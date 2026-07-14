Григор Димитров започна шведската кампания с драматична и характерна победа

Григор Димитров се класира за осминафиналите на ATP 250 турнира на червени кортове в Бостад, Швеция, след трудна победа над 114-ия в световната ранглиста Далибор Свърчина от Чехия. Българинът надделя със 7:6 (5), 1:6, 6:4 след два часа и 21 минути игра, изпълнена с множество обрати и пробиви.

Димитров имаше само няколко дни, за да премине от тревните кортове на „Уимбълдън“ към червената настилка в Швеция. Той не успя да покаже най-добрия си тенис, но компенсира с характер и сложи край на серията си от пет поредни поражения на клей.

Началото на срещата беше изключително трудно за българина, който спечели едва три от първите 15 точки и изостана с 0:3. Колебанията на Свърчина при начален удар обаче позволиха на Григор бързо да върне пробива. Първата ни ракета пропусна възможност да изравни за 3:3, а няколко неточни изпълнения на мрежата помогнаха на чеха отново да поведе с брейк.

Последва необичайна серия от пет поредни пробива, която Димитров прекъсна в точния момент, за да стигне до 5:5. Победителят в откриващата част трябваше да бъде определен с тайбрек. Българинът взе ранен минипробив, но го загуби след двойна грешка. В решителните точки обаче опитът му си каза думата и неточност на Свърчина донесе сета на Григор със 7:5 точки.

Втората част започна с убедителен сервис гейм на Димитров, но след него представянето му рязко се влоши. Българинът изпитваше сериозни затруднения с първия си сервис и допускаше множество непредизвикани грешки. Свърчина се възползва максимално, спечели шест последователни гейма и изравни сетовете след категорично 6:1.

Почивката помогна на Димитров да възстанови концентрацията си. Той надделя в няколко продължителни разигравания от основната линия и откри решителния сет с пробив. Григор задържа аванса си до 3:1, но чехът отново повиши нивото си и изравни за 3:3. Двамата си размениха още по един пробив за 4:4, преди Димитров да нанесе решителния удар. Българинът отново спечели подаването на Свърчина, след което сервира успешно за мача и затвори третия сет с 6:4.

В спор за място на четвъртфиналите Димитров ще срещне победителя от двубоя между поставения под №5 Нуно Боржеш и участващия с „уайлд кард“ Мойс Куаме.

С успеха си българинът спечели 25 точки за ранглистата на АТП, в която заема 146-ото място, както и 10 750 евро от наградния фонд на надпреварата.

До момента Димитров има три участия на турнира в Бостад, като при последните две от тях - през 2012 и 2013 година, достигна до полуфиналите, където бе спрян съответно от испанците Давид Ферер и Фернандо Вердаско.