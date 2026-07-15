Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Галатасарай с амбициозен план: Фил Фоудън на прицел за летен трансфер

Галатасарай с амбициозен план: Фил Фоудън на прицел за летен трансфер

15 Юли, 2026 20:34 368 1

  • галатасарай-
  • фил фоудън-
  • трансфер-
  • манчестър сити-
  • бруно фернандеш-
  • турски футбол-
  • висша лига-
  • трансферни слухове

Истанбулският колос се прицелва във водещи имена от Висшата лига, сред които и звездата на Манчестър Сити

Галатасарай с амбициозен план: Фил Фоудън на прицел за летен трансфер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Галатасарай подготвя истинска трансферна сензация, като се стреми да привлече една от най-ярките звезди на Манчестър Сити – Фил Фоудън. Според авторитетното издание Fanatik, истанбулският гранд е готов да хвърли ръкавицата на европейските грандове, за да подсили състава си с английския национал.

Младият плеймейкър, оценяван на внушителните 70 милиона евро, е сред най-желаните футболисти в Европа. Макар през май да се появиха информации за удължаване на договора му с Манчестър Сити, официално потвърждение все още липсва. Настоящият контракт на Фоудън изтича през следващото лято, което допълнително разпалва спекулациите около бъдещето му.

Президентът на Галатасарай, Дурсун Йозбек, е поверил трансферната стратегия на клуба в ръцете на доказания агент Джордж Гарди. Именно Гарди е посочил Фоудън като приоритетна цел за подсилване на отбора, твърдят източници, близки до клуба. Очаква се в следващите седмици да започнат интензивни преговори, които могат да променят баланса на силите в турската Суперлига.

Любопитното е, че Галатасарай не се ограничава само с една звезда. В списъка с трансферни желания на турския шампион фигурира и името на капитана на Манчестър Юнайтед – Бруно Фернандеш. Ако и двата трансфера се осъществят, това би било истински фурор за турския футбол.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МъдиСополя

    1 0 Отговор
    Да вземат Филип Кръстев.Много добър.Млада надежда.

    21:06 15.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове