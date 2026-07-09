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Рафаел Бенитес – фаворит за нов селекционер на Шотландия

Рафаел Бенитес – фаворит за нов селекционер на Шотландия

9 Юли, 2026 18:58 513 0

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Испанският треньор с богат опит е готов за ново предизвикателство след напускането на Стив Кларк

Рафаел Бенитес – фаворит за нов селекционер на Шотландия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След внезапната раздяла със Стив Кларк, националният отбор на Шотландия е изправен пред съдбоносен избор – кой ще поеме кормилото на тима? Вълната от спекулации и слухове около бъдещия селекционер достигна своя връх, когато на хоризонта се появи не кой да е, а Рафаел Бенитес – един от най-уважаваните и титулувани треньори в съвременния футбол.

66-годишният испанец, който е оставил ярка следа в европейския футбол с триумфи в Шампионската лига и две титли в Ла Лига, наскоро се раздели с гръцкия гранд Панатинайкос. След само седем месеца в Атина, Бенитес вече е в търсене на следващото голямо предизвикателство в своята богата кариера. За първи път той може да се впусне в дебрите на международния футбол като национален селекционер – роля, която досега му убягваше.

Рафаел Бенитес не крие, че е следил изкъсо изявите на шотландците по време на последното Световно първенство. Въпреки че тимът отпадна още в груповата фаза, след като събра само три точки от три мача – победа над Хаити, минимална загуба от Мароко и тежко поражение с 0:3 от Бразилия – испанският специалист отдаде заслужено признание на отбора за самото класиране на Мондиала.

„Шотландия постигна максимума, на който беше способна в този момент. Не вярвам, че можеха да направят нещо повече“, сподели Бенитес, демонстрирайки уважение към усилията на играчите и треньорския щаб. Той призна, че познава част от състава и вижда потенциал за развитие, но подчерта, че на този етап отборът е достигнал своя лимит.


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