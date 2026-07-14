Англия с пълен състав за битката с Аржентина: Райс и Белингам отново на линия

След напрегнати дни на несигурност, английският национален отбор получи отлични новини – Деклан Райс ще бъде напълно готов за ключовия полуфинал срещу Аржентина. Халфът на Арсенал, който наскоро бе повален от вирус и прекара три дни на легло, вече тренира на пълни обороти и увери медицинския щаб, че е възстановен. Въпреки че бе заменен на почивката в четвъртфинала срещу Норвегия, Райс демонстрира борбен дух и желание да помогне на „трите лъва“ в решаващия двубой.

Джуд Белингам, един от най-ярките таланти на английския тим, също ще бъде на разположение на Томас Тухел. По време на последния мач полузащитникът на Реал Мадрид показа признаци на дискомфорт в лявото рамо – същото, което претърпя операция миналото лято. Това предизвика спекулации в аржентинските медии, че Белингам може да пропусне полуфинала, но опасенията се оказаха напразни. Младата звезда е напълно готова да излезе на терена и да поведе Англия към финала.

Освен Райс и Белингам, Нико О’Райли и Езри Конса също са възстановени от леки травми, получени срещу Норвегия, и ще бъдат на разположение за предстоящия сблъсък. Единствената дилема пред селекционера остава изборът на десен бек – Рийс Джеймс, Джед Спенс и Езри Конса се борят за титулярното място. Очаква се Букайо Сака да стартира по десния фланг на атаката, след като Нони Мадуеке не впечатли в предишния мач.

С пълна група и възстановени ключови играчи, Англия влиза в полуфинала срещу Аржентина с високо вдигнати глави и амбиция за място на финала на Световното първенство.