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Преговорите за нов договор между Винисиус Жуниор и Реал Мадрид в задънена улица – предстои решаваща среща

Преговорите за нов договор между Винисиус Жуниор и Реал Мадрид в задънена улица – предстои решаваща среща

15 Юли, 2026 16:27 549 1

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Бъдещето на бразилската звезда остава неясно, докато клубът и играчът търсят компромис

Преговорите за нов договор между Винисиус Жуниор и Реал Мадрид в задънена улица – предстои решаваща среща - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бъдещето на Винисиус Жуниор в Реал Мадрид виси на косъм. Преговорите за нов контракт между бразилския ас и „белия балет“ са в застой, а феновете затаиха дъх в очакване на развръзката. След като разговорите бяха временно прекъснати, всички погледи са насочени към предстоящата ключова среща след лятната пауза.

Според авторитетното издание „Mundo Deportivo“, основната пречка пред подписването на новия договор се крие във финансовите условия. Винисиус настоява за възнаграждение, което да го постави на върха на клубната йерархия – или поне наравно с мегазвездата Килиан Мбапе. От своя страна, ръководството на Реал Мадрид е склонно да подобри условията, но не и да премине границата на финансовата си политика. Така преговорите се оказаха в задънена улица, въпреки че преди месеци споразумението изглеждаше почти постигнато.

Президентът на „кралския клуб“ Флорентино Перес лично следи всеки детайл от преговорите. Той е решен да убеди Винисиус да остане на „Сантяго Бернабеу“, особено след като бразилецът неведнъж е заявявал, че иска да продължи да носи бялата фланелка. Въпреки това, Перес не е склонен на компромиси, които биха разклатили финансовата стабилност на клуба

С наближаването на последната година от настоящия договор на Винисиус, напрежението се покачва. Ако до януари не бъде постигнато ново споразумение, талантливото крило ще има свободата да преговаря с други клубове – сценарий, който Реал Мадрид иска на всяка цена да избегне. Ръководството е решено да сложи точка на сагата възможно най-скоро, за да не рискува да загуби една от най-ярките си звезди.

След кратката почивка на Винисиус, предстои съдбоносна среща, която може да определи бъдещето му в испанската столица.


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  • 1 гост

    4 2 Отговор
    Ако успеят да му вземат добри пари...на момента да го продават,рядко конфликтна личност...а и няма незаменими хора,ако не е опушеният ще е някой друг.

    16:35 15.07.2026

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