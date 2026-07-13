Новини
Спорт »
Бг футбол »
Клубовете от efbet Лига инвестираха в развитието на Трета лига

Клубовете от efbet Лига инвестираха в развитието на Трета лига

13 Юли, 2026 11:54 432 0

  • българския футболен съюз-
  • efbet лига-
  • солидарни плащания-
  • уефа-
  • veo камери-
  • трета лига-
  • факт-
  • отбори-
  • българския футбол-
  • бфс

Новата техника ще осигури значително по-високо качество при заснемането на срещите

Клубовете от efbet Лига инвестираха в развитието на Трета лига - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След проведена дискусия с Българския футболен съюз клубовете от efbet Лига взеха решение да отделят част от полагащите им се солидарни плащания от УЕФА, за да финансират закупуването на модерни Veo камери за участниците в Трета лига.

Благодарение на тази инициатива закупуването на оборудването вече е факт и в следващите дни предстои тяхното разпределение между всички отбори в долния ешелон на българския футбол.

Новата техника ще осигури значително по-високо качество при заснемането на срещите от Трета лига и ще даде възможност за автоматизирано видеозаснемане с професионално качество, както и за лайв излъчване на двубоите

Системата ще бъде ценен инструмент и за съдийството, предоставяйки качествени видеоматериали за анализ на спорни ситуации, оценка на съдийските решения и подпомагане на съдийската подготовка.

Същевременно клубовете ще разполагат с професионална основа за тактически анализ, индивидуална работа с футболистите и детайлно разглеждане на игровите ситуации, което ще подобри подготовката на отборите.

Veo камерите ще могат да се използват и за заснемане на тренировъчния процес, както и на срещите от детско-юношеските школи, предоставяйки още по-добри възможности за развитието и проследяването на младите футболисти.

За да могат клубовете да използват максимално ефективно новото оборудване още от първите дни на сезона, Българският футболен съюз ще организира специализирано обучение за представители на всички клубове от Трета лига. По време на него участниците ще бъдат подробно запознати с работата с Veo системите, възможностите за заснемане и излъчване на срещи, както и с инструментите за видеоанализ на мачове и тренировъчен процес. Целта е всяка камера да бъде използвана в пълния ѝ потенциал и да се превърне в реален инструмент за повишаване качеството на подготовката, анализа и развитието на клубовете.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове