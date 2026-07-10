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Левски разпродаде стадион "Георги Аспарухов" за реванша с Борац

Левски разпродаде стадион "Георги Аспарухов" за реванша с Борац

10 Юли, 2026 13:01 683 6

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  • шампионска лига-
  • борац баня лука-
  • фенове

За по-малко от два часа феновете разграбиха и последните налични билети за сектор Б

Левски разпродаде стадион "Георги Аспарухов" за реванша с Борац - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски съобщи, че стадион "Георги Аспарухов" е разпродаден за предстоящия реванш с Борац (Баня Лука) от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят на "Герена" е във вторник (14 юли) от 20:30 часа.

Левски разпродаде стадион "Георги Аспарухов" за реванша с Борац

За по-малко от два часа феновете разграбиха и последните налични билети за сектор Б, които бяха пуснати в продажба в 10:00 ч.

Мачът в Босна и Херцеговина завърши наравно 1:1 и развръзката остана отворена. Победителят от тази двойка най-вероятно ще се изправи срещу румънския първенец Университатя (Крайова). Загубилият пък ще продължи в Лигата на конференциите, където ще срещне някой измежду Петрокуб и Егнатия.

Левски разпродаде стадион "Георги Аспарухов" за реванша с Борац

"Син ад ще настане, цял свят ще ви чуе", написаха от клуба.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Мароууууу, едно е да продадеш билети,
    друго е да продадеш СТАДИОНА‼️

    Коментиран от #3, #6

    13:06 10.07.2026

  • 2 Тц, тц, тц!

    3 0 Отговор
    Снимките с тази барака ме връщат 70те години на 20в. Нищо ли не е мръднало на това Подуяне?

    13:24 10.07.2026

  • 3 Скоро може и това да стане

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Току виж ,, някой"придобил ,, краварника" на търг!

    13:53 10.07.2026

  • 4 Анджо

    2 0 Отговор
    Като са разпродали стадиона каде ще ритат топка тия.😜

    13:59 10.07.2026

  • 5 Стара чанта

    1 0 Отговор
    И какво сега ще правят - без стадион?

    14:00 10.07.2026

  • 6 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Мара ни бъзика само за да види колко сме грамотни.😂😜

    14:01 10.07.2026

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