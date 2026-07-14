Новата топка „Трионда финал“ ще блести в решаващите мачове на Световното първенство

Световното първенство по футбол навлиза в своята най-напрегната фаза, а организаторите подготвят специална изненада за феновете и играчите. В последните четири двубоя – двата полуфинала, малкия финал и големия сблъсък за титлата – ще бъде използвана чисто нова топка, която обещава да се превърне в истинска икона на турнира.

Гигантът в спортната екипировка „Адидас“ представи ексклузивния модел „Трионда финал“, който ще замени досегашната топка само за най-важните мачове. За разлика от стандартната версия, новият дизайн се отличава с елегантни черни и златни нюанси, които придават усещане за лукс и тържественост.

Любопитен детайл е, че емблемите на трите държави-домакини са заменени с имената на градовете, приели срещите от Мондиала – своеобразен поклон към местата, където се пише футболна история.

Четирите най-добри отбора на планетата ще имат възможността да изпробват „Трионда финал“ поне в два мача – полуфиналите, битката за бронза и, разбира се, финалния спектакъл, който ще се състои на 19 юли в Ню Джърси. Така всеки от тях ще стане част от новата ера в историята на футболните топки.