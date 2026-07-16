Втори пореден финал за Аржентина след инфарктна победа срещу Англия

Футболната магия на Световното първенство по футбол 2026 продължава с пълна сила! Аржентина си осигури място във финалната битка за трофея след обрат срещу Англия в Атланта. „Албиселесте“ обърнаха резултата и се поздравиха с победа 2:1, въпреки че изоставаха до последните минути.
Енцо Фернандес, изравни с мощен шут в 85-ата минута, след като Антъни Гордън бе дал преднина на „трите лъва“. Когато всички очакваха продължения, Лаутаро Мартинес се превърна в спасител, реализирайки победния гол в добавеното време и изпрати Аржентина на втори пореден финал на световно първенство.
Съперникът на Аржентина в големия финал ще бъде Испания. „Ла Фурия Роха“ демонстрира класа и хладнокръвие, като елиминира Франция с 2:0 в първия полуфинал.
За Англия надеждите за световна слава се изпариха, но тимът на Томас Тухел ще има шанс да се реваншира в мача за третото място срещу Франция. Двата европейски гранда ще се борят за утеха и престиж, след като отпаднаха драматично на полуфиналите.
Да припомним, че Аржентина е действащият световен шампион, след като в Катар триумфира в един от най-запомнящите се финали в историята. Тогава Лионел Меси и компания надделяха над Франция след дузпи, след като редовното време и продълженията завършиха при резултат 3:3. С този успех „албиселесте“ добавиха трета световна титла към витрината си, след славните победи през 1978 и 1986 година.
Всички погледи вече са насочени към предстоящия финал между Аржентина и Испания, в неделя от 22:00 часа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Реалист
00:19 16.07.2026
2 🦁ЩЩД🦁
Коментиран от #40
00:19 16.07.2026
3 Кобра Кай 🥋
00:20 16.07.2026
4 Дзак
Коментиран от #25
00:20 16.07.2026
5 редник
Заслужена победа!
00:20 16.07.2026
6 Грешка на
00:20 16.07.2026
7 Бекъма
00:20 16.07.2026
8 Mими Кучева🐕🦺
00:21 16.07.2026
9 Последния Софиянец
00:21 16.07.2026
10 “Божията ръка”
00:21 16.07.2026
11 Име
00:21 16.07.2026
12 А50
00:21 16.07.2026
13 Кобра Кай 🥋
Коментиран от #15, #18, #19, #44
00:21 16.07.2026
14 Хахаха
00:22 16.07.2026
15 Мда
До коментар #13 от "Кобра Кай 🥋":Те щеха да ги бият ако франсетата не бяха дали кодовете на ракетите и Сащ не даваха разузнавателна информация на англетата
00:22 16.07.2026
16 Хубав
00:24 16.07.2026
17 Кобра Кай 🥋
00:24 16.07.2026
18 И чии са?
До коментар #13 от "Кобра Кай 🥋":Юниън Джак ще бъде там и след 500 години
Коментиран от #57
00:24 16.07.2026
19 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #13 от "Кобра Кай 🥋":Фолклендските острови са украински,чий да са!?
👹👹👹🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍
Коментиран от #39
00:24 16.07.2026
20 Корта се тресе ..
Коментиран от #23
00:25 16.07.2026
21 Mими Кучева🐕🦺
🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🥳🤣👍
Коментиран от #24, #26, #48, #50
00:26 16.07.2026
22 Сатана Z
00:27 16.07.2026
23 Кобра Кай 🥋
До коментар #20 от "Корта се тресе ..":Меси не спираше да центрира, пусна топката на главата за втория гол!
Коментиран от #27
00:27 16.07.2026
24 Африка Про
До коментар #21 от "Mими Кучева🐕🦺":Срещу Африка Про Макс
00:27 16.07.2026
25 Дзак
До коментар #4 от "Дзак":Правй като Меси!
00:27 16.07.2026
26 Кобра Кай 🥋
До коментар #21 от "Mими Кучева🐕🦺":Дано африканския отбор на Франция прати трите мачки на острова на без нищо! 😀
00:29 16.07.2026
27 А Кейн
До коментар #23 от "Кобра Кай 🥋":се загуби някъде и не успя да поведе Англия
Коментиран от #28
00:31 16.07.2026
28 Кобра Кай 🥋
До коментар #27 от "А Кейн":От техния отбор уважавам само него и вратарчето със квадратната глава - Пикфорд(краставичок). 4 гола спаси днес.
00:38 16.07.2026
29 Епа
00:42 16.07.2026
30 Тесен специалист
00:42 16.07.2026
31 Аржентина смаза
00:43 16.07.2026
32 Англия
Коментиран от #34, #38
00:46 16.07.2026
33 Стоянчо Пуканката
00:48 16.07.2026
34 Ганчев
До коментар #32 от "Англия":Победила е краставици.Патагонците бяха по-добри.Това е за отбелязване.
00:49 16.07.2026
35 Исторически парк
00:49 16.07.2026
36 Айляк
Мик Джагър и фамилията Бекъм дано са живи:))
Главният ниновник за загубата на Англия, е Тухел.
