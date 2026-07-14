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Лапорта постави ултиматум за Хулиан Алварес: „Офертата ни няма да чака вечно“

Лапорта постави ултиматум за Хулиан Алварес: „Офертата ни няма да чака вечно“

14 Юли, 2026 06:47 725 0

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Президентът на Барселона предупреди Атлетико Мадрид, че каталунците няма да водят безкрайни преговори за аржентинския нападател и са готови да се откажат от сделката

Лапорта постави ултиматум за Хулиан Алварес: „Офертата ни няма да чака вечно“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Президентът на Барселона Жоан Лапорта призна, че клубът няма намерение да чака безкрайно за подписа на Хулиан Алварес. Каталунците вече са отправили официална оферта към Атлетико Мадрид, но търпението им започва да се изчерпва.

„Направихме предложение, но то не е безсрочно. В подходящия момент ще обявим докога остава валидно. Няма да играем по чужди правила – ние ще определяме темпото на преговорите“, заяви Лапорта.

Барселона продължава да търси ново острие в атака, въпреки че вече привлече Антъни Гордън и е близо до трансфер на Карим Адейеми от Борусия Дортмунд. Хулиан Алварес остава една от основните цели на клуба, а самият аржентинец наскоро намекна, че преминаване на „Камп Ноу“ би било сбъдната мечта за него.

От пристигането си в Атлетико Мадрид нападателят е отбелязал 49 гола в 106 мача, като е участвал директно в 66 попадения – повече от всеки друг футболист на „дюшекчиите“ за този период.

Лапорта разкри още, че е разговарял лично с изпълнителния директор на Атлетико Мадрид Мигел Анхел Хил, за да изясни детайлите около офертата.

„Поддържаме отлични отношения. Имаше известно недоразумение около нашето предложение, но го изяснихме. Казах му, че офертата ще остане на масата, докато Атлетико намери алтернатива на Алварес. Засега няма по-нататъшно развитие“, допълни президентът на Барселона.

Според информации в Испания Реал Мадрид вече е получил отказ за оферта от 150 милиона евро за световния шампион с Аржентина, което показва колко високо Атлетико оценява една от най-големите си звезди.


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