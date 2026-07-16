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Втори пореден финал за Аржентина след инфарктна победа срещу Англия

Втори пореден финал за Аржентина след инфарктна победа срещу Англия

16 Юли, 2026 00:05 1 252 61

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„Албиселесте“ и Испания ще спорят за световната корона на Мондиал 2026

Втори пореден финал за Аржентина след инфарктна победа срещу Англия - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболната магия на Световното първенство по футбол 2026 продължава с пълна сила! Аржентина си осигури място във финалната битка за трофея след обрат срещу Англия в Атланта. „Албиселесте“ обърнаха резултата и се поздравиха с победа 2:1, въпреки че изоставаха до последните минути.

Енцо Фернандес, изравни с мощен шут в 85-ата минута, след като Антъни Гордън бе дал преднина на „трите лъва“. Когато всички очакваха продължения, Лаутаро Мартинес се превърна в спасител, реализирайки победния гол в добавеното време и изпрати Аржентина на втори пореден финал на световно първенство.

Съперникът на Аржентина в големия финал ще бъде Испания. „Ла Фурия Роха“ демонстрира класа и хладнокръвие, като елиминира Франция с 2:0 в първия полуфинал.

За Англия надеждите за световна слава се изпариха, но тимът на Томас Тухел ще има шанс да се реваншира в мача за третото място срещу Франция. Двата европейски гранда ще се борят за утеха и престиж, след като отпаднаха драматично на полуфиналите.

Да припомним, че Аржентина е действащият световен шампион, след като в Катар триумфира в един от най-запомнящите се финали в историята. Тогава Лионел Меси и компания надделяха над Франция след дузпи, след като редовното време и продълженията завършиха при резултат 3:3. С този успех „албиселесте“ добавиха трета световна титла към витрината си, след славните победи през 1978 и 1986 година.

Всички погледи вече са насочени към предстоящия финал между Аржентина и Испания, в неделя от 22:00 часа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалист

    32 6 Отговор
    Просто различни класи!

    00:19 16.07.2026

  • 2 🦁ЩЩД🦁

    46 4 Отговор
    Какъв голяяяям КЕФ !

    Коментиран от #40

    00:19 16.07.2026

  • 3 Кобра Кай 🥋

    24 7 Отговор
    Аржентина е оригинала, Бразилия е ментето!

    00:20 16.07.2026

  • 4 Дзак

    20 4 Отговор
    Винаги се борим докрай!

    Коментиран от #25

    00:20 16.07.2026

  • 5 редник

    46 4 Отговор
    Браво на Аржентина!
    Заслужена победа!

    00:20 16.07.2026

  • 6 Грешка на

    41 5 Отговор
    Треньора на Англия! Силен отбор, но много рано мина в защита, страх лозе пази

    00:20 16.07.2026

  • 7 Бекъма

    11 5 Отговор
    70-та минута - итц коминг хоум! 🤭

    00:20 16.07.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    36 8 Отговор
    Логично!Ънглия беше обречена с толкова много печки в отбора.🦍🦍🦍🥳🤣👍

    00:21 16.07.2026

  • 9 Последния Софиянец

    29 2 Отговор
    С опълчение Англия до тук

    00:21 16.07.2026

  • 10 “Божията ръка”

    34 7 Отговор
    Срита “Героите от Фолкланд” в аут.

    00:21 16.07.2026

  • 11 Име

    19 3 Отговор
    Приятни сънища!

    00:21 16.07.2026

  • 12 А50

    46 6 Отговор
    Целият свят се радва с Аржентина. Велики.

    00:21 16.07.2026

  • 13 Кобра Кай 🥋

    48 6 Отговор
    Аржентинците показаха на света чий са Фолкландксите острови!

    Коментиран от #15, #18, #19, #44

    00:21 16.07.2026

  • 14 Хахаха

    36 3 Отговор
    В последното му световно Меси и Аржентина заслужено стигнаха на финал!

    00:22 16.07.2026

  • 15 Мда

    20 3 Отговор

    До коментар #13 от "Кобра Кай 🥋":

    Те щеха да ги бият ако франсетата не бяха дали кодовете на ракетите и Сащ не даваха разузнавателна информация на англетата

    00:22 16.07.2026

  • 16 Хубав

    16 2 Отговор
    футбол. Дали съвпада с желанията на Инфантино и неговото любезно ръководство

    00:24 16.07.2026

  • 17 Кобра Кай 🥋

    33 5 Отговор
    За втори път аржентиците показаха на света какво е футбол и как се играе! След невероятния обрат срещу Египет и Мо Салах, сега пратиха трите мачки на дъждовния остров 🏝️

    00:24 16.07.2026

  • 18 И чии са?

    7 10 Отговор

    До коментар #13 от "Кобра Кай 🥋":

    Юниън Джак ще бъде там и след 500 години

    Коментиран от #57

    00:24 16.07.2026

  • 19 Mими Кучева🐕‍🦺

    31 1 Отговор

    До коментар #13 от "Кобра Кай 🥋":

    Фолклендските острови са украински,чий да са!?
    👹👹👹🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #39

    00:24 16.07.2026

  • 20 Корта се тресе ..

    8 5 Отговор
    Говедото Тухел направи смени в ляво където бяха най силни ,меси не пипна топка,и след това крах,медиите и футболната общественост трябва да попилеят тоя Тухел,подигра се с цяла Англия

    Коментиран от #23

    00:25 16.07.2026

  • 21 Mими Кучева🐕‍🦺

    39 5 Отговор
    Франция и Ънглия ще си мерят печките в събота!
    🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #24, #26, #48, #50

    00:26 16.07.2026

  • 22 Сатана Z

    9 3 Отговор
    Ае,лягайте си ,че утре пак ще превивате гръб за тоя дето духа.

    00:27 16.07.2026

  • 23 Кобра Кай 🥋

    24 2 Отговор

    До коментар #20 от "Корта се тресе ..":

    Меси не спираше да центрира, пусна топката на главата за втория гол!

    Коментиран от #27

    00:27 16.07.2026

  • 24 Африка Про

    17 2 Отговор

    До коментар #21 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Срещу Африка Про Макс

    00:27 16.07.2026

  • 25 Дзак

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дзак":

    Правй като Меси!

    00:27 16.07.2026

  • 26 Кобра Кай 🥋

    19 2 Отговор

    До коментар #21 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Дано африканския отбор на Франция прати трите мачки на острова на без нищо! 😀

    00:29 16.07.2026

  • 27 А Кейн

    12 1 Отговор

    До коментар #23 от "Кобра Кай 🥋":

    се загуби някъде и не успя да поведе Англия

    Коментиран от #28

    00:31 16.07.2026

  • 28 Кобра Кай 🥋

    7 2 Отговор

    До коментар #27 от "А Кейн":

    От техния отбор уважавам само него и вратарчето със квадратната глава - Пикфорд(краставичок). 4 гола спаси днес.

    00:38 16.07.2026

  • 29 Епа

    9 3 Отговор
    На англетата и францетата и там им беше много, да ходят на Африканският мондиал

    00:42 16.07.2026

  • 30 Тесен специалист

    14 5 Отговор
    До гола Англия игра като равен с равен , след това треньора ги прибра и който е гледал мача знаеше , че рано или късно Аржентина ще вкарат . Не се става така световен шампион . На финала по - добрият да победи .

    00:42 16.07.2026

  • 31 Аржентина смаза

    13 5 Отговор
    англосаксонските афромангали, които се бяха скрили на вратата!

    00:43 16.07.2026

  • 32 Англия

    8 3 Отговор
    победи Аржентина, но не и Меси, който непрестанно подаваше голови пасове, два от които обърнаха резултата.

    Коментиран от #34, #38

    00:46 16.07.2026

  • 33 Стоянчо Пуканката

    11 3 Отговор
    Трите плъха се ос.аха мощно, както и предполагах. Меси е Велик! Вива Архентина!

    00:48 16.07.2026

  • 34 Ганчев

    11 2 Отговор

    До коментар #32 от "Англия":

    Победила е краставици.Патагонците бяха по-добри.Това е за отбелязване.

    00:49 16.07.2026

  • 35 Исторически парк

    4 4 Отговор
    Бой по нгрите😏

    00:49 16.07.2026

  • 36 Айляк

    13 1 Отговор
    Огромен резил за Англия.
    Мик Джагър и фамилията Бекъм дано са живи:))
    Главният ниновник за загубата на Англия, е Тухел.
    Къде бяха контрите на Англия, когато Аржентина тръгна да изравнява резултата?
    Защо смени Гордън с Конса, а не с Рашфорд, който е бърз и е идеален за контри?
    По-добре Кейн да беше изкарал.
    В края на мача Тухел вкара Рашфорд, ама нямаше време за нищо.
    Рядко се вижда на полуфинал на световно още от 55-а минута да пазиш гол преднина.
    Страхливата Англия заслужено загуби този мач.

    00:50 16.07.2026

  • 37 Ивелин Михайлов

    4 4 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна поздравява Аржентина!

    00:50 16.07.2026

  • 38 Смешен саксофон,

    13 3 Отговор

    До коментар #32 от "Англия":

    цялото второ полувреме саксомангалите се бяха скрили на вратата. На три пъти изкараха късмет с гредата. Аржентина буквално ги смачка! 😂

    00:51 16.07.2026

  • 39 Програмист

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Македонски

    00:52 16.07.2026

  • 40 Лост

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "🦁ЩЩД🦁":

    Казаха им ХХРП и после ЯМХ.

    00:53 16.07.2026

  • 41 бай Даньо

    7 9 Отговор
    Както си е му е реда нашенската публика пак не е в час. Всьшност целия свят намрази Аржентина заради податьците от корумпираната Фифа, Фафа и Фуфа .... Туй наш Гaнчo гаче днес каца на тая планета с цьpвулите!?

