Скалони: Този отбор не спира да ме изумява; Тухел: Не съжалявам за тактическия ми избор, бяхме твърде пасивни в края

Драматичният полуфинал на Световното първенство по футбол 2026 между Аржентина и Англия, завършил с победа 2:1 за действащите световни шампиони, отприщи вълна от коментари и емоционални реакции в двата лагера и в международната спортна преса.

След като Антъни Гордън даде преднина на „Трите лъва“ в 55-ата минута, тактическото прибиране на англичаните в отбрана бе наказано в края на мача. Лионел Меси вдъхнови нов паметен обрат, асистирайки първо на Енцо Фернандес в 85-ата минута, а след това и на Лаутаро Мартинес за победния гол в 92-ата минута. Така Аржентина си осигури място на финала срещу Испания в Ню Джърси, докато Англия ще трябва да спори за третото място срещу Франция в Маями.

Разочарованието в щаба на Англия: „Същата история“ и критики към тактиката

В лагера на Англия цари огромно разочарование, тъй като тимът пропусна шанс за първи финал на Мондиал от 1966 г. насам. Капитанът Хари Кейн призна веднага след срещата пред камерите на спортните канали, че отборът е повторил грешки от миналото. По думите му, след отличното представяне в първите 60 минути и отбелязването на гола, тимът необяснимо е изгубил контрола върху топката и е позволил на съперника да натрупа инерция.

Селекционерът на Англия Томас Тухел се оказа в центъра на сериозни критики заради решението си да премине към ултрадефанзивна схема с петима бранители веднага след гола, заменяйки голмайстора Гордън с Езри Конса. В официалната си пресконференция Тухел заяви, че поема пълна отговорност за решенията си, но подчерта, че не съжалява за тактическия избор, определяйки го като част от природата на играта при загуба. Той допълни, че отборът е бил твърде пасивен в последните минути, но според него това е бил един от най-силните мачове на Англия на турнира. Изпълнителният директор на Английската футболна асоциация (FA) Марк Булингам също излезе с изявление, в което нарече отпадането „сърцераздирателно“ и благодари на играчите и феновете за вложените усилия.

Триумфът на Аржентина: Уникалният дух и геният на Меси

На другия полюс бяха емоциите в щаба на „албиселесте“. Старши треньорът на Аржентина Лионел Скалони изрази огромно задоволство от характера на своите футболисти, заявявайки, че този отбор никога не спира да го изумява. Той посочи, че способността на играчите да реагират в най-трудните моменти е уникална и благодари на хилядите аржентински фенове, превърнали стадиона в Атланта в копие на „Ла Бомбониера“.

Героят в добавеното време Лаутаро Мартинес сподели пред ESPN, че от дете е мечтал да отбележи толкова важен гол на Световно първенство и похвали съотборника си Енцо Фернандес за страхотното изравнително попадение. Същевременно в медиите се появиха кадри как след последния съдийски сигнал полузащитникът Джовани Ло Селсо показва бял банер с политическия надпис „Малвинските острови са аржентински“, което добави извънфутболен контекст към и без това нажеженото съперничество.

Какво пишат медиите: Анализи и коментари

Световните медии акцентират върху тактическия сблъсък и индивидуалната класа на 39-годишния Лионел Меси, за когото това бе първи официален мач срещу Англия в кариерата му.

The Guardian (Великобритания) отбелязва, че Англия буквално е подарила контрола на срещата, записвайки едва 12% притежание на топката в периода между гола на Гордън и победния гол на Мартинес. Изданието акцентира и върху феноменалната статистика на Меси, чиито 84% от асистенциите на Световни първенства са дошли именно в елиминационната фаза.

отбелязва, че Англия буквално е подарила контрола на срещата, записвайки едва 12% притежание на топката в периода между гола на Гордън и победния гол на Мартинес. Изданието акцентира и върху феноменалната статистика на Меси, чиито 84% от асистенциите на Световни първенства са дошли именно в елиминационната фаза. BBC (Великобритания) обръща внимание на факта, че Англия губи трети пореден полуфинал на Световно първенство (след 1990 и 2018 г.) и допълва, че промяната към схема с петима защитници от страна на Тухел е дошла твърде рано и е обрекла отбора.

обръща внимание на факта, че Англия губи трети пореден полуфинал на Световно първенство (след 1990 и 2018 г.) и допълва, че промяната към схема с петима защитници от страна на Тухел е дошла твърде рано и е обрекла отбора. Reuters описва двубоя като „нажежен до червено“ с множество груби нарушения и искри между играчите още от първите минути. Агенцията подчертава, че късният натиск на Аржентина е направил изравняването да изглежда неизбежно на фона на пасивната игра на „Трите лъва“.

описва двубоя като „нажежен до червено“ с множество груби нарушения и искри между играчите още от първите минути. Агенцията подчертава, че късният натиск на Аржентина е направил изравняването да изглежда неизбежно на фона на пасивната игра на „Трите лъва“. Ал-Джазира поставя фокус върху историческия характер на предстоящия финал, тъй като в Ню Йорк един срещу друг ще се изправят действащите шампиони на Европа (Испания) и Южна Америка (Аржентина), заемащи първите две места в ранглистата на ФИФА.

Двубоят ще остане в историята като поредния класически сблъсък между тези два съперника, белязан от тактически хазарт, късна драма и непримиримия дух на световните шампиони.