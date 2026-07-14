Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски стартира продажбата на билети за откриващия мач в Първа лига

Левски стартира продажбата на билети за откриващия мач в Първа лига

14 Юли, 2026 13:37 524 2

  • футболен сезон-
  • стадион георги аспарухов-
  • левски-
  • първа лига-
  • дунав русе-
  • билети-
  • герена

Феновете на "сините" вече могат да си осигурят място за сблъсъка с Дунав (Русе)

Левски стартира продажбата на билети за откриващия мач в Първа лига - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

С настъпването на новия футболен сезон, страстите около стадион "Георги Аспарухов" се разгарят! Левски официално обяви, че пропуските за първия двубой от Първа лига срещу Дунав (Русе) са пуснати в продажба. Всички желаещи да подкрепят любимия си отбор на живо могат да се сдобият с билети както на касата пред Сектор "А", така и онлайн чрез платформата Eventim.

В духа на семейната атмосфера, която царува на "Герена", ръководството на Левски предоставя безплатен достъп за всички деца до 7-годишна възраст включително. Това е чудесна възможност най-малките привърженици да изживеят магията на футбола отблизо, заедно със своите родители.

За този мач ще бъде отворена и част от блок 20 в Сектор "В", който обикновено е запазен за младите таланти от Детско-юношеската школа на клуба. Този път обаче, местата ще бъдат достъпни за широката публика, но количествата са ограничени – затова не отлагайте покупката на билет!

Дългоочакваният сблъсък между Левски и Дунав ще се състои на 17 юли, петък, с начален час 21:15.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гейарена

    1 3 Отговор
    Всеки циганин от близкия квартал Хр.Битев ще се нареди в жегата да си купи билет

    13:47 14.07.2026

  • 2 ДрБр

    2 2 Отговор
    Търся билет, ама да е под козирката.

    14:20 14.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове