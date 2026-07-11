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Брад Пит и Пенелопе Крус преживяха драмата на Испания от трибуните в Лос Анджелис

Брад Пит и Пенелопе Крус преживяха драмата на Испания от трибуните в Лос Анджелис

11 Юли, 2026 18:00 931 2

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  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Инес де Рамон и актьорът бяха сред над 70-те хиляди зрители на стадиона в Лос Анджелис, а американската бизнесдама, която има испански корени, не скри напрежението си

Брад Пит и Пенелопе Крус преживяха драмата на Испания от трибуните в Лос Анджелис - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Победата на Испания над Белгия с 2:1 на Световното първенство беше изживяна изключително емоционално от холивудската звезда Брад Пит и неговата приятелка.

Инес де Рамон и актьорът бяха сред над 70-те хиляди зрители на стадиона в Лос Анджелис, а американската бизнесдама, която има испански корени, не скри напрежението си.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Реакциите на 33-годишната жена, която беше облечена с фланелката на „Ла Роха“, не останаха незабелязани. Междувременно Брад Пит, с когото тя има връзка от 2022 г., избра да облече алтернативен екип на националния отбор на САЩ.

На трибуните отново бяха и испанските кинозвезди Пенелопе Крус и Хавиер Бардем. Те присъстват на почти всички мачове на тима на Луис де ла Фуенте от началото на Мондиала.


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  • 1 Направо

    1 0 Отговор
    се и8пра8них от кеф

    18:33 11.07.2026

  • 2 Тома

    0 0 Отговор
    На снимката е Пенелопе Круз

    18:57 11.07.2026

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