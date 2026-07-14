Барселона получи кошмарни новини

Футболистите на Барселона се завърнаха в клубната база в понеделник за задължителните медицински прегледи преди старта на предсезонната подготовка. Сред тях бяха и контузените Роналд Араухо и Френки де Йонг, които получиха разрешение за по-дълга почивка след участието си на Световното първенство, но решиха да се приберат по-рано.

Радостта от завръщането им обаче бързо бе помрачена от неприятни новини от лекарския щаб.

Според информация на испанския всекидневник Marca, състоянието на нидерландския халф Френки де Йонг буди сериозно безпокойство. Първоначалните прегледи са установили травма в коляното, която може да го извади от игра за дълъг период от време.

В лагера на каталунците цари „огромно безпокойство“, пише медията. Въпреки че в следващите дни на полузащитника предстоят допълнителни детайлни изследвания, в клуба вече се опасяват от най-лошото – прогнозите сочат, че възстановяването му може да отнеме до четири месеца.

Ръководството на клуба и самият футболист са в очакване на финалната диагноза, за да се вземе решение за лечението и да се потвърди точният период на отсъствие.

Загубата на ключов халф точно преди старта на сезон 2026/27 е огромен проблем за треньорския щаб. Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че много от играчите на Барселона все още са ангажирани с националните си отбори след Световното първенство 2026.

Де Йонг пропусна голяма част от изминалия сезон заради упорита травма в глезена, а сега е изправен пред поредното разочароващо изпитание от медицинска гледна точка.