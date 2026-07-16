ЦСКА пред решителен тест в Лига Европа: напрегнати реванши бележат края на първия квалификационен кръг

Първият квалификационен кръг на Лига Европа навлиза в своята решителна фаза с изиграването на дългоочакваните мачове-реванш. Всички погледи на българските фенове са насочени към Ирландия, където родният ЦСКА излиза за изключително важен и напрегнат двубой срещу Дери Сити. В първата среща в София „армейците“ успяха да измъкнат трудна победа с 3:2 благодарение на два гола на Йоанис Питас и едно попадение на Бруно Жордао, което им дава крехка преднина преди гостуването на ирландска земя.

Ако успеят да елиминират Дери Сити, в следващия кръг на турнира българските представители ще чакат победителя от сблъсъка между Вестри и Карабах. Азербайджанците постигнаха съкрушителен успех с 3:0 в първия мач срещу исландския тим, като шансовете им за продължаване напред на днешния реванш са огромни, предвид сериозната разлика в класите и комфортната преднина.

Интригата остава жива в двубоя между Университатя (Клуж) и Динамо (Киев), които ще трябва да решат всичко от нулата, след като първият им сблъсък в Румъния завърши при напълно равностойно равенство 0:0.

При абсолютно същия изходен резултат от 0:0 стартира и реваншът между словенския Алуминий и молдовския Шериф (Тираспол), което предвещава страхотна битка за всеки сантиметър от терена на стадион „Людски врт“ в Марибор. Родните фенове ще следят с особен интерес този сблъсък, тъй като на вратата на молдовския гранд Шериф се очаква отново да бъде българският национален вратар Иван Дюлгеров.

Унгарският Ференцварош пък влиза с минимално, но много ценно предимство в своя реванш, след като успя да пречупи сръбския Войводина с 2:1 в първата среща у дома.

Хърватският Хайдук (Сплит) изглежда като сериозен фаворит преди днешното гостуване на Жилина, след като в първия мач си осигури спокойствие с чиста победа от 2:0.