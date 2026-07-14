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Първите мачове на Барселона и Реал Мадрид са отложени заради Световното

Първите мачове на Барселона и Реал Мадрид са отложени заради Световното

14 Юли, 2026 19:28 449 1

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Реал Мадрид приема по програма Реал Сосиедад на старта на сезона, а Барселона има домакински мач срещу Атлетик Билбао

Първите мачове на Барселона и Реал Мадрид са отложени заради Световното - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Първите мачове на Барселона и Реал Мадрид са отложени заради Световното

Реал Мадрид, Барселона, Атлетик Билбао и Реал Сосиедад, които имат все още много играчи на Световното първенство по футбол, ще се възползват от възможността първите им мачове от новия сезон на първенството да бъдат отложени със седмица, обявиха от Ла Лига, цитирани от АФП.

Реал Мадрид приема по програма Реал Сосиедад на старта на сезона, а Барселона има домакински мач срещу Атлетик Билбао. Тези срещи бяха отложени съответно за 26 и 27 август, като по този начин Реал ще започне сезона с гостуването на Еспаньол на 22 август, а Барселона - с визита на Елче на 23 август.

Атлетико Мадрид ще си изиграе мача от първия кръг срещу Малага на 19 август.


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