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Бившият футболист Самир Насри в центъра на разследване за пране на пари и наркотрафик

Бившият футболист Самир Насри в центъра на разследване за пране на пари и наркотрафик

10 Юли, 2026 06:17 727 0

  • самир насри-
  • париж-
  • трафик на наркотици-
  • футбол

Бившият френски национал е бил разпитан от полицията в Париж по мащабно разследване, свързано с организирана престъпна група

Бившият футболист Самир Насри в центъра на разследване за пране на пари и наркотрафик - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Бившият френски национал Самир Насри е бил разпитан от полицията в Париж в рамките на разследване за пране на пари, свързано с организирана престъпна група и трафик на наркотици, съобщава “Le Parisien”.

Според информацията Насри е прекарал близо десет часа в полицейски арест, след като е бил задържан от отдела за финансови разследвания. Разследването обхваща внос на наркотици, участие в престъпна организация и пране на пари.

Бившият футболист е разследван заради предполагаемата си роля в схема за изпиране на средства като бивш директор и акционер на нощния клуб XS в Иври сюр Сен, край Париж. Според разследващите клубът е бил използван за легализиране на приходи от престъпна дейност.

В центъра на случая са още осъденият наркотрафикант Карим Берребу и Оливие Саба, сочен за един от основните организатори на мрежата за пране на пари.

След разпита Насри е бил освободен, без срещу него да бъдат повдигнати обвинения на този етап.

Междувременно бившият халф е обект и на данъчна проверка. Макар официално да е регистриран като данъчен резидент в Дубай, френските власти подозират, че реално живее в Париж – съмнения, породени от стотици доставки на храна до негов адрес във френската столица.


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