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Томас Райс: Лудогорец има една цел - да си върнем шампионската титла (ВИДЕО)

Томас Райс: Лудогорец има една цел - да си върнем шампионската титла (ВИДЕО)

14 Юли, 2026 15:45 449 4

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  • футбол

Наистина съм щастлив и горд, че съм новият треньор на този клуб

Томас Райс: Лудогорец има една цел - да си върнем шампионската титла (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новият старши треньор на Лудогорец Томас Райс изведе „орлите“ за първото си занимание начело на отбора. Германският специалист отправи послание към привържениците и увери, че тимът ще даде всичко от себе си, за да върне шампионската титла в Разград.

„Наистина съм щастлив и горд, че съм новият треньор на този клуб. Знам, че този клуб пише история през последните години. Миналия сезон клубът изпусна само една шампионска титла, но сега ще помогна да си върнем титлата и да започнем нова страница от историята“, започна Райс.

„Мисля, че клубът има една цел - да си върнем шампионската титла. Мисля, че отборът има нужните качества, но само качествата не са достатъчни. Нужен е и правилният манталитет. Искам да предам този манталитет на отбора, да изградим силен колективен дух и заедно с нашите фенове отново да се борим за шампионската титла. Сигурен съм, че ще помогна на отбора и на клуба отново да се борят за титлата и да станат шампиони“, сподели германецът.

„Моята философия е да виждам силен отборен дух, борбеност и висока интензивност в мачовете. Искаме да се борим във всеки мач, да покажем, че сме Лудогорец и да започнем да пишем нова история. Само Лудогорец!“, завърши новият наставник на разградчани.


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  • 3 Ами за да върнат титлата

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