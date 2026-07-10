Мбапе и Дембеле класираха Франция на полуфинал на Мондиал 2026

Действащият световен шампион Франция продължава защитата на титлата си, след като елиминира коравия тим на Мароко с 2:0 в зрелищен четвъртфинален сблъсък от Мондиал 2026.

Пред препълнените трибуни на „Бостън Стейдиъм“, „петлите“ демонстрираха по-висока класа през второто полувреме и не позволиха на „атласките лъвове“ да си отмъстят за отпадането на същата фаза в Катар през 2022 година.

Драма с ВАР и пропусната дузпа преди почивката

Мачът започна под знака на изключителни мерки за сигурност – както по трибуните, така и на технологично ниво. ФИФА въведе безпрецедентна мярка, като разположи резервни видеоарбитри директно на стадиона в случай на срив в комуникацията с централната ВАР зала в Далас.

Технологията влезе в действие още в 27-ата минута, когато главният съдия Факундо Тейо отсъди дузпа за Франция след разглеждане на ситуацията с ВАР. Зад топката застана голямата звезда Килиан Мбапе, но ударът му бе отразен от мароканския страж Ясин Буну, което запази нулевото равенство до края на първата част.

Шампионски удар за 6 минути

Французите вдигнаха оборотите след почивката и наложиха сериозен натиск. В 59-ата минута Килиан Мбапе се реваншира за пропуска си, засичайки подаване на Дезире Дуе за 1:0.

Само шест минути по-късно, в 65-ата минута, интригата в мача напълно приключи. Усман Дембеле се възползва от асистенция на Мбапе и с прецизен удар удвои преднината на „петлите“, оформяйки крайното 2:0.

Статистика от двубоя

Притежание на топката: Франция: 48% | Мароко: 52%

Франция: 48% | Мароко: 52% Общо удари: Франция: 22 | Мароко: 5

Франция: 22 | Мароко: 5 Удари в очертанията: Франция: 9 | Мароко: 1

Франция: 9 | Мароко: 1 Спасявания: Майк Манян (Франция): 1 | Ясин Буну (Мароко): 8

Мароко, под ръководството на Мохамед Уахби, се бори мъжки и задържа повече топката, но не успя да преодолее организираната защита на Уилям Салиба и Дайо Упамекано. Въпреки отпадането, северноафриканците напускат турнира с високо вдигната глава след убедителния си ход в елиминациите. Франция от своя страна очаква следващия си съперник по пътя към финала.

Изказвания след мача: Разочарование и гордост

Дидие Дешан, селекционер на Франция:

„Мароко доказа защо е сред най-добрите осем в света. Първото полувреме ни затрудниха максимално, а пропуснатата дузпа можеше да пречупи по-слаб отбор. Радвам се, че Килиан (Мбапе) показа характер и поведе тима напред след почивката. Изпълнихме целта си, но предстои най-трудното. Моят 14-годишен престой начело на Франция ме е научил, че на полуфинал няма лесни мачове.“

Мохамед Уахби, селекционер на Мароко:

„Изключително горд съм с момчетата. Борихме се до последната секунда, но липсата на контузения Исмаел Сайбари се усети в предни позиции. Когато играеш срещу световния шампион, всяка грешка се наказва. Франция се възползва от шансовете си за шест минути и това реши мача. Преди четири години Мароко написа история, а сега доказахме, че това не е било случайност, а константа. Бъдещето пред този отбор е светло.“

Какво предстои за Франция по пътя към финала?

На полуфиналите в Далас действащите световни шампиони ще се изправят срещу победителя от сблъсъка между Испания и Белгия.