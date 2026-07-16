Шведски рефер с опит срещу Левски ще ръководи първия сблъсък с Университатя

Левски се готви за ключовия си сблъсък срещу Университатя Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Европейската футболна централа УЕФА вече оповести имената на съдиите, които ще ръководят двата мача, а начело на първата среща ще застане добре познат на "сините" арбитър.

Шведският съдия Адам Ладебек ще бъде главен рефер на първия двубой, който ще се проведе на 22 юли (сряда) от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов". Ладебек не е непознат за Левски – именно той ръководи паметния плейоф срещу Айнтрахт Франкфурт през август 2023 г., когато драматичен гол на Асими Фадига донесе равенство 1:1 в последните секунди на срещата. Към Ладебек ще се присъединят неговите сънародници Мехмет Кулум и Даниел Инг като асистенти, а четвърти съдия ще бъде Мохамед Ал-Хаким, също от Швеция. ВАР системата ще бъде поверена на английския тандем Питър Банкс и Матю Донъхю.

Седмица по-късно, когато Левски гостува на Университатя в Крайова на стадион "Йон Облеменко", съдийската свирка ще бъде в ръцете на италианеца Матео Марченаро. За 33-годишния рефер от Генуа това ще бъде първи сблъсък с български отбор. До него ще бъдат асистентите Давиде Империале и Андреа Дзингарели, а четвърти съдия ще е Ермано Феличиани. Италианският екип ще бъде допълнен от ВАР съдиите Лука Пайрето и Алесандро Ди Паоли.