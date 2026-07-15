Тухел: Суеверията са част от футбола – разбирам Аржентина

Тъмносинята фланелка на Аржентина отдавна е нещо повече от просто резервен екип. За мнозина тя е част от футболния фолклор на страната – тъкан, в която са вплетени някои от най-великите моменти на световни първенства, а може би и щипка късмет.

Когато действащите световни шампиони се изправят срещу Англия в днес на полуфинала на Световното първенство в Атланта, Лионел Меси и компания ще заменят традиционното си небесносиньо и бяло райе с тъмносиния резервен екип.

Изборът на този цвят носи огромен исторически заряд в сблъсъците срещу „трите лъва“.

Аржентина играе с тъмносини екипи срещу Англия на четвъртфиналите в Мексико 1986, когато Диего Марадона вкарва скандалния си гол с „Божията ръка“, последван от гениалния солов рейд, обявен по-късно за „Гола на века“, за победата с 2:1.

Дванайсет години по-късно аржентинците отново са в тъмносиньо, когато елиминират Англия на финалите във Франция след дузпи на осминафиналите след драматично равенство 2:2 в редовното време и продълженията.

От Аржентина поискаха специално одобрение от ФИФА, за да излязат срещу Англия в резервния си тъмносин екип.

Селекционерът на Англия Томас Тухел прояви пълно разбиране към решението на съперника.

„Бих направил абсолютно същото, ако имаше намесено някакво суеверие“, сподели германският специалист пред журналисти във вторник. „Така че поздравления за тях. Не бях наясно с тази подробност.“

Тухел призна, че дори на най-високото професионално ниво суеверията остават мощна движеща сила.

„Аз самият имам свои суеверни ритуали. Няма да ви ги кажа, защото според друго суеверие – споделя ли ги, те спират да работят. Имаме рутина, която ни държи стъпили на земята и ни успокоява през деня, това няма да се промени. Разбира се, имаме и своите амулети за късмет – тези неща са напълно нормални в спорта на високо ниво“, каза още Тухел.

Дългоочакваният мач между Англия и Аржентина е тази вече от 22:00 часа, а победителят ще се класира за финала на Мондиал 2026, където ще се изправи срещу Испания.