Румънци на пътя на Левски в Шампионската лига

Румънският Университатя Крайова ще бъде следващото препятствие пред българския Левски на европейската сцена. Това стана ясно, след като северните ни съседи записаха нов успех срещу беларуския Витебск, този път с минималното 1:0 в реванша у дома. По този начин с общ резултат 5:1 румънците си осигуриха вълнуващите дуели с вековния български клуб.

Най-чистото положение за румънците дойде в 21-ата минута, когато след бърза контраатака Карлос Мора стреля, но след намеса на вратаря топката се отби в гредата. В 27-ата минута домакините имаха и претенции за дузпа за нарушение срещу Самуел Телеш, които не бяха уважени от съдията. До края на полувремето и Витебск имаше своя шанс, но вратарят на Крайова - Лауренциу Попеску, се намеси решително.

Втората част започна с натиск на Университатя. Още в 46-ата минута Ериберто Таварес отправи опасен изстрел, но отново вратарят беше на мястото си. Играта продължи да бъде двуостра, като и тимът на Витебск организира опасна атака в 67-ата минута, но тя не резултира в гол.

Развръзката дойде в 91-ата минута. Никушор Банку отправи мощен удар извън наказателното поле, който не остави шансове на отличния до този момент Павлюченко и донесе победата на Университатя Крайова с 1:0.