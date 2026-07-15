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Опит за обир в дома на Ламин Ямал

Опит за обир в дома на Ламин Ямал

15 Юли, 2026 18:20 621 5

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Младата сензация на „Ла Фурия Роха“ стана мишена на престъпници часове след победата над Франция

Опит за обир в дома на Ламин Ямал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Докато цяла Испания празнуваше бурно класирането на националния отбор за финала на Световното първенство, неочаквано събитие хвърли сянка върху радостта. Само няколко часа след като „Ла Фурия Роха“ надви Франция с 2:0, домът на изгряващата футболна звезда Ламин Ямал в Барселона стана сцена на опит за обир.

Инцидентът се разигра около 4 часа сутринта в престижен жилищен комплекс, където Ямал живее. Според информация на испанското издание La Vanguardia, един от личните охранители на футболиста забелязал чрез камерите за видеонаблюдение двама непознати, които се опитвали да преодолеят оградата на имота. Щом натрапниците разбрали, че са разкрити, те побързали да се изпарят в нощта, без да оставят следи.

В същата нощ в комплекса са регистрирани още два подобни опита за кражба. Разследващите не изключват възможността престъпна група, специализирана в обири на домове на известни футболисти, да стои зад атаките. Тези банди често са привлечени от луксозните вещи, които звездите демонстрират в социалните мрежи – скъпи часовници, бижута и други ценности, каквито и самият Ямал не крие.

Къщата, в която живее Ламин Ямал, не е обикновено жилище. В миналото тя е била собственост на легендарната двойка Жерар Пике и Шакира, което я прави още по-известна и желана мишена за крадците.


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