ЦСКА триумфира срещу Дери Сити на старта на Лига Европа

ЦСКА надделя над Дери Сити с 3:2 в първия сблъсък от предварителните кръгове на Лига Европа. Софийският тим демонстрира характер и офанзивна мощ, но гостите от Северна Ирландия не се предадоха до последния съдийски сигнал.
В 20-ата минута "армейците" дадоха тон на головото шоу. Йоанис Питас се възползва от неразбирателство в защитата на Дери Сити, овладя топката и с премерен изстрел от границата на наказателното поле разпечата вратата на съперника.
Радостта на домакините обаче не трая дълго – само 11 минути по-късно Лиъм Бойс изравни резултата след статично положение, възползвайки се от разбъркване в пеналта.
Малко преди почивката Бруно Жордао върна предимството на ЦСКА с техничен удар, след като получи прецизен пас от Стефано Сенси. Топката се оплете в горния десен ъгъл, а трибуните избухнаха в аплодисменти.
В началото на второто полувреме "червените" продължиха да диктуват темпото. В 53-ата минута Пастор изведе Питас на стрелкова позиция и кипърският нападател не сгреши – 3:1 за ЦСКА и изглеждаше, че всичко е решено.
Въпреки двата гола пасив, северноирландците не свалиха гарда. В самия край на срещата Джеймс Олайинка намали резултата, след като се възползва от отбитата топка и с глава я прати във вратата на домакините.
Реваншът между двата тима ще се изиграе на 16 юли в Северна Ирландия.
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