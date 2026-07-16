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Германия обърна гръб на Инфантино: DFB отказа да подкрепи новия му мандат начело на ФИФА

Германия обърна гръб на Инфантино: DFB отказа да подкрепи новия му мандат начело на ФИФА

16 Юли, 2026 08:00 1 130 11

  • dfb-
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  • джани инфантино-
  • фифа-
  • футбол

Германската футболна федерация отказа да подпише писмото в подкрепа на Джани Инфантино за изборите през 2027 година

Германия обърна гръб на Инфантино: DFB отказа да подкрепи новия му мандат начело на ФИФА - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Германският футболен съюз (DFB) отказа да подкрепи кандидатурата на Джани Инфантино за нов мандат като президент на ФИФА, съобщава “BILD”. Решението е пореден удар по швейцареца, който е подложен на сериозни критики след поредицата от скандали по време на Световното първенство през 2026 година.

Според информацията ръководството на DFB, начело с президента Бернд Нойендорф, е отказало да подпише писмото в подкрепа на Инфантино, изпратено до европейските федерации от директора на ФИФА за Европа Елхан Мамадов. Така германците демонстрират ясно дистанциране от настоящия президент на световната централа.

Най-сериозният скандал около Инфантино на Мондиал 2026 избухна след решението ФИФА да отмени наказанието на американския национал Фоларин Балогун. Нападателят трябваше да пропусне осминафинала срещу Белгия заради червен картон, но впоследствие получи право да играе след разговори между президента на САЩ Доналд Тръмп и Инфантино. Решението предизвика остри реакции и обвинения в политическа намеса.

Срещу президента на ФИФА вече е подадена жалба и до Международния олимпийски комитет от правозащитната организация FairSquare за предполагаемо нарушение на принципа за политическа неутралност.

Въпреки отказа на Германия, Инфантино остава фаворит да спечели изборите на Конгреса на ФИФА през март 2027 година. Федерациите от Африка, Азия и Южна Америка вече публично обявиха подкрепата си за него.

Освен случая с Балогун, тазгодишното Световно първенство беше белязано и от редица други спорни решения – динамичното ценообразуване на билетите, което доведе до рекордно високи цени, първоначалната забрана за внасяне на бутилки за многократна употреба на стадионите, както и критиките за отношението към националния отбор на Иран и недопускането на сомалийския съдия Омар Артан на територията на САЩ. Всичко това допълнително засили натиска върху ръководството на ФИФА в навечерието на изборите догодина.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    10 1 Отговор
    Този е много мой човек.С него правим хубави сделки.Ще го назнача пак.

    08:06 16.07.2026

  • 2 Правилно

    15 1 Отговор
    Този Инфантилино е мазен слуга на Бай Дончо и освен това дооолно вкара паузи за реклами по време на мачовете!

    08:22 16.07.2026

  • 3 име

    12 0 Отговор
    Да си ходи тоя некадърник, не съм гледал по-смешно първенство. Минутки за реклама, некадърни съдии, спорни решения. Добре че поне има свястни отбори да погледаме понякога малко футбол.

    08:36 16.07.2026

  • 4 Гого

    10 0 Отговор
    Този се е учил от Боби Михайлов

    08:41 16.07.2026

  • 5 Гого

    2 0 Отговор
    Този се е учил от Боби Михайлов

    08:42 16.07.2026

  • 6 Гонзо Гонзов

    5 0 Отговор
    Влиятелният БФС ще го подкрепи! Ние вече не ходим на световни първенства и хич не ни пука , какво се случва!😂😂😂

    08:53 16.07.2026

  • 7 РЕалисто

    2 0 Отговор
    алчна продажна гадина, време да го изритат

    08:59 16.07.2026

  • 8 Кулминацията предстои

    1 0 Отговор
    Както стана ясно, по време на финала се гответе за минимум 25 мин пауза между двете полувремена с шоупрограма тип Супербоул

    09:15 16.07.2026

  • 9 Някой

    2 0 Отговор
    Въобще не трябваше да се провежда и в САЩ първенството. Където Тръмп забрани там да влизат хора от разни държави - расизъм. И Канада забрани на някой да влиза. И паузите за реклами - уж вода. Инфантино да даде тенекиена купа на Тръмп и да се маха.

    09:25 16.07.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Този ИнфантиЛно е слуга на Рижото ПСЕ Тръмп...

    09:31 16.07.2026

  • 11 Ми прави са

    0 0 Отговор
    Инфантила

    Трябва да си ходи иначе след 4 г. Това няма да е футбол

    09:37 16.07.2026

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