Жозе Моуриньо: Това не е просто работа – това е мисия

Жозе Моуриньо, известен по цял свят като "Специалния", официално се завръща начело на Реал Мадрид, за да поеме кормилото на отбора за втори път в своята бляскава кариера. Преди старта на предсезонната подготовка, която започва в понеделник, португалецът даде откровено интервю за клубната телевизия, в което разкри своите приоритети и визия за бъдещето на "белите".

"Това не е просто работа – това е мисия", категоричен бе 63-годишният треньор. "Не мисля за лични успехи или трофеи. Моята цел е да помогна на всеки в клуба – от играчите до треньорския щаб – да се развива и да израства. Искам да изградим култура на професионализъм, отговорност и амбиция. За мен е огромна чест да работя за Реал Мадрид, не просто в Реал Мадрид. Това е отговорност, която приемам с цялото си сърце."

Една от основните задачи пред Моуриньо ще бъде да намери перфектния баланс между звездните нападатели Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор и Джуд Белингам. Триото разполага с изключителен талант, но именно хармонията между тях ще бъде ключът към успеха на "кралския клуб" през новия сезон.

Реал Мадрид вече подсили състава си с няколко впечатляващи трансфера. Марк Кукурея, Бернардо Силва, Дензъл Дъмфрис и Ибрахима Конате ще донесат нова енергия и конкуренция в отбора, а феновете с нетърпение очакват да видят как Моуриньо ще интегрира новите попълнения в своята тактическа схема.

При първия си престой в Мадрид (2010-2013), Моуриньо успя да прекъсне доминацията на Барселона и да донесе титла на "Сантяго Бернабеу". Сега, години по-късно, той се завръща с още по-голям опит и желание да изведе Реал Мадрид до нови върхове.