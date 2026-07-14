Обявиха групата на Левски за реванша с Борац, Бурас е вътре

Треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата за реванша с Борац Баня Лука, който е тази вечер от 20:30 часа и ще бъде предаван по DIEMA SPORT.

В разширения състав е Акрам Бурас, който има леки проблеми. Няма ги отново Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Стипе Вуликич и Мазир Сула.