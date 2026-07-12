Капитанът на Швейцария: Дойдохме тук да играем футбол, а не да се борим със съдиите

Швейцария трябваше да „прати данък на новото правило за сгрешена самоличност“ по време на мача с Аржентина на четвъртфинал на Световното първенство, а отстраняването на Бреел Емболо с помощта на системата за видеопомощ за съдиите (ВАР) се превърна в основна тема след края на срещата.

Аржентина спечели с 3:1 след продължения, като Емболо остави своите с човек по-малко в 71-ата минута, след като получи втори жълт картон при спорна ситуация за симулиране на нарушение.

А подкрепата за световните шампиони от съдиите се превърна в една от историите на това Световно първенство, тъй като се превръща в тенденция. Египтяните бяха бесни след мача от осминафиналите, а швейцарците бяха не по-малко гневни. Мнението на целия отбор беше изразено от капитана Гранит Джака, който не спести нищо на рефера Жоао Пинейро.

„Няма да отнема нищо от качествата на Аржентина, но тази вечер съдията гарантира, че имат всяко възможно предимство. Всяко важно решение беше в тяхна полза. Дойдохме тук, за да играем футбол, а не да се бием със съдиите. Ако Аржентина ще стигне до полуфиналите на Световното първенство по този начин, значи нещо не е наред. Правилата са си правила и не можем да ги променим, но това е решението, което уби мача. Това е моето мнение, не знам какво друго би могъл да направи съдията. Ако бяха останали 11 на 11, вярвам, че щяхме да спечелим. Трудно е да се намерят правилните думи след такъв мач. Ако трябва да загубиш заради решението на един съдия, боли и никой не може да притъпи тази болка“, каза Гранит Джака след мача.