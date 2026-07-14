Първите мачове на Барселона и Реал Мадрид са отложени заради Световното

Реал Мадрид, Барселона, Атлетик Билбао и Реал Сосиедад, които имат все още много играчи на Световното първенство по футбол, ще се възползват от възможността първите им мачове от новия сезон на първенството да бъдат отложени със седмица, обявиха от Ла Лига, цитирани от АФП.

Реал Мадрид приема по програма Реал Сосиедад на старта на сезона, а Барселона има домакински мач срещу Атлетик Билбао. Тези срещи бяха отложени съответно за 26 и 27 август, като по този начин Реал ще започне сезона с гостуването на Еспаньол на 22 август, а Барселона - с визита на Елче на 23 август.

Атлетико Мадрид ще си изиграе мача от първия кръг срещу Малага на 19 август.