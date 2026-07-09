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ЦСКА триумфира срещу Дери Сити на старта на Лига Европа

ЦСКА триумфира срещу Дери Сити на старта на Лига Европа

9 Юли, 2026 22:57 744 4

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София стана арена на зрелищен футболен спектакъл, в който "червените" си осигуриха крехка преднина преди реванша в Северна Ирландия

ЦСКА триумфира срещу Дери Сити на старта на Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА надделя над Дери Сити с 3:2 в първия сблъсък от предварителните кръгове на Лига Европа. Софийският тим демонстрира характер и офанзивна мощ, но гостите от Северна Ирландия не се предадоха до последния съдийски сигнал.

В 20-ата минута "армейците" дадоха тон на головото шоу. Йоанис Питас се възползва от неразбирателство в защитата на Дери Сити, овладя топката и с премерен изстрел от границата на наказателното поле разпечата вратата на съперника.

Радостта на домакините обаче не трая дълго – само 11 минути по-късно Лиъм Бойс изравни резултата след статично положение, възползвайки се от разбъркване в пеналта.

Малко преди почивката Бруно Жордао върна предимството на ЦСКА с техничен удар, след като получи прецизен пас от Стефано Сенси. Топката се оплете в горния десен ъгъл, а трибуните избухнаха в аплодисменти.

В началото на второто полувреме "червените" продължиха да диктуват темпото. В 53-ата минута Пастор изведе Питас на стрелкова позиция и кипърският нападател не сгреши – 3:1 за ЦСКА и изглеждаше, че всичко е решено.

Въпреки двата гола пасив, северноирландците не свалиха гарда. В самия край на срещата Джеймс Олайинка намали резултата, след като се възползва от отбитата топка и с глава я прати във вратата на домакините.

Реваншът между двата тима ще се изиграе на 16 юли в Северна Ирландия.


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  • 1 Познай

    5 7 Отговор
    В Ирландия 0 на 1 за ЦСКА

    23:00 09.07.2026

  • 2 Хахаха

    4 2 Отговор
    Добър резултат,но по-ми харесваше 3-1,а не 3-2!

    23:17 09.07.2026

  • 3 Бако

    4 0 Отговор
    С тая защита като прогнил чувал, след реванша е многo вероятно да бъде Go home, и надежди за догодина пак.

    23:45 09.07.2026

  • 4 Един

    0 0 Отговор
    Майкоооо, след уникалната точка на Уевски срещу анонимник1 и сега невероятна победа на ЦСКА срещу анонимник2.

    00:09 10.07.2026

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