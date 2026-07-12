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Бивш треньор на "соколите": Ще съдя тези, които ме нападнаха и заплашваха във Варна

Бивш треньор на "соколите": Ще съдя тези, които ме нападнаха и заплашваха във Варна

12 Юли, 2026 11:28 415 0

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Кириякос Георгиу в момента води Спартак (Пловдив) по пътя му към професионалния футбол

Бивш треньор на "соколите": Ще съдя тези, които ме нападнаха и заплашваха във Варна - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболният треньор Кириякос Георгиу направи разкрития за скандалния си престой в Спартак (Варна) и битките с футболния хейт. Специалистът в момента води Спартак (Пловдив) по пътя му към професионалния футбол.

"Трябваше декември месец да стана директор на школата на Спартак (Варна). Поради някакви причини... не стана това нещо, но президентът, собственикът и хората около него решиха аз да отговарям и да работя за тях инкогнито – като анализатор, като скаут, да се занимавам със скаутинга... Всичко минаваше през мен за привличане на футболисти, преди да стигне до старши треньора", разкри Георгиу за FootballStorycast.

Треньорът бе категоричен, че няма да остави ненаказана агресията срещу себе си и е решен да търси справедливост в съда заради стреса, причинен на семейството му.

„Реално, като гониш един, изведнъж срещу тебе са 50. Само заради тях и специално заради дъщеря ми – за това, което тя преживя като стрес, без да знае какво се случва с баща ѝ, съм толкова амбициозен тези хора да си платят цената, че нямаш представа. Така че тези хора ще ги съдя до дупка. Имам доказателства."

За финал Георгиу изненада футболната общественост с разкритието, че вместо да търси финансова изгода от "соколите", той всъщност е върнал пари на клуба.

"Аз съм върнал пари на Спартак. Никой не знае това в медийното пространство. Но ако се погледне сега в банковите ми сметки, ще се види, че аз едни пари съм ги възстановил на Спартак от последния ми престой – нещо, което други няма да го направят, и то сериозна сума. Аз съм ги върнал."


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