледно.

    20:24 08.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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