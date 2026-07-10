Мбапе и Дембеле класираха Франция на полуфинал на Мондиал 2026

Действащият световен шампион Франция продължава защитата на титлата си, след като елиминира коравия тим на Мароко с 2:0 в зрелищен четвъртфинален сблъсък от Мондиал 2026.
Пред препълнените трибуни на „Бостън Стейдиъм“, „петлите“ демонстрираха по-висока класа през второто полувреме и не позволиха на „атласките лъвове“ да си отмъстят за отпадането на същата фаза в Катар през 2022 година.
Драма с ВАР и пропусната дузпа преди почивката
Мачът започна под знака на изключителни мерки за сигурност – както по трибуните, така и на технологично ниво. ФИФА въведе безпрецедентна мярка, като разположи резервни видеоарбитри директно на стадиона в случай на срив в комуникацията с централната ВАР зала в Далас.
Технологията влезе в действие още в 27-ата минута, когато главният съдия Факундо Тейо отсъди дузпа за Франция след разглеждане на ситуацията с ВАР. Зад топката застана голямата звезда Килиан Мбапе, но ударът му бе отразен от мароканския страж Ясин Буну, което запази нулевото равенство до края на първата част.
Шампионски удар за 6 минути
Французите вдигнаха оборотите след почивката и наложиха сериозен натиск. В 59-ата минута Килиан Мбапе се реваншира за пропуска си, засичайки подаване на Дезире Дуе за 1:0.
Само шест минути по-късно, в 65-ата минута, интригата в мача напълно приключи. Усман Дембеле се възползва от асистенция на Мбапе и с прецизен удар удвои преднината на „петлите“, оформяйки крайното 2:0.
Статистика от двубоя
- Притежание на топката: Франция: 48% | Мароко: 52%
- Общо удари: Франция: 22 | Мароко: 5
- Удари в очертанията: Франция: 9 | Мароко: 1
- Спасявания: Майк Манян (Франция): 1 | Ясин Буну (Мароко): 8
Мароко, под ръководството на Мохамед Уахби, се бори мъжки и задържа повече топката, но не успя да преодолее организираната защита на Уилям Салиба и Дайо Упамекано. Въпреки отпадането, северноафриканците напускат турнира с високо вдигната глава след убедителния си ход в елиминациите. Франция от своя страна очаква следващия си съперник по пътя към финала.
Изказвания след мача: Разочарование и гордост
Дидие Дешан, селекционер на Франция:
„Мароко доказа защо е сред най-добрите осем в света. Първото полувреме ни затрудниха максимално, а пропуснатата дузпа можеше да пречупи по-слаб отбор. Радвам се, че Килиан (Мбапе) показа характер и поведе тима напред след почивката. Изпълнихме целта си, но предстои най-трудното. Моят 14-годишен престой начело на Франция ме е научил, че на полуфинал няма лесни мачове.“
Мохамед Уахби, селекционер на Мароко:
„Изключително горд съм с момчетата. Борихме се до последната секунда, но липсата на контузения Исмаел Сайбари се усети в предни позиции. Когато играеш срещу световния шампион, всяка грешка се наказва. Франция се възползва от шансовете си за шест минути и това реши мача. Преди четири години Мароко написа история, а сега доказахме, че това не е било случайност, а константа. Бъдещето пред този отбор е светло.“
Какво предстои за Франция по пътя към финала?
На полуфиналите в Далас действащите световни шампиони ще се изправят срещу победителя от сблъсъка между Испания и Белгия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кобра Кай 🥋
Маннга лите да се прибират в пустинята. Европа е християнска!
01:52 10.07.2026
2 Кобра Кай 🥋
01:53 10.07.2026
3 Айляк
Кунде, Коне, Олисе, Дембеле, Дуе, Мбапе и световен шампион ще е Франсе:)
Само Испания имат класата да им объркат сметките.
01:55 10.07.2026
4 Кобра Кай 🥋
Коментиран от #6
01:55 10.07.2026
5 Нонаме
01:57 10.07.2026
6 Кобра Кай 🥋
До коментар #4 от "Кобра Кай 🥋":Англия също може да стигне до финала вместо Аржентина ☝️
Хари Кейн оригинала е непредвидим. Имат и още няколко добри играчи. А ако се стигне до дузпи, тоа русия вратарчето с квадратната глава е по-добър от аржентинския.
01:59 10.07.2026
7 Един
02:02 10.07.2026
8 Ел Кондор паса
02:23 10.07.2026
9 Кьор Кютук Пиян Редактор
03:05 10.07.2026