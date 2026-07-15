Галатасарай с амбициозен план: Фил Фоудън на прицел за летен трансфер

Галатасарай подготвя истинска трансферна сензация, като се стреми да привлече една от най-ярките звезди на Манчестър Сити – Фил Фоудън. Според авторитетното издание Fanatik, истанбулският гранд е готов да хвърли ръкавицата на европейските грандове, за да подсили състава си с английския национал.

Младият плеймейкър, оценяван на внушителните 70 милиона евро, е сред най-желаните футболисти в Европа. Макар през май да се появиха информации за удължаване на договора му с Манчестър Сити, официално потвърждение все още липсва. Настоящият контракт на Фоудън изтича през следващото лято, което допълнително разпалва спекулациите около бъдещето му.

Президентът на Галатасарай, Дурсун Йозбек, е поверил трансферната стратегия на клуба в ръцете на доказания агент Джордж Гарди. Именно Гарди е посочил Фоудън като приоритетна цел за подсилване на отбора, твърдят източници, близки до клуба. Очаква се в следващите седмици да започнат интензивни преговори, които могат да променят баланса на силите в турската Суперлига.

Любопитното е, че Галатасарай не се ограничава само с една звезда. В списъка с трансферни желания на турския шампион фигурира и името на капитана на Манчестър Юнайтед – Бруно Фернандеш. Ако и двата трансфера се осъществят, това би било истински фурор за турския футбол.