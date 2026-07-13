Влахович изчаква голям трансфер, засега отказва на Бешикташ

Душан Влахович продължава да изчаква развитието на трансферния пазар и засега не възнамерява да приеме офертата на Бешикташ. Турският клуб предлага на сръбския нападател тригодишен договор със заплата от 8 милиона евро на сезон, но желанието му е да продължи кариерата си в по-конкурентно първенство.

Според информацията Влахович е водил разговори с Атлетико Мадрид, но до сделка не се е стигнало, тъй като испанският клуб смята финансовите му изисквания, както и комисионните на неговите агенти, за прекалено високи.

Нападателят следи внимателно и действията на Ювентус на трансферния пазар. Надеждите му са, че ако „бианконерите“ не успеят да привлекат основните си трансферни цели в атака, спортното ръководство може отново да се обърне към него.

Изпълнителният директор на Ювентус Джовани Карневали също не изключи подобен сценарий.

„Имаме ясна стратегия и смятаме, че вървим в правилната посока. Дали има шанс за ново развитие около Влахович? Не сме се срещали с него, но във футбола всичко е възможно“, заяви Карневали.

Междувременно торинци продължават преговорите с Пари Сен Жермен в опит да намалят разминаванията по сделката за Рандал Коло Муани.