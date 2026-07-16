Германия обърна гръб на Инфантино: DFB отказа да подкрепи новия му мандат начело на ФИФА

Германският футболен съюз (DFB) отказа да подкрепи кандидатурата на Джани Инфантино за нов мандат като президент на ФИФА, съобщава “BILD”. Решението е пореден удар по швейцареца, който е подложен на сериозни критики след поредицата от скандали по време на Световното първенство през 2026 година.

Според информацията ръководството на DFB, начело с президента Бернд Нойендорф, е отказало да подпише писмото в подкрепа на Инфантино, изпратено до европейските федерации от директора на ФИФА за Европа Елхан Мамадов. Така германците демонстрират ясно дистанциране от настоящия президент на световната централа.

Най-сериозният скандал около Инфантино на Мондиал 2026 избухна след решението ФИФА да отмени наказанието на американския национал Фоларин Балогун. Нападателят трябваше да пропусне осминафинала срещу Белгия заради червен картон, но впоследствие получи право да играе след разговори между президента на САЩ Доналд Тръмп и Инфантино. Решението предизвика остри реакции и обвинения в политическа намеса.

Срещу президента на ФИФА вече е подадена жалба и до Международния олимпийски комитет от правозащитната организация FairSquare за предполагаемо нарушение на принципа за политическа неутралност.

Въпреки отказа на Германия, Инфантино остава фаворит да спечели изборите на Конгреса на ФИФА през март 2027 година. Федерациите от Африка, Азия и Южна Америка вече публично обявиха подкрепата си за него.

Освен случая с Балогун, тазгодишното Световно първенство беше белязано и от редица други спорни решения – динамичното ценообразуване на билетите, което доведе до рекордно високи цени, първоначалната забрана за внасяне на бутилки за многократна употреба на стадионите, както и критиките за отношението към националния отбор на Иран и недопускането на сомалийския съдия Омар Артан на територията на САЩ. Всичко това допълнително засили натиска върху ръководството на ФИФА в навечерието на изборите догодина.