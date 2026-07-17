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ФИФА обмисля какво наказание да наложат на Аржентина

ФИФА обмисля какво наказание да наложат на Аржентина

17 Юли, 2026 12:28 1 171 9

  • футбол-
  • аржентина-
  • световно първенство-
  • фифа

След късния си обрат и победата над Англия с 2:1 в сряда вечер, членовете на аржентинския отбор празнуваха с банер с надпис "Las Malvinas son Argentinas", което се превежда като „Фолкландските острови са аржентински“

ФИФА обмисля какво наказание да наложат на Аржентина - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Аржентина рискува дисциплинарно наказание заради това, че играчите на тима опънаха плакат за Фолкландските острови след победата им над Англия на полуфинала на Световното първенство. ФИФА заяви, че дисциплинарната им комисия в момента "оценява докладите от мача", преди да реши дали да предприеме стъпки по отношение на инцидента. След късния си обрат и победата над Англия с 2:1 в сряда вечер, членовете на аржентинския отбор празнуваха с банер с надпис "Las Malvinas son Argentinas", което се превежда като „Фолкландските острови са аржентински“.

В четвъртък Даунинг стрийт подкрепи призивите на други политици и експерти за разследване от ФИФА на поведението на действащите световни шампиони. Бившият английски национал Питър Рийд определи показването на знамето на Аржентина като "отвъд допустимото".

Говорител на ФИФА заяви: "Съгласно стандартната процедура, независимата дисциплинарна комисия на ФИФА в момента оценява докладите от мачовете и разглежда съответните обстоятелства, преди да вземе решение за потенциални по-нататъшни стъпки въз основа на дисциплинарния кодекс на ФИФА."

"Фолкландските острови са отвъдморска територия на Обединеното кралство, като островитяните гласуваха с огромно мнозинство да останат такива през 2013 г. През април 1982 аржентинските сили нахлуха на островите, но бяха принудени да се предадат до юни същата година.

Аржентина беше глобена от ФИФА за това, че е държала "банер със същия лозунг" след приятелски мач срещу Словения през 2024 година, докато испанските играчи Родри и Алваро Мората бяха наказани с по един мач от УЕФА, след като пяха за претенциите на страната си към Гибралтар след спечелването на Евро 2024.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мое си го

    1 9 Отговор
    зафрат банера в задниа двор

    12:37 17.07.2026

  • 2 ФИФА

    11 1 Отговор
    за предните шарлатани, където политиката отдавна е задушила спорта. Та на това световно направиха толкова гафове... и мълчаха или се правеха на невидели и неразбрали.

    И не са само те, ами повечето спортни организации. Едни правят каквто си поискат и няма наказания, други за дреболии им късат главите.
    В тениса примерно - всички подлежат на допинг тестове, ама Американците не!. Дори ми се върти, че и на олимписйките игри е така.
    Едни могат да сринат когото и кдъето поискат - ням нишо, друг биват изхвърляни от турнири...

    12:38 17.07.2026

  • 3 Гост

    0 4 Отговор
    Наказание "световен шампион"! Как какво!

    12:45 17.07.2026

  • 4 Факт

    3 5 Отговор
    Нещо като кримския референдум

    12:50 17.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    Уж да нямало политика в спорта ❗
    А що изключват от състезания държави
    по политически причини❓

    13:17 17.07.2026

  • 6 ?????

    6 0 Отговор
    Ха ха.
    Да присъдят служебна победа на англичаните.
    Ще е напълно в духа на сегашния мундиал.

    Коментиран от #9

    13:30 17.07.2026

  • 7 Лост

    1 0 Отговор
    Английските джендърмени даже не могат да загубят с достойнство.Най-правилното решение е това което наложиха на кабела на мача с Норвегия.

    13:32 17.07.2026

  • 8 урко

    0 0 Отговор
    освен да наложат някоя мижава глобичка, друго няма какво да направят, тъй като на практика целия отбор на Аржентина се разхождаше с плаката. Ако беше само един - да го накажат за 1 мач, ама тук не върви

    13:40 17.07.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "?????":

    👍👍👍👍👍

    13:44 17.07.2026

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