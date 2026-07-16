Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА пред решителен тест в Лига Европа: напрегнати реванши бележат края на първия квалификационен кръг

ЦСКА пред решителен тест в Лига Европа: напрегнати реванши бележат края на първия квалификационен кръг

16 Юли, 2026 09:00 409 5

  • цска-
  • футбол-
  • лига европа-
  • реванши-
  • дери сити

Ако успеят да елиминират Дери Сити, в следващия кръг на турнира българските представители ще чакат победителя от сблъсъка между Вестри и Карабах

ЦСКА пред решителен тест в Лига Европа: напрегнати реванши бележат края на първия квалификационен кръг - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Първият квалификационен кръг на Лига Европа навлиза в своята решителна фаза с изиграването на дългоочакваните мачове-реванш. Всички погледи на българските фенове са насочени към Ирландия, където родният ЦСКА излиза за изключително важен и напрегнат двубой срещу Дери Сити. В първата среща в София „армейците“ успяха да измъкнат трудна победа с 3:2 благодарение на два гола на Йоанис Питас и едно попадение на Бруно Жордао, което им дава крехка преднина преди гостуването на ирландска земя.

Ако успеят да елиминират Дери Сити, в следващия кръг на турнира българските представители ще чакат победителя от сблъсъка между Вестри и Карабах. Азербайджанците постигнаха съкрушителен успех с 3:0 в първия мач срещу исландския тим, като шансовете им за продължаване напред на днешния реванш са огромни, предвид сериозната разлика в класите и комфортната преднина.

Интригата остава жива в двубоя между Университатя (Клуж) и Динамо (Киев), които ще трябва да решат всичко от нулата, след като първият им сблъсък в Румъния завърши при напълно равностойно равенство 0:0.

При абсолютно същия изходен резултат от 0:0 стартира и реваншът между словенския Алуминий и молдовския Шериф (Тираспол), което предвещава страхотна битка за всеки сантиметър от терена на стадион „Людски врт“ в Марибор. Родните фенове ще следят с особен интерес този сблъсък, тъй като на вратата на молдовския гранд Шериф се очаква отново да бъде българският национален вратар Иван Дюлгеров.

Унгарският Ференцварош пък влиза с минимално, но много ценно предимство в своя реванш, след като успя да пречупи сръбския Войводина с 2:1 в първата среща у дома.

Хърватският Хайдук (Сплит) изглежда като сериозен фаворит преди днешното гостуване на Жилина, след като в първия мач си осигури спокойствие с чиста победа от 2:0.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    2 1 Отговор
    МЕНТЕТО са до тук.

    Коментиран от #4

    09:10 16.07.2026

  • 2 Ловешко Цецекарче

    2 0 Отговор
    Да, оня женчо треньорчето след мача пак ще реве и търси под вола теле, ама ще намери друго..

    Коментиран от #5

    09:14 16.07.2026

  • 3 Бай Крушьо

    1 0 Отговор
    Успех Дери

    09:20 16.07.2026

  • 4 Тоя шизофреник

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Пак се обажда неподготвен, гшедай си динамовците и дълговете , почнаха със санкцийте в Европа няма да ви търпят дълго.Това не ти е умрялята България боци и шишо да ви крепят...

    09:38 16.07.2026

  • 5 А ти искаш ли

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ловешко Цецекарче":

    Да се умориш да падаш теле ??

    09:39 16.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове