Григор Димитров с „уайлд кард“ за Мастърса в Синсинати

Григор Димитров отново ще се изправи срещу световния елит, след като получи специална покана за участие в основната схема на престижния „Мастърс“ турнир в Синсинати. Организаторите на надпреварата в щата Охайо демонстрираха уважение към постиженията на хасковлията, предоставяйки му възможност да се бори за нови успехи на твърдите кортове.

След като през последните седмици Димитров впечатли с изявите си на турнира ATP 250 в Майорка и на „Уимбълдън“, където също бе удостоен с „уайлд кард“, той успя да запази мястото си сред първите 150 в световната ранглиста. Следващата голяма цел пред българина е завръщане в топ 100 – амбиция, която изглежда все по-реалистична с оглед на стабилната му форма и подкрепата, която получава от организаторите на водещи турнири.

Турнирът в Синсинати носи специални спомени за Димитров и неговите фенове. Именно там, през 2017 година, той триумфира с първата си и засега единствена титла от сериите „Мастърс“, оставяйки ярка следа в историята на българския тенис. Сега, години по-късно, Григор ще има шанс да повтори успеха си и да докаже, че мястото му е сред най-добрите.

Днес Димитров започва участие на турнира от категория ATP 250 в Бостад. След това го очаква пътуване до Мексико за надпреварата в Лос Кабос – още един турнир, който му предостави „уайлд кард“ и възможност да трупа ценни точки на твърда настилка. Все още не е ясно дали българинът ще получи директен достъп до основната схема на „Мастърс“-а в Монреал, който следва в календара. Ако не бъде поканен, Димитров ще трябва да премине през квалификациите, за да си осигури участие.