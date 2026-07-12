Спортът по ТВ в неделя (12 юли)

06.00 Волейбол, САЩ – Бразилия, жени МАХ Спорт 3
08.00 Суперкарс, трето състезание в Таунсвил МАХ Спорт 1
11.50 Мото 3, Гран при на Германия МАХ Спорт 1
13.15 Мото 2, Гран при на Германия МАХ Спорт 1
13.20 Волейбол, Япония – Полша, жени МАХ Спорт 2
14.15 Колоездене: Тур дьо Франс, девети етап, мъже Евроспорт 1
15.00 Мото GP, Гран при на Германия МАХ Спорт 1
15.00 Тенис : Уимбълдън, двойки, жени, финал Евроспорт 2
16.10 ADAG GT, Нюрнбургринг МАХ Спорт 2
16.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
17.30 Волейбол, България – Германия, жени МАХ One
17.30 Тенис : Уимбълдън, мъже, финал Евроспорт 2
18.00 Конен спорт, Купа на България БНТ 3
18.30 Волейбол, Белгия – България, под 18 години МАХ Спорт 2
19.30 Автомобилизъм: 6 часа на Сао Пауло, Световен шампионат, състезание Евроспорт 1
21.30 Спортно катерене: Световни серии в Шамони, трудност, мъже и жени Евроспорт 2
23.30 Голф: PGA тур, Шампионат на Кентъки, четвърти ден Евроспорт 2
02.00 Наскар, състезание в Екопарк МАХ Спорт 1
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