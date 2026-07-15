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Ключов полузащитник на Манчестър Юнайтед с успешна операция

Ключов полузащитник на Манчестър Юнайтед с успешна операция

15 Юли, 2026 21:18 437 0

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Уругвайският национал Мануел Угарте ще пропусне началото на сезона

Ключов полузащитник на Манчестър Юнайтед с успешна операция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед се изправя пред сериозно предизвикателство в навечерието на новия сезон, след като полузащитникът Мануел Угарте претърпя хирургическа интервенция на коляното. 25-годишният уругвайски национал получи неприятната травма по време на драматичния сблъсък с Испания на Световното първенство, завършил с минимална загуба за неговия тим. Инцидентът принуди Угарте да напусне терена на носилка, а притесненията на феновете се потвърдиха – предстои му дълъг период на възстановяване.

Добрата новина за "червените дяволи" е, че хирургическата намеса е преминала по план. Медицинският щаб на Манчестър Юнайтед ще следи отблизо възстановяването на Угарте, като се очаква той да започне рехабилитация още през следващите дни. Въпреки това, отсъствието му ще се усети осезаемо в халфовата линия на отбора.

След контузията на Угарте и напускането на Каземиро, ръководството на Юнайтед не губи време и вече подсили състава с двама нови полузащитници – младият талант Андрей Сантос, привлечен от Челси, и опитният Юри Тилеманс, който пристига от Астън Вила. Въпреки тези трансфери, мениджърът Майкъл Карик не крие, че търси още едно ключово попълнение, което да внесе стабилност и креативност в центъра на терена, съобщава "Скай Спортс".

След като завърши на трето място в миналия сезон, Манчестър Юнайтед се завръща на голямата европейска сцена – Шампионската лига. Тимът ще се стреми да надгради над представянето си от сезон 2023/24, когато не успя да премине груповата фаза.


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