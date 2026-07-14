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Левски срещу Борац: Всичко се решава тази вечер на „Герена“

Левски срещу Борац: Всичко се решава тази вечер на „Герена“

14 Юли, 2026 10:28 710 6

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  • евротурнири

Решителна битка за сините в Шампионската лига

Левски срещу Борац: Всичко се решава тази вечер на „Герена“ - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес Левски посреща Борац Баня Лука в реванша от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Стадион „Георги Аспарухов“ ще се пръска по шевовете, след като всички билети са разпродадени и близо 18 000 запалянковци ще подкрепят любимците си в този съдбоносен двубой, който започва в 20:30 часа.

Първата среща между двата тима в Баня Лука завърши при резултат 1:1, което оставя интригата жива до последния съдийски сигнал. Домакините тогава откриха резултата още в 9-ата минута чрез Лука Юричич, но Армстронг Око-Флекс върна надеждите на „сините“ с изравнително попадение след почивката.

Треньорският щаб на Левски е изправен пред сериозни кадрови главоблъсканици. Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Асен Митков и Мазир Сула са извън строя заради травми, а участието на Акрам Бурас остава под въпрос, след като пропусна последната тренировка. Въпреки това, „сините“ ще разчитат на подкрепата на верните си фенове, които ще създадат истински футболен празник на „Герена“.

Главният съдия на срещата ще бъде Андрю Мадли от Англия, който ще има тежката задача да удържи страстите на терена и по трибуните.

Залогът тази вечер е огромен – победителят ще продължи напред във втория квалификационен кръг на Шампионската лига, където най-вероятно ще се изправи срещу румънския първенец Университатя Крайова. За загубилия обаче европейската авантюра не приключва – той ще получи втори шанс в Лигата на конференциите, където ще срещне победителя от двойката Петрокуб – Егнатия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Добри нови попълнения но им трябва много време да станат отбор.

    10:29 14.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Трол

    1 2 Отговор
    Борац ще последват съдбата на Вадуц.

    10:37 14.07.2026

  • 4 ЛЕВСКИ Е БЪЛГАРИЯ

    6 4 Отговор
    ЛЕВСКИ 4: 1 Борац !
    У дрии

    Коментиран от #5, #6

    11:22 14.07.2026

  • 5 Фантазьор

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "ЛЕВСКИ Е БЪЛГАРИЯ":

    Какъв ЛЕВСКИ Е БЪЛГАРИЯ, като само един българин имат ,и то на вратата да му пълнят кошницата редовно

    11:33 14.07.2026

  • 6 🦁ЩЩД🦁

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЛЕВСКИ Е БЪЛГАРИЯ":

    Пожелавам ви успех.Обаче "Левски" е само Част от България.Има и други.Например ЦСКА.Уважавай,за да те уважават !

    12:09 14.07.2026

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