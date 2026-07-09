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Карабах срази Вестри и се прицели в следващия си съперник в Лига Европа

Карабах срази Вестри и се прицели в следващия си съперник в Лига Европа

9 Юли, 2026 21:57 468 1

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Азербайджанският гранд демонстрира класа и чака развръзката между ЦСКА и Дери Сити

Карабах срази Вестри и се прицели в следващия си съперник в Лига Европа - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Карабах направи впечатляваща заявка за продължаване напред в Лига Европа, след като разгроми исландския Вестри с категоричното 3:0 в първия мач от квалификациите. Срещата, която се игра на азербайджанска земя, премина под пълния контрол на домакините, които не оставиха никакви съмнения относно превъзходството си.

Още преди първия съдийски сигнал Карабах бе сочен за явен фаворит в сблъсъка, а събитията на терена само затвърдиха тази прогноза. Азербайджанският шампион доминираше през цялото време, владееше топката с лекота и диктуваше темпото на играта. Вестри, който се състезава във второто ниво на исландския футбол, не успя да се противопостави на далеч по-опитния си съперник.

Въпреки че през миналия сезон Карабах отстъпи първото място в родното първенство, тимът продължава да бъде сред водещите сили в региона. Само преди няколко месеца отборът натрупа ценен опит в елиминациите на Шампионската лига, което сега пролича в уверената им игра срещу Вестри.

Исландският Вестри, който си осигури участие в европейските турнири благодарение на триумфа в националната купа, се оказа безсилен срещу класата на Карабах. Гостите не успяха да намерят отговор на атаките на домакините и рядко застрашаваха вратата на азербайджанците.

След убедителния успех с три гола разлика, Карабах вече гледа уверено към втория квалификационен кръг на Лига Европа. Реваншът изглежда като формалност, а азербайджанският тим ще очаква с интерес развръзката между ЦСКА и Дери Сити, за да разбере кой ще бъде следващият му опонент по пътя към груповата фаза на турнира.


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  • 1 додо2026

    0 0 Отговор
    Ами ЦСКА са измислен отбор по времето на комунизма! простичко казано няма да минат никакви турнири!

    22:08 09.07.2026

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