Карло Анчелоти остава начело на Бразилия въпреки разочарованието на Мондиал 2026

Въпреки горчивия вкус от ранното отпадане на Световното първенство, ръководството на Бразилската футболна конфедерация демонстрира непоколебима подкрепа към Карло Анчелоти. Според водещи бразилски издания, легендарният италиански треньор ще продължи да ръководи националния отбор и през следващия квалификационен цикъл.

След проведени разговори между федерацията и Анчелоти, двете страни са постигнали съгласие да продължат съвместната си работа. Очаква се опитният наставник да остане на кормилото на "селесао" и по време на квалификациите за Мондиал 2030, като целта е да върне отбора на върха на световния футбол.

На Световното първенство в САЩ през 2026 година бразилците не успяха да оправдаят високите очаквания. Тимът достигна само до осминафиналната фаза, където бе елиминиран от Норвегия след драматична загуба с 1:2. Въпреки това, ръководството на федерацията вярва, че Анчелоти е правилният човек, който може да изведе отбора до нови успехи.

С поглед към бъдещето, бразилските фенове се надяват, че под вещото ръководство на Карло Анчелоти националният отбор ще се върне към славните си дни. Предстоят нови предизвикателства, а страстта към футбола в страната на самбата остава неугасваща.