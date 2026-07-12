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Капитанът на Швейцария: Дойдохме тук да играем футбол, а не да се борим със съдиите

Капитанът на Швейцария: Дойдохме тук да играем футбол, а не да се борим със съдиите

12 Юли, 2026 14:29 1 077 11

  • жоао пинейро-
  • гранит джака-
  • футбол-
  • швейцария-
  • аржентина

Аржентина спечели с 3:1 след продължения

Капитанът на Швейцария: Дойдохме тук да играем футбол, а не да се борим със съдиите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Швейцария трябваше да „прати данък на новото правило за сгрешена самоличност“ по време на мача с Аржентина на четвъртфинал на Световното първенство, а отстраняването на Бреел Емболо с помощта на системата за видеопомощ за съдиите (ВАР) се превърна в основна тема след края на срещата.

Аржентина спечели с 3:1 след продължения, като Емболо остави своите с човек по-малко в 71-ата минута, след като получи втори жълт картон при спорна ситуация за симулиране на нарушение.

А подкрепата за световните шампиони от съдиите се превърна в една от историите на това Световно първенство, тъй като се превръща в тенденция. Египтяните бяха бесни след мача от осминафиналите, а швейцарците бяха не по-малко гневни. Мнението на целия отбор беше изразено от капитана Гранит Джака, който не спести нищо на рефера Жоао Пинейро.

„Няма да отнема нищо от качествата на Аржентина, но тази вечер съдията гарантира, че имат всяко възможно предимство. Всяко важно решение беше в тяхна полза. Дойдохме тук, за да играем футбол, а не да се бием със съдиите. Ако Аржентина ще стигне до полуфиналите на Световното първенство по този начин, значи нещо не е наред. Правилата са си правила и не можем да ги променим, но това е решението, което уби мача. Това е моето мнение, не знам какво друго би могъл да направи съдията. Ако бяха останали 11 на 11, вярвам, че щяхме да спечелим. Трудно е да се намерят правилните думи след такъв мач. Ако трябва да загубиш заради решението на един съдия, боли и никой не може да притъпи тази болка“, каза Гранит Джака след мача.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Футболерите

    14 2 Отговор
    Не са известни с много акъл

    14:34 12.07.2026

  • 3 Ха ха

    20 11 Отговор
    Тоя е участвал в някакъв друг мач.Съдията сбърка даде жълт картон на аржентинеца,но ВАР забеляза симулацията на Емболо.Последва жълт картон,а той бе втори за нигърото.Да спрът да симулират тези африканци и шиптъри,които се правят на швейцарци.

    Коментиран от #6

    14:37 12.07.2026

  • 4 АРЖЕНТИНА

    12 10 Отговор
    СЕ ИЗЛОЖИ И С ЕГИПЕТ И С ШВЕЙЦАРИЯ!!!С ПОДАРЪЦИ НЕ Е КРАСИВО!!!

    14:43 12.07.2026

  • 5 Наблюдател

    12 6 Отговор
    Краварските марионетки Аржентина ще бъдат добутани до титлата и това е ясно от самото начало, защото техният ционистки президент Хавиер Милей се е погрижил за това. Всичко вече е политика!

    14:44 12.07.2026

  • 6 Така е.

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ха":

    Точен коментар !+++++++++++++++++++++++++++

    14:49 12.07.2026

  • 7 Майстор Тричко

    8 2 Отговор
    1994г. в САЩ ако имаше VAR на мача с Италия, България щеше да бъде на финал, а може би и Световен шампион... А за този мач шиптърът не е прав. Макар, че Аржентина не игра добре е с класи над Швейцария. Жалкото е, че са много уморени, особено Меси... Проблемът на отбора е, че в тежките моменти разчита прекалено много на Меси, а той макар че е "крал" на футбола е просто човек откъм лошата страна на тридесетте...

    14:50 12.07.2026

  • 8 нищо ново

    5 1 Отговор
    щяхте да спечелите..ама не този път..и не ви виновен никой, а този афрошвейцарско палячо, където не го научихте да пада като хора..поне да беше гледал как го правят други и получават дузпи...заслужено паднахте..боли..но ще свикнете..

    14:57 12.07.2026

  • 9 Тома

    5 2 Отговор
    Еврейската краварска спортна програма ESPN много отдавна е спонсор на меси която влага милиарди за купуването му на златни топки и накрая на кариерата му като световен шампион.Даже вече меси е играч на века като има още 74 години до края.Но никога не може да се сравни с Маадона който беше играча отбор а не всички да играят за него

    15:03 12.07.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    Конкретния случай настрана - новите правила направиха играта много по-малко атрактивна. Цялата тая дигитализация съсипа футбола... или да кажем И футбола

    15:12 12.07.2026

  • 11 Шиптар

    1 0 Отговор
    Както дойдохте,така и ще си ходите.Много ви порасна самочувствието,аре бегай при овцете

    15:20 12.07.2026

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