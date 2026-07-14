Обявиха групата на Левски за реванша с Борац, Бурас е вътре

Треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата за реванша с Борац Баня Лука, който е тази вечер от 20:30 часа и ще бъде предаван по DIEMA SPORT.
В разширения състав е Акрам Бурас, който има леки проблеми. Няма ги отново Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Стипе Вуликич и Мазир Сула.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
Коментиран от #2
15:27 14.07.2026
2 Левски 1914
До коментар #1 от "Красимир Петров":МЕНТЕТО, МЕНТЕТО гледай си МЕНТЕТО!
15:39 14.07.2026
3 Иртиш и миртиш
Коментиран от #4
15:45 14.07.2026
4 Левски 1914
До коментар #3 от "Иртиш и миртиш":Алоо Полисияя ,надупчиха вратата на МЕНТЕТО 4 пътии.
16:03 14.07.2026