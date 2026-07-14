Новини
Спорт »
Световен футбол »
Англия с пълен състав за битката с Аржентина: Райс и Белингам отново на линия

Англия с пълен състав за битката с Аржентина: Райс и Белингам отново на линия

14 Юли, 2026 13:54 581 2

  • англия-
  • аржентина-
  • световно първенство-
  • деклан райс-
  • джуд белингам-
  • томас тухел-
  • полуфинал-
  • футбол-
  • мондиал 2026-
  • състав-
  • травми-
  • новини

Добри вести за Томас Тухел преди полуфиналния сблъсък на Мондиал 2026

Англия с пълен състав за битката с Аржентина: Райс и Белингам отново на линия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След напрегнати дни на несигурност, английският национален отбор получи отлични новини – Деклан Райс ще бъде напълно готов за ключовия полуфинал срещу Аржентина. Халфът на Арсенал, който наскоро бе повален от вирус и прекара три дни на легло, вече тренира на пълни обороти и увери медицинския щаб, че е възстановен. Въпреки че бе заменен на почивката в четвъртфинала срещу Норвегия, Райс демонстрира борбен дух и желание да помогне на „трите лъва“ в решаващия двубой.

Джуд Белингам, един от най-ярките таланти на английския тим, също ще бъде на разположение на Томас Тухел. По време на последния мач полузащитникът на Реал Мадрид показа признаци на дискомфорт в лявото рамо – същото, което претърпя операция миналото лято. Това предизвика спекулации в аржентинските медии, че Белингам може да пропусне полуфинала, но опасенията се оказаха напразни. Младата звезда е напълно готова да излезе на терена и да поведе Англия към финала.

Освен Райс и Белингам, Нико О’Райли и Езри Конса също са възстановени от леки травми, получени срещу Норвегия, и ще бъдат на разположение за предстоящия сблъсък. Единствената дилема пред селекционера остава изборът на десен бек – Рийс Джеймс, Джед Спенс и Езри Конса се борят за титулярното място. Очаква се Букайо Сака да стартира по десния фланг на атаката, след като Нони Мадуеке не впечатли в предишния мач.

С пълна група и възстановени ключови играчи, Англия влиза в полуфинала срещу Аржентина с високо вдигнати глави и амбиция за място на финала на Световното първенство.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 3 Отговор
    Дано Франция спечели и тия английски боклуци и нещастници да отпаднат
    💃🇨🇵🇨🇵🇨🇵🇨🇵🇨🇵

    13:56 14.07.2026

  • 2 Стоянчо Пуканката

    4 1 Отговор
    Очаквам мощно ос.ране от Трите плъха. Луничавити симпатяги от мъгливото островче нямат нито класа, още по-малко пък въображение, да се противопоставят на футболните виртуози от Ю. Америка. Оле, Аржентина, оле!

    14:17 14.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове