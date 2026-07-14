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Новата топка „Трионда финал“ ще блести в решаващите мачове на Световното първенство

Новата топка „Трионда финал“ ще блести в решаващите мачове на Световното първенство

14 Юли, 2026 08:55 688 6

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  • спортни новини

Ексклузивен дизайн и символика ще отличат последните четири срещи на Мондиала

Новата топка „Трионда финал“ ще блести в решаващите мачове на Световното първенство - 1
Снимка: FIFA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световното първенство по футбол навлиза в своята най-напрегната фаза, а организаторите подготвят специална изненада за феновете и играчите. В последните четири двубоя – двата полуфинала, малкия финал и големия сблъсък за титлата – ще бъде използвана чисто нова топка, която обещава да се превърне в истинска икона на турнира.

Гигантът в спортната екипировка „Адидас“ представи ексклузивния модел „Трионда финал“, който ще замени досегашната топка само за най-важните мачове. За разлика от стандартната версия, новият дизайн се отличава с елегантни черни и златни нюанси, които придават усещане за лукс и тържественост.

Любопитен детайл е, че емблемите на трите държави-домакини са заменени с имената на градовете, приели срещите от Мондиала – своеобразен поклон към местата, където се пише футболна история.

Четирите най-добри отбора на планетата ще имат възможността да изпробват „Трионда финал“ поне в два мача – полуфиналите, битката за бронза и, разбира се, финалния спектакъл, който ще се състои на 19 юли в Ню Джърси. Така всеки от тях ще стане част от новата ера в историята на футболните топки.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директора👨‍✈️

    3 0 Отговор
    Дано да ѝ работи чипът, че се видя, че на предеишната не работи добре. Справка, мача на Норвегия.
    Пародияяяяяя 🏃‍♀️‍➡️🏃‍♂️‍➡️🏃‍➡️🏃🏃‍♂️🏃‍♀️⚽⚽⚽

    Коментиран от #2, #3

    09:03 14.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Директора👨‍✈️":

    Може би вече и ще се управлява от стаята за ВАР❗
    След удар на неправилния играч- излиза в аут,
    а след удар на правилния- със страхотен фалц влиза под гредата❗

    09:09 14.07.2026

  • 3 коментар

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Директора👨‍✈️":

    Той чипа си работи ... когато ги устройва. Същото като ВАР - лишиха футбола от случайността, човешкия фактор в съдийството и осигуриха едни и същи избрани отбори да достигат до последните фази. Да не говорим, че леки видео манипулации могат да се правят в реално време, а съдията на терена само регистрира нарежданията от тъмната стаичка.

    09:11 14.07.2026

  • 4 Факт

    3 0 Отговор
    Чипа ще отчита само за нашите отбори!

    09:15 14.07.2026

  • 5 Механик

    4 0 Отговор
    И каква е изненадата с топката и нейната ексклузивна форма? Ако не е като зарче, не я признавам.

    09:20 14.07.2026

  • 6 Хубава

    2 0 Отговор
    работа, няма ли да е изобразен ликът на Тръмп по тази топка? Какво ритане щеше да има. 🤣

    09:23 14.07.2026

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