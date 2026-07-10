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Мбапе и Дембеле класираха Франция на полуфинал на Мондиал 2026

Мбапе и Дембеле класираха Франция на полуфинал на Мондиал 2026

10 Юли, 2026 01:38, обновена 10 Юли, 2026 01:47 967 9

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„Петлите“ пречупиха Мароко с 2:0 в Бостън, въпреки пропусната дузпа през първото полувреме

Мбапе и Дембеле класираха Франция на полуфинал на Мондиал 2026 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Действащият световен шампион Франция продължава защитата на титлата си, след като елиминира коравия тим на Мароко с 2:0 в зрелищен четвъртфинален сблъсък от Мондиал 2026.

Пред препълнените трибуни на „Бостън Стейдиъм“, „петлите“ демонстрираха по-висока класа през второто полувреме и не позволиха на „атласките лъвове“ да си отмъстят за отпадането на същата фаза в Катар през 2022 година.

Драма с ВАР и пропусната дузпа преди почивката

Мачът започна под знака на изключителни мерки за сигурност – както по трибуните, така и на технологично ниво. ФИФА въведе безпрецедентна мярка, като разположи резервни видеоарбитри директно на стадиона в случай на срив в комуникацията с централната ВАР зала в Далас.

Технологията влезе в действие още в 27-ата минута, когато главният съдия Факундо Тейо отсъди дузпа за Франция след разглеждане на ситуацията с ВАР. Зад топката застана голямата звезда Килиан Мбапе, но ударът му бе отразен от мароканския страж Ясин Буну, което запази нулевото равенство до края на първата част.

Шампионски удар за 6 минути

Французите вдигнаха оборотите след почивката и наложиха сериозен натиск. В 59-ата минута Килиан Мбапе се реваншира за пропуска си, засичайки подаване на Дезире Дуе за 1:0.

Само шест минути по-късно, в 65-ата минута, интригата в мача напълно приключи. Усман Дембеле се възползва от асистенция на Мбапе и с прецизен удар удвои преднината на „петлите“, оформяйки крайното 2:0.

Статистика от двубоя

  • Притежание на топката: Франция: 48% | Мароко: 52%
  • Общо удари: Франция: 22 | Мароко: 5
  • Удари в очертанията: Франция: 9 | Мароко: 1
  • Спасявания: Майк Манян (Франция): 1 | Ясин Буну (Мароко): 8

Мароко, под ръководството на Мохамед Уахби, се бори мъжки и задържа повече топката, но не успя да преодолее организираната защита на Уилям Салиба и Дайо Упамекано. Въпреки отпадането, северноафриканците напускат турнира с високо вдигната глава след убедителния си ход в елиминациите. Франция от своя страна очаква следващия си съперник по пътя към финала.

Изказвания след мача: Разочарование и гордост

Дидие Дешан, селекционер на Франция:

„Мароко доказа защо е сред най-добрите осем в света. Първото полувреме ни затрудниха максимално, а пропуснатата дузпа можеше да пречупи по-слаб отбор. Радвам се, че Килиан (Мбапе) показа характер и поведе тима напред след почивката. Изпълнихме целта си, но предстои най-трудното. Моят 14-годишен престой начело на Франция ме е научил, че на полуфинал няма лесни мачове.“

Мохамед Уахби, селекционер на Мароко:

„Изключително горд съм с момчетата. Борихме се до последната секунда, но липсата на контузения Исмаел Сайбари се усети в предни позиции. Когато играеш срещу световния шампион, всяка грешка се наказва. Франция се възползва от шансовете си за шест минути и това реши мача. Преди четири години Мароко написа история, а сега доказахме, че това не е било случайност, а константа. Бъдещето пред този отбор е светло.“

Какво предстои за Франция по пътя към финала?

На полуфиналите в Далас действащите световни шампиони ще се изправят срещу победителя от сблъсъка между Испания и Белгия.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кобра Кай 🥋

    5 1 Отговор
    Заслужена победа! Вив ля Франс 🇫🇷

    Маннга лите да се прибират в пустинята. Европа е християнска!

    01:52 10.07.2026

  • 2 Кобра Кай 🥋

    3 1 Отговор
    На всеки се случва. И Меси и Кристиано пропуснаха дузпи. Е добре, не всеки - Хари Кейн оригинала ги бие високо в ъглите, абсолютно неспасяеми ☝️

    01:53 10.07.2026

  • 3 Айляк

    3 0 Отговор
    Мароко имат здрав отбор, но и те бяха респектирани от франсетата.
    Кунде, Коне, Олисе, Дембеле, Дуе, Мбапе и световен шампион ще е Франсе:)

    Само Испания имат класата да им объркат сметките.

    01:55 10.07.2026

  • 4 Кобра Кай 🥋

    2 1 Отговор
    Франция ще спечели това световно. Реванш за 2022. Но ако контузията на Мумбапе е сериозна и не играе пълноценно Аржентина има шанс да защити титлата си.

    Коментиран от #6

    01:55 10.07.2026

  • 5 Нонаме

    2 1 Отговор
    “Действащият световен шампион защитава титлата си ….” Първото изречение кърти мивки

    01:57 10.07.2026

  • 6 Кобра Кай 🥋

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Кобра Кай 🥋":

    Англия също може да стигне до финала вместо Аржентина ☝️

    Хари Кейн оригинала е непредвидим. Имат и още няколко добри играчи. А ако се стигне до дузпи, тоа русия вратарчето с квадратната глава е по-добър от аржентинския.

    01:59 10.07.2026

  • 7 Един

    1 1 Отговор
    Даааа, предстоят доста интересни мачове и като никога Англия също не са за подценяване.

    02:02 10.07.2026

  • 8 Ел Кондор паса

    2 1 Отговор
    Маври, моррос, марокански скакалци, пустинните сахарски змии се прибраха където им е мястото. Ако бяха спечелили и стигнали до финалите щяха да ореват целия свят, правейки реклама и пропаганда на "мирната" религия. Слава Божия ! Франция свърши чудесна работа, сега искам да отпаднат и да спечели Норвегия или Аржентина, просто са по - избистрени, другите отбори са доста мътни и не представляват народа на държавите си.. Който и отбор да спечели не ми пречи, само да не са чаршафи и обонго.

    02:23 10.07.2026

  • 9 Кьор Кютук Пиян Редактор

    1 1 Отговор
    Действащият световен шампион Франция продължава защитата на титлата си, след като елиминира коравия тим на Мароко с 2:0

    03:05 10.07.2026

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