Левски стартира продажбата на билети за откриващия мач в Първа лига

С настъпването на новия футболен сезон, страстите около стадион "Георги Аспарухов" се разгарят! Левски официално обяви, че пропуските за първия двубой от Първа лига срещу Дунав (Русе) са пуснати в продажба. Всички желаещи да подкрепят любимия си отбор на живо могат да се сдобият с билети както на касата пред Сектор "А", така и онлайн чрез платформата Eventim.

В духа на семейната атмосфера, която царува на "Герена", ръководството на Левски предоставя безплатен достъп за всички деца до 7-годишна възраст включително. Това е чудесна възможност най-малките привърженици да изживеят магията на футбола отблизо, заедно със своите родители.

За този мач ще бъде отворена и част от блок 20 в Сектор "В", който обикновено е запазен за младите таланти от Детско-юношеската школа на клуба. Този път обаче, местата ще бъдат достъпни за широката публика, но количествата са ограничени – затова не отлагайте покупката на билет!

Дългоочакваният сблъсък между Левски и Дунав ще се състои на 17 юли, петък, с начален час 21:15.