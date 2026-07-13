САЩ триумфира в основната фаза на волейболната Лига на нациите при жените след безапелационна победа над Бразилия

В истински спектакъл пред повече от 5000 ентусиазирани фенове в японския град Осака, националният отбор на САЩ по волейбол за жени показа завидна форма и категорично надигра Бразилия с 3:0 гейма (26:24, 25:22, 25:16) в последния си двубой от основната фаза на волейболната Лига на нациите (VNL).

С този убедителен успех олимпийските вицешампионки от САЩ завършиха на върха в генералното класиране, записвайки 10 победи и само 2 поражения, което им донесе общо 29 точки. Бразилките, които също се представиха на високо ниво през турнира, останаха на третата позиция с 9 успеха, 3 загуби и 26 точки. И двата тима вече си бяха гарантирали участие във финалната фаза, която ще се проведе в Макао.

В редиците на американския състав най-ярко се отличи Ейвъри Скинър, която наниза впечатляващите 21 точки, включително 3 блокади, и бе истински кошмар за бразилската защита. Джордън Томпсън също допринесе значително за успеха с 16 точки и 2 блока. За Бразилия най-резултатна бе Ана Кристина де Соуса, която реализира 18 точки, но усилията ѝ не бяха достатъчни, за да обърнат развоя на срещата.

След този двубой и двата отбора насочват вниманието си към предстоящите финали в Макао, където ще се борят за златните медали и престижния трофей на VNL.