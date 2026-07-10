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Жозе Моуриньо: Това не е просто работа – това е мисия

Жозе Моуриньо: Това не е просто работа – това е мисия

10 Юли, 2026 23:08 506 1

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  • дензъл дъмфрис-
  • ибрахима конате-
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Португалският специалист обещава да възроди шампионския дух и да изгради нова култура на успех в "кралския клуб"

Жозе Моуриньо: Това не е просто работа – това е мисия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Жозе Моуриньо, известен по цял свят като "Специалния", официално се завръща начело на Реал Мадрид, за да поеме кормилото на отбора за втори път в своята бляскава кариера. Преди старта на предсезонната подготовка, която започва в понеделник, португалецът даде откровено интервю за клубната телевизия, в което разкри своите приоритети и визия за бъдещето на "белите".

"Това не е просто работа – това е мисия", категоричен бе 63-годишният треньор. "Не мисля за лични успехи или трофеи. Моята цел е да помогна на всеки в клуба – от играчите до треньорския щаб – да се развива и да израства. Искам да изградим култура на професионализъм, отговорност и амбиция. За мен е огромна чест да работя за Реал Мадрид, не просто в Реал Мадрид. Това е отговорност, която приемам с цялото си сърце."

Една от основните задачи пред Моуриньо ще бъде да намери перфектния баланс между звездните нападатели Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор и Джуд Белингам. Триото разполага с изключителен талант, но именно хармонията между тях ще бъде ключът към успеха на "кралския клуб" през новия сезон.

Реал Мадрид вече подсили състава си с няколко впечатляващи трансфера. Марк Кукурея, Бернардо Силва, Дензъл Дъмфрис и Ибрахима Конате ще донесат нова енергия и конкуренция в отбора, а феновете с нетърпение очакват да видят как Моуриньо ще интегрира новите попълнения в своята тактическа схема.

При първия си престой в Мадрид (2010-2013), Моуриньо успя да прекъсне доминацията на Барселона и да донесе титла на "Сантяго Бернабеу". Сега, години по-късно, той се завръща с още по-голям опит и желание да изведе Реал Мадрид до нови върхове.


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  • 1 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    Хаха, честито на Реал. Дано влязат в шестицата.

    00:26 11.07.2026

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