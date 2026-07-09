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Джъстин Бийбър също ще пее на финала на Световното първенство по футбол

Джъстин Бийбър също ще пее на финала на Световното първенство по футбол

9 Юли, 2026 12:58 598 1

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На финала на 19 юли вече заявиха участие звезди като Шакира, Мадона и BTS

Джъстин Бийбър също ще пее на финала на Световното първенство по футбол - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Канадската попзвезда Джъстин Бийбър също ще пее в първото в историята шоу на полувремето на финала на Световното първенство по футбол, като ще се присъедини към вече обявените изпълнители Мадона, Шакира и кей-поп групата BTS, предаде Асошиейтед прес.

Спектакълът с продължителност 11 минути ще се състои на 19 юли на стадион край Ню Йорк, където ще бъде изигран финалът на Мондиал 2026. Художествен ръководител на шоуто е вокалистът на британската група Coldplay Крис Мартин, припомня БТА.

В програмата ще участват още нигерийският изпълнител Бърна Бой, венецуелският диригент Густаво Дудамел, детският хор PS22 от Стейтън Айлънд, както и герои от шоутата „Улица Сезам“ и „Мъпетите“.

Спектакълът се организира от ФИФА и организацията Global Citizen и има за цел да набере средства за фонда FIFA Global Citizen Education Fund, който си е поставил за цел да събере 100 милиона щатски долара за достъп на деца по света до образование и футбол.

„Световното първенство по футбол е нещо повече от турнир – това е празник на човешкия дух. За мен е чест да бъда част от този исторически момент“, каза Бийбър, цитиран от Асошиейтед прес.

Шакира и Бърна Бой ще изпълнят и официалната песен на първенството Dai Dai, посветена на участващите държави и звездите на световния футбол.


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