    Коментиран от #45, #46, #54

    00:55 16.07.2026

  • 42 Стоянчо Пуканката

    10 2 Отговор
    Няма по-голям "футболен" кеф от това да гледаш жалки, скърбящи и гледащи тъпо рижави, луничави екземпляри, носещи фланелки с изтипосани Три плъха на тях... Още веднъж- Вива Аржентина!

    00:57 16.07.2026

  • 43 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 0 Отговор
    Гениална тактика на Тухел!След като поведоха,върна целия отбор пред вратата,за да пази резултата. 🦧🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍

    00:57 16.07.2026

  • 44 111

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Кобра Кай 🥋":

    Да, показаха - британски, ха-ха-ха.

    00:57 16.07.2026

  • 45 Аржентина буквално

    7 3 Отговор

    До коментар #41 от "бай Даньо":

    смачка саксо бангамангите като през цялото второто полувреме не им дадоха да пипнат топката. Както се казва: направо им скриха топката! 😝

    00:58 16.07.2026

  • 46 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "бай Даньо":

    Тека е бай Даньо., уменъ си не мое се отрече.Аржентина печели благодарение на Международния империализъм и Световният еврейски заговор. А Меси е играч от класата на Гонзо.🦧🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    01:01 16.07.2026

  • 47 Стоянчо Пуканката

    3 0 Отговор
    Тухления (жалкото треньорче на още по-жалкото мъгливо островче) да бега бърже от Англия, че пакитата ако го докопатт...

    01:02 16.07.2026

  • 48 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Ми те победителите сиганета ма ти що се радваш да не си от махалата ?

    Коментиран от #52

    01:07 16.07.2026

  • 49 Стоянчо Пуканката

    3 0 Отговор
    На "малкия финал" френците ще размятат трите плъха като свиня блажен вестник на плажа. Оле!

    01:09 16.07.2026

  • 50 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Мими, бил ли си в ЮАР , бе пич? Там научих , че на черните трябва да се вика печка на български, за да не те обвинят в расизъм.

    01:09 16.07.2026

  • 51 Верно ли бе

    2 0 Отговор
    Англия : половината отбор от Африка , другата половина с криви конски глави ,плод на кръвосмешение. И треньора им и той такъв : нещо средно между Гаргамел , Квазимодо , Лърч и чудовището на Франкенщайн. Само не ми стана ясно толкова ли не можаха да намерят някой английски кривак от някое затънтено село , та се наложи да го внасят от Германия ?

    01:10 16.07.2026

  • 52 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Хи хи":

    Не ме обиждай! Аз съм пепедебейка и се търкалям по жълтите павета. 🌈🥳🤣👍

    01:10 16.07.2026

  • 53 Некадърника тухел

    4 1 Отговор
    Като изкара най добрия си играч халф Дънкан Райс,и вкара Дан защитник,мисля Спенс който не даде на меси да пипне топка,го пита ами аз кво ще правя,на ква позиция,Тухел ще бъде разкъсан в Англия изгуби спечелен полуфинал

    01:10 16.07.2026

  • 54 Тва е

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "бай Даньо":

    много кух народец. Масово а се кефиш на индиънс и наци наследници от неква постоянно фалирала държава на г... на географията у Патагония. И на малкия, дърт Мук. Тва тоа народ нема нищо общо с Европа. Че и в Анадола не върви, оти и там са по европейци. Ама и онея, ФИФАта са за е.... Некой требва да обяснява кой нареди на Тухел да паркира късия автобус ненадейно. Щото само Барба Ганьос мои са надъхва, че Тухел е шматка нали. Шашма има тук, шашма! Некой(и) бая $ и € и £ и ша омилиарди. Исапа треа се плаща, а и некой от Мук или Петмеза требва а се върти докрай. Барем за парàта.

    01:12 16.07.2026

  • 55 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор
    Кофти история
    Гледам мача със сина и снахата англичанка. Държа за Аржентина, но не смея да се зарадвам , щото ще им разваля семейство.

    Коментиран от #56

    01:13 16.07.2026

  • 56 Верно ли бе

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "РЕАЛИСТ":

    А снахата от кои точно англичанки е : от тия новите , кафявите или от по стария модел : 2 метра висока с конска глава ?

    Коментиран от #59

    01:16 16.07.2026

  • 57 След

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "И чии са?":

    500 години ще са индийски, британия по това време няма да съществува

    01:16 16.07.2026

  • 58 Тренера

    2 0 Отговор
    Смените на Тухел бяха меко казано необясними

    01:20 16.07.2026

  • 59 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Верно ли бе":

    Тръгна с рогата. Снахата е модел. Висока и красива. Трудно се намира такава в Англия, затова мило и драго давах , да се съберат със сина. Това е истината и те разочаровах.

    Коментиран от #60

    01:23 16.07.2026

  • 60 Верно ли бе

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "РЕАЛИСТ":

    Спокойно пък ти . Само се майтапя. Значи не от най - разпространените 2 модела. Живи и здрави да са ти и двамата
    .

    Коментиран от #61

    01:27 16.07.2026

  • 61 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Верно ли бе":

    Благодаря, чакам хубави внуци от тях, щото сина на години стана.

    01:38 16.07.2026

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