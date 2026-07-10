Килиан Мбапе: Имам болки в глезена

Преди края на мача с Мароко от четвъртфиналите на световното първенство по футбол, който "петлите" спечелиха с 2:0. Мбапе вкара първия гол час след началото, а през първото полувреме пропусна и дузпа.

"Добре съм, имам лека болка в десния глезен. Винаги съм смятал, че играчите на терена трябва да са на сто процента, затова и излязох", каза нападателят на Реал Мадрид, който има осем гола от началото на Мондиала.

"Няма как да се отпуснем. Знаем, че трябва да сме на предела на възможностите, за да постигнем всичко, което хората искат от нас. Всеки следващ мач е все по-труден. Ашраф Хакими (бел. р - капитанът на Мароко) е мой много близък приятел и ще отида да го успокоя след мача. Той е мой приятел, но на терена всеки иска да се представи по най-добрия начин за отбора си", завърши Мбапе.