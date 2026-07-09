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Манчестър Юнайтед с амбициозен проект: Нов стадион ще изникне до "Олд Трафорд"

Манчестър Юнайтед с амбициозен проект: Нов стадион ще изникне до "Олд Трафорд"

9 Юли, 2026 17:17 470 0

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Грандиозни планове за спортен и технологичен хъб в сърцето на Манчестър

Манчестър Юнайтед с амбициозен проект: Нов стадион ще изникне до "Олд Трафорд" - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед официално разкри местоположението на бъдещия си ултрамодерен стадион, който ще се издигне само на 350 метра от легендарния "Олд Трафорд". С този ход клубът поставя началото на нова страница в своята славна история, като се стреми да създаде съоръжение, което да побира близо 100 000 фенове.

Въпреки че новият стадион ще бъде в непосредствена близост до настоящия дом на 20-кратните шампиони, съдбата на "Олд Трафорд" все още остава неясна. От 1910 година насам този емблематичен стадион е бил арена на безброй футболни битки и незабравими моменти, а сега феновете тръпнат в очакване какво ще се случи с "Театъра на мечтите".

Ръководството на Ман Юнайтед не се ограничава само с изграждането на нов стадион. В плановете влиза цялостна модернизация на района "Трафорд Уорфсайд", където се намира и сегашното съоръжение. Проектът предвижда създаването на зелени паркови пространства, иновативни офис сгради и жилищни комплекси. Особено внимание ще бъде отделено на транспортната инфраструктура, с цел районът да се превърне в динамичен спортен, развлекателен и технологичен център на Манчестър.

Очаква се строителството на новия стадион да приключи в рамките на пет години, а инвестицията да надхвърли впечатляващите 2 милиарда британски лири. Това ще бъде един от най-мащабните спортни проекти в Европа, който ще промени облика на града и ще затвърди позициите на Манчестър Юнайтед като един от водещите клубове в света.


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