Къде бяха контрите на Англия, когато Аржентина тръгна да изравнява резултата?
Защо смени Гордън с Конса, а не с Рашфорд, който е бърз и е идеален за контри?
По-добре Кейн да беше изкарал.
В края на мача Тухел вкара Рашфорд, ама нямаше време за нищо.
Рядко се вижда на полуфинал на световно още от 55-а минута да пазиш гол преднина.
Страхливата Англия заслужено загуби този мач.
00:50 16.07.2026
37 Ивелин Михайлов
00:50 16.07.2026
38 Смешен саксофон,
До коментар #32 от "Англия":цялото второ полувреме саксомангалите се бяха скрили на вратата. На три пъти изкараха късмет с гредата. Аржентина буквално ги смачка! 😂
00:51 16.07.2026
39 Програмист
До коментар #19 от "Mими Кучева🐕🦺":Македонски
00:52 16.07.2026
40 Лост
До коментар #2 от "🦁ЩЩД🦁":Казаха им ХХРП и после ЯМХ.
00:53 16.07.2026
41 бай Даньо
Коментиран от #45, #46, #54
00:55 16.07.2026
42 Стоянчо Пуканката
00:57 16.07.2026
43 Mими Кучева🐕🦺
00:57 16.07.2026
44 111
До коментар #13 от "Кобра Кай 🥋":Да, показаха - британски, ха-ха-ха.
00:57 16.07.2026
45 Аржентина буквално
До коментар #41 от "бай Даньо":смачка саксо бангамангите като през цялото второто полувреме не им дадоха да пипнат топката. Както се казва: направо им скриха топката! 😝
00:58 16.07.2026
46 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #41 от "бай Даньо":Тека е бай Даньо., уменъ си не мое се отрече.Аржентина печели благодарение на Международния империализъм и Световният еврейски заговор. А Меси е играч от класата на Гонзо.🦧🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍
01:01 16.07.2026
47 Стоянчо Пуканката
01:02 16.07.2026
48 Хи хи
До коментар #21 от "Mими Кучева🐕🦺":Ми те победителите сиганета ма ти що се радваш да не си от махалата ?
Коментиран от #52
01:07 16.07.2026
49 Стоянчо Пуканката
01:09 16.07.2026
50 РЕАЛИСТ
До коментар #21 от "Mими Кучева🐕🦺":Мими, бил ли си в ЮАР , бе пич? Там научих , че на черните трябва да се вика печка на български, за да не те обвинят в расизъм.
01:09 16.07.2026
51 Верно ли бе
01:10 16.07.2026
52 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #48 от "Хи хи":Не ме обиждай! Аз съм пепедебейка и се търкалям по жълтите павета. 🌈🥳🤣👍
01:10 16.07.2026
53 Некадърника тухел
01:10 16.07.2026
54 Тва е
До коментар #41 от "бай Даньо":много кух народец. Масово а се кефиш на индиънс и наци наследници от неква постоянно фалирала държава на г... на географията у Патагония. И на малкия, дърт Мук. Тва тоа народ нема нищо общо с Европа. Че и в Анадола не върви, оти и там са по европейци. Ама и онея, ФИФАта са за е.... Некой требва да обяснява кой нареди на Тухел да паркира късия автобус ненадейно. Щото само Барба Ганьос мои са надъхва, че Тухел е шматка нали. Шашма има тук, шашма! Некой(и) бая $ и € и £ и ша омилиарди. Исапа треа се плаща, а и некой от Мук или Петмеза требва а се върти докрай. Барем за парàта.
01:12 16.07.2026
55 РЕАЛИСТ
Гледам мача със сина и снахата англичанка. Държа за Аржентина, но не смея да се зарадвам , щото ще им разваля семейство.
Коментиран от #56
01:13 16.07.2026
56 Верно ли бе
До коментар #55 от "РЕАЛИСТ":А снахата от кои точно англичанки е : от тия новите , кафявите или от по стария модел : 2 метра висока с конска глава ?
Коментиран от #59
01:16 16.07.2026
57 След
До коментар #18 от "И чии са?":500 години ще са индийски, британия по това време няма да съществува
01:16 16.07.2026
58 Тренера
01:20 16.07.2026
59 РЕАЛИСТ
До коментар #56 от "Верно ли бе":Тръгна с рогата. Снахата е модел. Висока и красива. Трудно се намира такава в Англия, затова мило и драго давах , да се съберат със сина. Това е истината и те разочаровах.
Коментиран от #60
01:23 16.07.2026
60 Верно ли бе
До коментар #59 от "РЕАЛИСТ":Спокойно пък ти . Само се майтапя. Значи не от най - разпространените 2 модела. Живи и здрави да са ти и двамата
.
Коментиран от #61
01:27 16.07.2026
61 РЕАЛИСТ
До коментар #60 от "Верно ли бе":Благодаря, чакам хубави внуци от тях, щото сина на години стана.
01:38 16.07.2026