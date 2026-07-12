Спортът по ТВ в неделя (12 юли)

Володимир Зеленски: Украинската противовъздушна отбрана не е успяла да свали нито една от балистичните ракети, изстреляни през нощта от Русия

Украинската противовъздушна отбрана (ПВО) не е успяла да свали нито една от балистичните ракети, изстреляни през нощта от Русия, заяви днес президе ...