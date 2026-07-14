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Обявиха групата на Левски за реванша с Борац, Бурас е вътре

Обявиха групата на Левски за реванша с Борац, Бурас е вътре

14 Юли, 2026 15:15 584 4

  • борац баня лука-
  • левски-
  • футбол-
  • шампионска лига-
  • групата за мача

Няма ги отново Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Стипе Вуликич и Мазир Сула

Обявиха групата на Левски за реванша с Борац, Бурас е вътре - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата за реванша с Борац Баня Лука, който е тази вечер от 20:30 часа и ще бъде предаван по DIEMA SPORT.

В разширения състав е Акрам Бурас, който има леки проблеми. Няма ги отново Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Стипе Вуликич и Мазир Сула.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    3 2 Отговор
    Боли ме фара

    Коментиран от #2

    15:27 14.07.2026

  • 2 Левски 1914

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    МЕНТЕТО, МЕНТЕТО гледай си МЕНТЕТО!

    15:39 14.07.2026

  • 3 Иртиш и миртиш

    3 2 Отговор
    Айде Лецкии,вземете си и съдиите,дето ви даваха мачовете,че без тях сте нула

    Коментиран от #4

    15:45 14.07.2026

  • 4 Левски 1914

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иртиш и миртиш":

    Алоо Полисияя ,надупчиха вратата на МЕНТЕТО 4 пътии.

    16:03 14.07.2026

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