Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Влахович изчаква голям трансфер, засега отказва на Бешикташ

Влахович изчаква голям трансфер, засега отказва на Бешикташ

13 Юли, 2026 08:45 416 0

  • душан влахович-
  • трансферния пазар-
  • оферта-
  • бешикташ-
  • нападател-
  • договор-
  • заплата-
  • евро-
  • атлетико мадрид

Сърбинът не бърза с решение за бъдещето си, след като Атлетико Мадрид се отдръпна заради финансовите условия

Влахович изчаква голям трансфер, засега отказва на Бешикташ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Душан Влахович продължава да изчаква развитието на трансферния пазар и засега не възнамерява да приеме офертата на Бешикташ. Турският клуб предлага на сръбския нападател тригодишен договор със заплата от 8 милиона евро на сезон, но желанието му е да продължи кариерата си в по-конкурентно първенство.

Според информацията Влахович е водил разговори с Атлетико Мадрид, но до сделка не се е стигнало, тъй като испанският клуб смята финансовите му изисквания, както и комисионните на неговите агенти, за прекалено високи.

Нападателят следи внимателно и действията на Ювентус на трансферния пазар. Надеждите му са, че ако „бианконерите“ не успеят да привлекат основните си трансферни цели в атака, спортното ръководство може отново да се обърне към него.

Изпълнителният директор на Ювентус Джовани Карневали също не изключи подобен сценарий.

„Имаме ясна стратегия и смятаме, че вървим в правилната посока. Дали има шанс за ново развитие около Влахович? Не сме се срещали с него, но във футбола всичко е възможно“, заяви Карневали.

Междувременно торинци продължават преговорите с Пари Сен Жермен в опит да намалят разминаванията по сделката за Рандал Коло Муани.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове