Левски разпродаде стадион "Георги Аспарухов" за реванша с Борац

Левски съобщи, че стадион "Георги Аспарухов" е разпродаден за предстоящия реванш с Борац (Баня Лука) от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят на "Герена" е във вторник (14 юли) от 20:30 часа.
За по-малко от два часа феновете разграбиха и последните налични билети за сектор Б, които бяха пуснати в продажба в 10:00 ч.
Мачът в Босна и Херцеговина завърши наравно 1:1 и развръзката остана отворена. Победителят от тази двойка най-вероятно ще се изправи срещу румънския първенец Университатя (Крайова). Загубилият пък ще продължи в Лигата на конференциите, където ще срещне някой измежду Петрокуб и Егнатия.
"Син ад ще настане, цял свят ще ви чуе", написаха от клуба.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
друго е да продадеш СТАДИОНА‼️
Коментиран от #3, #6
13:06 10.07.2026
2 Тц, тц, тц!
13:24 10.07.2026
3 Скоро може и това да стане
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Току виж ,, някой"придобил ,, краварника" на търг!
13:53 10.07.2026
4 Анджо
13:59 10.07.2026
5 Стара чанта
14:00 10.07.2026
6 Анджо
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Мара ни бъзика само за да види колко сме грамотни.😂😜
14:01 10.07.2026