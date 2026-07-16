Втори пореден финал за Аржентина след инфарктна победа срещу Англия

Футболната магия на Световното първенство по футбол 2026 продължава с пълна сила! Аржентина си осигури място във финалната битка за трофея след обрат срещу Англия в Атланта. „Албиселесте“ обърнаха резултата и се поздравиха с победа 2:1, въпреки че изоставаха до последните минути.

Енцо Фернандес, изравни с мощен шут в 85-ата минута, след като Антъни Гордън бе дал преднина на „трите лъва“. Когато всички очакваха продължения, Лаутаро Мартинес се превърна в спасител, реализирайки победния гол в добавеното време и изпрати Аржентина на втори пореден финал на световно първенство.

Съперникът на Аржентина в големия финал ще бъде Испания. „Ла Фурия Роха“ демонстрира класа и хладнокръвие, като елиминира Франция с 2:0 в първия полуфинал.

За Англия надеждите за световна слава се изпариха, но тимът на Томас Тухел ще има шанс да се реваншира в мача за третото място срещу Франция. Двата европейски гранда ще се борят за утеха и престиж, след като отпаднаха драматично на полуфиналите.

Да припомним, че Аржентина е действащият световен шампион, след като в Катар триумфира в един от най-запомнящите се финали в историята. Тогава Лионел Меси и компания надделяха над Франция след дузпи, след като редовното време и продълженията завършиха при резултат 3:3. С този успех „албиселесте“ добавиха трета световна титла към витрината си, след славните победи през 1978 и 1986 година.

Всички погледи вече са насочени към предстоящия финал между Аржентина и Испания, в неделя от 22:00 часа.